Die besten Tipps gegen Knieschmerzen im Radsport

, können bei längeren oder intensiveren Ausfahrten manchmal Schmerzen auftreten, vor allem im Kniebereich. Für das Auftreten dieser Beschwerden gibt es wie so oft mehrere Ursachen, doch einige der Hauptursachen sind: Falsche Position am Sattel, Überbelastung im Training oder schlechte Belastungssteuerung. Ein Mangel an Flexibilität kann ebenfalls eine Rolle spielen, ebenso wie eine falsche Einstellung der Schuhplatten. Auch ein muskuläres Ungleichgewicht zwischen den Adduktoren der Hüfte und den Abduktoren und Aussenrotatoren der Hüften kann der Grund für diese Schmerzen sein.

Übrigens: Schätzungsweise 30 Prozent der Radsportler:innen leiden oder litten während ihrer Zeit am Fahrrad an Knieproblemen -- du bist also nicht alleine! Wir wollen nun gemeinsam herausfinden, wie man diesen Schmerzen vorbeugen und wie man am besten mit ihnen umgehen kann.