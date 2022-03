Kool Savas: Das sind die besten Songs des „King Of Rap“

Mit „King of Rap“ fing alles an. Oder, Moment … nein! Natürlich fing mit „King of Rap“ nicht alles an. Vorher gab es Untergrund-Demos,

, das infernalische Duo Westberlin Maskulin mit seinem ersten Album gab es ebenfalls. Wenn man wollte, konnte man also schon vor Mitte 2000 wissen, dass dieser überkreative und komplett unkonventionelle Berliner MC existiert und Feuer spuckt. Das Ding war nur: Ab „King of Rap“ musste man es wissen. Es führte kein Weg mehr an Kool Savas vorbei, an seiner genialen Art, Sprache zu strecken und zu stauchen und die haarsträubendsten Punchlines so zu verpacken, dass man es zwar aus HipHop-Traditionalismus immer noch haten konnte – aber gleichzeitig respektieren musste. Weil es, Verzeihung: Weil S einfach besser war als der Rest.