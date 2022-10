Klettern : Das bieten künstliche Outdoor-Routen in der Schweiz

Vor zwei Jahren forderte das slowenische Kraftwerk Trbovlje zwei Kletterer heraus. Dort steht der höchste Schornstein Europas, die Unterlage für die längste temporäre Mehrseillängenroute der Welt. Die Red-Bull-Athleten Janja Garnbret und Domen Škofic kletterten die 360 Meter hoch.

Mit der Schweizerin Petra Klingler ist Domen einer von 16 Athleten, die am 26. Oktober 2022 die Verzasca-Staumauer hochklettern wollen. In Zweierteams gegeneinander, 180 Meter hoch – diese Dimension Multi-Pitch-Klettern hat die Welt noch nicht gesehen.

Staumauern eignen sich für künstliche Routen. Brücken ebenfalls. In der Schweiz gibt es mehrere Möglichkeiten, künstliche Outdoor-Routen zu klettern. Wir haben vier ausgewählt.

01 Pérolles-Brücke – Fribourg, FR

An den schwierigsten Routen dieser Brücke schweben die Kletterer vertikal in der Luft. 70 Meter unter ihnen wirkt am Boden alles klein. Hier an der Unterseite der Brückenbögen erreichen die Routen einen Schwierigkeitsgrad von 7b+. Doch die Pérolles-Brücke bieten auch Anfängern so einiges. Die 35 Routen beginnen bei der Schwierigkeit 4a.

Um solche Routen zu bauen, musst du selbst Kletterer sein. Sonst ist diese Arbeit unmöglich. Lowie Lambrecht, Route-Setter

Die ersten künstlichen Routen sind hier vor 20 Jahren entstanden. Lowie Lambrecht arbeitet für die Firma Plastic Fantastic. Im Sommer 2021 jagte er die Schrauben für 17 neue Routen in die Brücke. Der Belgier sagt: „Um solche Routen zu bauen, muss du selbst Kletterer sein. Sonst ist diese Arbeit unmöglich.“

Wenn der Setter in der Wand arbeitet, trägt er verschiedene Maschinen mit: Mit einer Flex schleift er die Unterlage; mit dem Hammerbohrer haut er pro Griff mindestens zwei Löcher in den Beton; und mit dem Elektroschrauber zurrt er die Griffe an der Wand fest.

Dabei hängt Lowie im Seil. Die ganze Zeit. Er sagt: „Die Arbeit ist hart im Vergleich zu jener in den Kletterhallen. In den Hallen arbeitet man auf einem Lift. Wenn du eine Route an einer Brücke wie die Pérolles-Brücke baust, beginnst du von Null auf.“

02 Sambuco-Staudamm – Maggiatal, TI

Auch wenn die Routen auf den letzten Metern unter der Mauerkrone leicht überhängend werden: Im Vergleich zu Brückenbögen erreichen Kletterrouten an Staudämmen wenig Überhang. Hier am Sambuco-Staudamm im Maggiatal klettert, wer mit Schwierigkeitsgraden von 4a-5c klarkommt. 1100 Griffe geben halt, rund alle zwei Meter steckt ein Sicherheitshaken in der 102 Meter hohen Wand.

Im Sommer ist die Wand zwei Wochen geschlossen. Dann brüten hier die Schwalben.

Kletterrouten an Mensch gemachten Wänden mögen das Naturerlebnis einschränken. Doch die Natur ist auch hier präsent. Damit die Menschen so wenig wie möglich stören, schliesst die Kletterwand am Sambuco-Staudamm am Ende des Sommers für zwei Wochen: Dann gehört die Wand den Schwalben, die sie für ihre Brut nutzen.

03 Luzzone-Staudamm – Bleniotal, TI

Die Route am Luzzone-Staudamm fordert weniger als jene am Sambuco-Staudamm. Die erste der fünf Seillängen beginnt bei 5b, die letzte endet bei 6+/7−. Der Luzzone-Staudamm ist die längste permanente künstliche Kletterroute der Welt. 650 Griffe führen 165 Meter nach oben. Vom Fusse der Wand sehen sie aus wie eine Ameisenwanderung auf einem Elefantenrücken.

Der erste Griff ist so weit oben in die Wand geschraubt, dass er ohne Hilfsmittel ausser Reichweite liegt. Aus Sicherheitsgründen. Zugang mit einer Leiter hat, wer sich beim Restaurant neben dem Staudamm den Schlüssel holt.

04 Sunnibergbrücke – bei Klosters, GR

Die jüngsten künstlichen Outdoor-Routen der Schweiz liegen bei Klosters. An der Sunnigberbrücke, einem der Wahrzeichen dieser Region. 16 Routen haben die Setter hier verschraubt. Sie bieten Spass und Ruhm für Anfänger und Fortgeschrittene.

Diese Ausgesetztheit erreichst du in der Natur auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht. Marco Benz, Bergführer

Athleten klettern hier bis zu 55 Meter hoch. Einige der Routen beinhalten Traversen an den Querträgern der Brücke. In einem Film von SRF steht Bergführer Marco Benz. Er erklärt, warum es interessant sein kann, künstliche Routen zu klettern, obschon die Berge doch so nah sind: „Diese Ausgesetztheit erreichst du in der Natur auf diesem Schwierigkeitsgrad nicht.“

Mit anderen Worten: Wer diese Höhe und diese Steilheit beim Klettern erleben will, aber nicht die höchsten Schwierigkeitsgrade meistern kann, ist an künstlichen Outdoor-Routen bestens bedient.

Disclaimer: Die hier beschrieben Routen sind nur mit entsprechender Ausrüstung und ausreichendem Kletter-Know-How zu besteigen. Beides ist im Vorfeld mit den Zuständigen vor Ort abzuklären.