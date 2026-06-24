Die längsten MTB-Flowtrails der Schweiz im Überblick

Wer auf der Suche nach den besten Flowtrails der Schweiz ist, findet zwischen Wallis, Graubünden und dem Tessin eine beeindruckende Auswahl. Perfekt geshapte Anlieger, Wellen, Roller und kilometerlange Abfahrten treffen hier auf hochalpine Landschaften und moderne Bike-Infrastruktur. Viele der bekanntesten Mountainbike Trails der Schweiz lassen sich bequem per Bergbahn erreichen und eignen sich sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Rider.

Doch nicht jede lange Abfahrt ist automatisch ein Flowtrail. Neben speziell gebauten Flowtrails gibt es in der Schweiz auch zahlreiche Singletrail-Klassiker, die durch ihren flüssigen Charakter ein ähnliches Fahrerlebnis bieten. Dieser Guide zeigt die längsten echten Flowtrails der Schweiz und stellt zusätzlich einige der spektakulärsten flowigen Singletrails vor.

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Was macht einen MTB-Flowtrail aus?

Flowtrails sind speziell gebaute Mountainbike-Strecken, die auf einen möglichst gleichmässigen Fahrfluss ausgelegt sind. Typisch sind breite Anliegerkurven, Wellen, kleine Sprünge und ein Streckenverlauf, der sich flüssig fahren lässt. Im Gegensatz zu technischen Singletrails stehen weniger Wurzeln, Steinfelder oder enge Spitzkehren im Vordergrund.

Wer neu im Mountainbiken ist, findet auf vielen Flowtrails einen idealen Einstieg. Gleichzeitig bieten moderne Flowtrails genügend Tempo und Dynamik, um auch erfahrene Fahrer zu begeistern. Wer sich mit den wichtigsten Begriffen vertraut machen möchte, findet im MTB-Wörterbuch von Red Bull zahlreiche Erklärungen zu Trail-Elementen und Fahrtechniken.

Die längsten echten Flowtrails der Schweiz

Die Schweiz bietet einige der längsten und bekanntesten Flowtrails Europas . Während einige Strecken speziell als Flowtrails gebaut wurden, verbinden andere natürliche Singletrails mit langen, flüssig fahrbaren Abschnitten.

01 TREK Runcatrail, Flims Laax

Länge: 7,6 km

Höhenunterschied: 640 hm

Schwierigkeit: Blau (S2)

Lift: Sesselbahn Foppa

Der TREK Runcatrail in Flims Laax gilt als längster IMBA-zertifizierter Flow Country Trail der Schweiz. Über 7,6 Kilometer wechseln sich Anlieger, Roller und hölzerne Northshore-Elemente mit langen Flow-Passagen ab. Die Strecke eignet sich für nahezu alle Könnensstufen und gehört zu den bekanntesten Flowtrails der Schweiz.

Mountainbiken in Flims Laax Falera © LAAX/ Philipp Ruggli

02 Hörnli Flowtrail, Arosa

Länge: 6,8 km

Höhenunterschied: 519 hm

Schwierigkeit: Blau

Lift: Hörnli-Express

Der Hörnli Flowtrail im Bike Kingdom Arosa Lenzerheide ist eine der längsten familienfreundlichen Flow-Strecken des Landes. Die komplett wurzelfreie Trasse erinnert stellenweise an eine riesige Murmelbahn und bietet Fahrspass für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Biker.

03 Sunnegga Trail, Zermatt

Länge: 6,3 km

Höhenunterschied: 500 hm

Schwierigkeit: Blau

Lift: Standseilbahn Sunnegga

Mit freiem Blick auf das Matterhorn zählt der Sunnegga Trail zu den spektakulärsten Flowtrails der Schweiz. Die Strecke verbindet spielerische Flow-Elemente mit einer beeindruckenden Alpenkulisse und eignet sich hervorragend für Familien und Genussfahrer.

Das Matterhorn © redbull

04 GLKB-Flowtrail, Glarus

Länge: 5 km

Höhenunterschied: 500 hm

Schwierigkeit: Blau (S1)

Lift: keiner

05 Flowtrail La Tzoumaz, Verbier

Der Start befindet sich unterhalb der Bergstation © verbier.ch/The Gitgo

Länge: 5 km

Höhenunterschied: 680 hm

Schwierigkeit: Blau

Lift: Gondelbahn La Tzoumaz

Der offiziell als „Chôtatai“ bekannte Trail gehört zum Verbier-Netzwerk und überzeugt mit perfekt geshapten Kurven, flüssigen Linien und langen Flow-Passagen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Rider findet hier jeder seinen Rhythmus.

Weitere Flowtrails, die sich lohnen

Trail Region Länge FLOWline Lenzerheide 4 km Vast & Furious Bellwald 4,4 km Montana Village – Loc Crans-Montana 3,7 km Riffelberg Trail Zermatt 3,3 km Wurzenbord Flowtrail Bettmeralp 3 km Trift Flowtrail Saas-Grund 2,2 km Forest Bump Bellwald 2,1 km Family Trail Vercorin 2 km Tsenelle La Chaux Verbier 1,7 km Crêt du Midi Vercorin 1,6 km

Flowtrails für Einsteiger & Fortgeschrittene

Nicht jeder Flowtrail stellt dieselben Anforderungen. Einige Strecken sind auf Fahrfluss und kontrollierbare Geschwindigkeit ausgelegt, andere bieten längere Abfahrten, höhere Geschwindigkeiten und anspruchsvollere Passagen.

Für Einsteiger

Sunnegga Trail (Zermatt): Die breite Streckenführung, das moderate Gefälle und die gut einsehbaren Kurven machen den Trail zu einer der zugänglichsten Flowtrail-Strecken der Schweiz.

TREK Runcatrail (Flims Laax): Dank rollbarer Hindernisse, langer Flow-Passagen und verschiedener Linienoptionen eignet sich der Trail für nahezu alle Könnensstufen.

GLKB-Flowtrail (Glarus): Wellen, Roller und gleichmässige Kurven sorgen für viel Fahrspass, ohne Fahrer technisch zu überfordern.

FLOWline (Lenzerheide): Der Bikepark-Trail eignet sich ideal zum Aufwärmen oder für erste Erfahrungen auf maschinengebauten Flowtrails.

Für Fortgeschrittene

Hörnli Flowtrail (Arosa) : Die lange Abfahrt kombiniert hohes Tempo mit zahlreichen Anliegern und bietet auch erfahrenen Ridern viel Fahrspass.

Gotschna Freeride (Klosters) : Streng genommen kein klassischer Flowtrail, sondern eine Freeride-Strecke mit über 200 Steilkurven und deutlich sportlicherem Charakter.

Trail-Netzwerk Flims Laax : Die Kombination aus Flowtrails, Bikepark-Strecken und alpinen Singletrails ermöglicht abwechslungsreiche Runs und längere Touren.

Alps Epic Trail (Davos) : Kein klassischer Flowtrail, sondern einer der bekanntesten Singletrails der Schweiz. Die rund 40 Kilometer lange Strecke verlangt Ausdauer, Fahrtechnik und alpine Erfahrung.

Auch der Gotschna Freeride in Klosters wird häufig in Flowtrail-Listen geführt. Streng genommen handelt es sich jedoch um eine Freeride-Strecke mit über 200 Steilkurven und deutlich sportlicherem Charakter als ein klassischer Flowtrail.

Die beste Zeit für MTB-Flowtrails in der Schweiz

Die Hauptsaison für Flowtrails Schweiz liegt zwischen Juni und Oktober. In dieser Zeit sind die meisten Bergbahnen geöffnet und die Trails schneefrei.

Frühling: Erste tiefer gelegene Trails öffnen.

Sommer: Volles Angebot mit geöffneten Bikeparks und Bergbahnen.

Herbst: Weniger Betrieb, angenehme Temperaturen und klare Sicht.

Tipps für deine Flowtrail-Tour

Eine gute Vorbereitung hilft dabei, den passenden Trail zu finden und die Bedingungen vor Ort optimal zu nutzen.

Trailstatus prüfen: Wetter, Wartungsarbeiten oder Schneefelder können einzelne Abschnitte beeinflussen. Informiere dich deshalb vor der Anreise über die aktuellen Bedingungen.

Liftbetrieb beachten: Viele der längsten MTB-Flowtrails der Schweiz sind an Bergbahnen angebunden. Prüfe deshalb Öffnungszeiten und Ticketangebote vorab.

Trail passend zum Können wählen: Nicht jeder Flowtrail eignet sich für jedes Level. Einsteiger profitieren von übersichtlichen Strecken mit moderatem Gefälle, während Fortgeschrittene längere und schnellere Abfahrten bevorzugen. Wer sich unsicher ist, sollte sich vorab mit typischen Trail-Elementen und MTB-Begriffen vertraut machen.

Passende Ausrüstung mitnehmen: Helm, Handschuhe und ausreichend Verpflegung gehören auf jeder Tour dazu. Auf längeren oder schnelleren Trails sind zusätzlich Knie- und Ellbogenprotektoren sinnvoll.

Regionen kombinieren: Viele Flowtrails liegen in etablierten Bike-Destinationen mit weiteren Mountainbike-Trails und Touren, Bikeparks und alpinen Strecken. Dadurch lassen sich mehrere Abfahrten oder sogar ganze Bike-Wochenenden miteinander verbinden.

David Florin im Flow © Filip Zuan / engadin.ch

Die längsten flowigen Singletrails der Schweiz

Neben den gebauten Flowtrails gibt es zahlreiche alpine Singletrails, die durch lange, flüssig fahrbare Abschnitte ein ähnliches Fahrgefühl bieten

Carbon Trail Tessin 24 km alpiner Singletrail, kein Flowtrail Alps Epic Trail Davos 40 km IMBA Epic Trail Trail II / Piz Nair Engadin 20 km alpiner Panorama-Trail Melchsee-Frutt – Hasliberg OW/BE 41 km Singletrail-Klassiker Tour de la Plaine Morte Wallis 4 km hochalpines Trail-Abenteuer

Der bekannteste Vertreter ist der Alps Epic Trail zwischen Davos und Filisur. Obwohl er kein klassischer Flowtrail ist, gilt er als eine der legendärsten Mountainbike-Strecken der Schweiz und führt über lange Singletrail-Passagen durch die Bündner Alpen.

Fazit: MTB-Flowtrails in der Schweiz

Von langen Panorama-Abfahrten bis zu speziell gebauten Flowtrails bieten die Schweizer Bike-Regionen Strecken für unterschiedlichste Fahrstile und Könnensstufen. Genau diese Kombination aus Länge, Fahrfluss und alpiner Landschaft macht die Schweiz zu einer der spannendsten Destinationen für Mountainbiker.