Thömus Lightrider Worldcup: Die Rennmaschine von Lars Forster im Bike Check

Bei Thomas «Thömu» Binggeli war die Berufswahl offensichtlich niemals eine Frage. Er war gerade einmal 17 Jahre alt, als er auf dem elterlichen Hof in Oberried bei Bern seine Karriere startete: Erst als Fahrradhändler, bald als Rad-Importeur und schliesslich als Entwickler mit seiner Eigenmarke Thömus. Die Bikes – Rennrad, Gravel, MTB (mit und ohne Motor) – werden in der Schweiz entwickelt, designt und auf die Kundenwünsche adaptiert. Alle Räder sind custom made und ausschliesslich im Direktvertrieb erhältlich.

Übrigens: Thömu Binggeli ist auch Gründer des E-Pioniers Stromer. 2021 hat er die Marke verkauft und hat soeben seinen neuen Brand Twinner angekündigt. Ausserdem ist er Initiator des in vielerlei Hinsicht einzigartigen, 30.000 m2 grossen Swiss Bike Parks in Oberried.

Am Steuerkopf des Lightrider ist alles auffällig clean: Kabeleingänge sucht man vergebens, die Kabel verschwinden durch den Steuersatzdeckel in das Oberrohr – eine smarte Lösung aus dem Hause Thömus, die am Steuerkopf zudem mehr Steifigkeit ermöglichen.

