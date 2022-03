So geniesst Mountainbike-Profi Lars Forster seine Off-Season

zu den Besten des Landes. Dass der Winter 2021/22 etwas ruhiger verlief, liegt daran, dass weniger Cross-Rennen stattfanden in den vergangenen Jahren.

Immerhin reichte es zu einem weiteren Vize-Meister-Titel auf den dünnen Stollenreifen (dreifacher Schweizermeister ist er schon). Lars betont jedoch: "Ich bin auch im Winter in erster Linie Mountainbiker. Ich mache keinen gezielten Formaufbau auf die Radquer-Saison hin. Aber ich fahre gerne ab und zu ein Rennen."

Kurz nach dem Weltcup-Finale stand für Lars ohnehin ein anderer Höhepunkt auf dem Programm, den er so richtig auskosten wollte: Im Oktober

Kurz nach dem Weltcup-Finale stand für Lars ohnehin ein anderer Höhepunkt auf dem Programm, den er so richtig auskosten wollte:Im Oktober heiratete er seine Steffi. Ein Teil der Zeremonie fand im Grünen statt. Es hätte niemanden gewundert, wenn im Hintergrund des Hochzeitsfotos ein Biker über einen Trail gerauscht wäre.

Die Hochzeitsreise führte die beiden in ein Land,

Die Hochzeitsreise führte die beiden in ein Land, das Lars schon oft bereist hatte: Südafrika . "Bis dahin kannte ich vor allem die Trails rund um Stellenbosch , wo wir unsere Trainingslager haben und die Strecke des Cape Epic . Endlich hatte ich Zeit, den Rest des Landes kennenzulernen und mit meiner Frau zu geniessen", fasst er zusammen.

ist das Rollentraining zwar nicht mehr so langweilig wie früher, trotzdem muss das Wetter schon ziemlich übel sein, dass ich nicht rausgehe." Das Winterwetter ist auch kein Grund für Lars, in den Süden zu flüchten. "Ich geniesse es länger zuhause zu sein, und mit der Familie und Freunden Zeit zu verbringen." Kino und auswärts Essen stehen zuoberst auf der Liste.

Die meiste Zeit des Winters verbringt Lars jedoch in der Schweiz. Das kalte Wetter schreckt ihn nicht, wenn immer möglich fährt er seine Trainingsrunden im Freien. "Dank

zum ersten Mal an einem Skitourenrennen teil

." Dabei erlebte der Mountainbiker in diesem Winter eine weitere Premiere: Im glarnerischen Elm nahm er

Dass Lars den Winter liebt, liegt auch am Schnee. "Ich trainiere oft auf den Langlaufski und

Es hat Spass gemacht. Um besser zu sein, müsste ich gezielt darauf trainieren. Ich konnte mich nicht so ausbelasten, wie ich das auf dem Velo tue.