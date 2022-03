Lars Forster und Nino Schurter: "Cape Epic ist mehr als ein Rennen"

Lars Forsters Disziplin ist Cross Country Olympic . Die Rennen dauern 80 bis 100 Minuten. Danach ist einige Tage Pause bis zum nächsten Wettkampf. Eine Etappe bei Cape Epic ist zwei- bis dreimal so lang. Dafür geht’s schon am nächsten Morgen von vorne los.

Fighter im XCO Weltcup: so kennt man Lars eigentlich. © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Anders gesagt: Cape Epic ist eigentlich nichts für Cross-Country-Spezialisten wie Lars Forster und seinen Teamkollegen Nino Schurter . Das hielt die beiden aber nicht davon ab, das bedeutendste Mountainbike-Etappenrennen 2019 zu gewinnen . Und 2022 wollen sie zurück auf den Thron.

Cape Epic ist mehr als ein Rennen, es ist ein Abenteuer, bei dem nur schon das Erreichen des Ziels ein schwieriges Unterfangen ist. Nino Schurter

Dumm nur, dass zwei Wochen später in Brasilien die Weltcup-Saison beginnt , ihr eigentliches Kerngeschäft. Zwei Wochen sind sehr wenig Zeit, um sich von 25 Stunden Rennzeit in acht Tagen zu erholen. "Das Rennen ist so bedeutend, dass wir das in Kauf nehmen", erklärt Lars, der nicht nur seit Jahren Trainingslager in Südafrika abhält, sondern Ende 2021 auch seine Flitterwochen im Land am Kap der guten Hoffnung verbracht hat.

Für Nino Schurter geht es in dieser UCI Saison um den Rekordsieg. © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Nino Schurter, Olympiasieger und neunfacher Weltmeister doppelt nach: "Cape Epic ist mehr als ein Rennen, es ist ein Abenteuer, bei dem nur schon das Erreichen des Ziels ein schwieriges Unterfangen ist." Der Prolog und die sieben Etappe in der Kap-Provinz werden in Zweier-Teams gefahren, erst wenn der zweite im Ziel ist, stoppt die Zeit. Lars und Nino, Teamkollegen bei Scott-SRAM, bilden definitiv eines der Favoriten-Duos, trotz einiger Marathonspezialisten am Start.

Risiko-Management ist die Mutter des Leadertrikots

"Nach dem Startschuss wird mit Vollgas gefahren, wie in einem Cross-Country-Rennen. Wer das am besten verkraftet, ist auch am Schluss vorne dabei", ist Lars überzeugt. Zwischen dem Start-Furioso und dem Finale liegen allerdings Stunden in brütender Hitze, Staub, lange Aufstiege, technische Abfahrten, Wind und vielleicht auch mal ein wildes Tier, das die Strecke kreuzt.

Rider beim Cape Epic © Sven Martin

Natürlich gehören die begnadeten Abfahrer Lars und Nino gerade auf den schnellsten Abschnitten zu den Königen im Feld. Aber auf den Downhills ist auch die Gefahr von Plattfüssen und ähnlichen Herausforderungen besonders gross. Entscheidend ist dann auch, ob und wie das Backup-Team unterstützen kann. Bei Lars und Nino ist das ihr Scott-SRAM-Kollege Andri Frischknecht mit dem italienischen Marathonfahrer Juri Ragnoli . Sie werden ihre Leader unterstützen, sei es, indem sie ihnen ihre Bikes überlassen, beim Reparieren helfen oder Nachführarbeit verrichten.

Die besten Chancen auf den Sieg hat das Team, welches das Tempo an der Spitze mitgehen und dabei bremsende Zwischenfälle verhindern kann. Risiko-Management ist bei Cape Epic die Mutter des Leadertrikots. Dieses spätestens nach der Schlussetappe zu tragen ist das erklärte Ziel von Lars Forster und Nino Schurter. "Ein Sieg bei Cape Epic ist so wertvoll wie einer im Weltcup, wobei Cape Epic noch schwerer zu gewinnen ist", ordnet Nino Schurter ein. Für Lars Forster würde der Sieg den zusätzlichen Kraftaufwand kurz vor dem ersten Weltcup-Rennen aufwiegen. "Das wäre ein optimaler Start in die Saison, ein erstes gutes Resultat wäre am Trockenen." Zeit, sich zu erholen, haben die beiden dann nach den Weltcup in Brasilien.

01 Ranking Absa Cape Epic 2022 - Herren - nach Etappe 2:

Position Fahrer Team Zeit 1. Seewald (GER) | Stosek (CZE) Canyon Northwave MTB 10h14‘51‘‘ 2. Becking (NED) | Dias (POR) BUFF-MEGAMO + 4‘55‘‘ 3. Beers (RSA) | Blevins (USA) Toyota-NinetyOne-Specialized + 8‘04‘‘ 5. Schurter (SUI) | Forster (SUI) SCOTT-SRAM + 8‘35‘‘