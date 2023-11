Lars Forster: Natürlich will ich so viel wie möglich gewinnen. Mit diesem Mindset gehe ich in jedes Rennen. Manchmal ist das realistisch, manchmal weniger. Ganz konkret will ich mich im Weltcup weiter festsetzen. 2023 hat das super geklappt, die Konstanz in diesem Jahr war eine der grössten Genugtuung in meiner Karriere. Wenn ich spüre, dass es läuft, dann läuft es gleich richtig gut. Früher war ich in den Rennen vorne, wenn ich einen super Tag hatte. 2023 war ich in den Rennen auch dann vorne, wenn der Tag für mich gar nicht so super war. Diese Fähigkeit möchte ich 2024 bestätigen.