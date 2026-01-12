Laufen im Dunkeln: 7 wichtige Tipps

Wenn der Arbeitstag lang war und es draussen kalt und dunkel ist, hat man selten Lust auf Sport. Bevor du dich aber wiedermal auf die Couch schmeisst, um stundenlang Serien zu schauen, versuch's doch mal mit einem Nachtlauf.

Adam Hickey ist Athlet und Feuerwehrmann. Dafür muss er natürlich topfit sein. Mit ausgedehnten Läufen durch die Nacht schafft er das easy, und hat dabei auch noch Spass. Er ist davon überzeugt, dass man im Dunklen viel weniger Ablenkungsquellen hat und sich daher besser auf seinen Laufstil und Rhythmus konzentrieren kann. Ausserdem schläft er danach besser.

01 Ab ins Gelände

So gibt der Nachtlauf was her - im Geländegang © Getty

Wenn du die Möglichkeit dazu hast, dann lauf am besten im Gelände und nicht immer auf denselben Strassen und Gehsteigen. Dabei trainierst du dein Gleichgewicht, deine Ausdauer und deine Kraft und verschaffst dir eine Menge Abwechslung.

02 Kenn deine Laufstrecke

Wenn du oft auf unterschiedlichen Routen unterwegs bist, solltest du deine Strecke immer auf mögliche Gefahren auschecken. Eine qualitativ hochwertige Stirnlampe ist dafür besonders wichtig, um nicht über Stock und Stein zu stolpern.

03 Sag Bescheid, wohin du läufst

Bist du im Dunklen unterwegs, dann sag jemandem Bescheid © Getty

Am besten wäre es natürlich, wenn du immer einen Laufbuddy hast. Bist du aber doch mal alleine unterwegs, dann informiere jemanden über deine Strecke - just in case. Und vergiss bloss dein Handy nicht zu Hause. Es muss ja kein teures sein.

04 Mit vollem Bauch läufst du nicht weit

Es ist ein offenes Geheimnis, dass man mit vollem Bauch nicht so leistungsfähig ist. Darum solltest du darauf achten, dass du vor allem während Nachtläufen nicht übersättigt bist. Leichte Kost (Hühnchen, Powerriegel) und eine Stunde vor dem Sport nichts zu essen sind dabei gute Ansätze.

05 Mach dich sichtbar

Die All-Weather-Jacke © Soar Running

Hier gilt als Motto: Je mehr, desto besser, denn man kann nie sichtbar genug sein. Zwar haben heutzutage handelsübliche Laufjacken bereits Basisreflektoren installiert, jedoch kann man mit zusätzlichen Streifen seine Sichtbarkeit ganz einfach upgraden.

06 Bring Abwechslung in deine Laufstrecken

Mit Nachtläufen die Stadt erkunden © Getty

Du wirst schnell merken, dass deine Laufstrecken untertags und in der Nacht völlig verschieden wirken können. So hast du bei Nachtläufen die Chance auf Strecken unterwegs zu sein, die am Tag zu laut, zu voll oder heiss sind. Das bringt Abwechslung in deine Läufe.

07 Erst gar nicht hinsetzen

Wenn man nach Hause kommt, isst und sich dann gemütlich hinsetzt, hat man schon verloren. Eine bessere Strategie wäre nur eine Kleinigkeit zu essen und danach direkt in die Sportsachen zu schlüpfen. Wenn man dann mal draussen ist, ist man auch schon nicht mehr zu bremsen.