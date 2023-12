Die beste Laufausrüstung für den Winter

Zugegeben, auf den ersten Blick lädt der Winter nicht unbedingt dazu ein, draußen laufen zu gehen. Doch wer sich einmal darauf einlässt, wird schnell Freude daran finden: Die Luft ist superfrisch, die Kälte weckt den Geist, und das Licht ist selten schöner, als in der kalten Jahreszeit. Von den gesundheitlichen Vorteilen, die Bewegung an der frischen Winterluft verspricht, ganz zu schweigen...

Sky is the Limit. Flo Neuschwander auf dem Gipfel.