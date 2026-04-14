7 Tipps, um beim Laufen motiviert zu bleiben

Viele Läufer schätzen den Gemeinschaftsaspekt des Laufens. Erfolge, Freude und sogar Schmerzen zu teilen, bringt die Menschen bei jedem Schritt zusammen. Gemeinsam hält man dem körperlichen und mentalen Druck einfach besser stand.

Seine Läufe mit einem vertrauenswürdigen Partner oder sogar in der Gruppe zu teilen, ist der beste Weg, um Fortschritte zu machen und die Moral hochzuhalten. Und wenn es um das grösste Laufevent der Welt geht, den Wings for Life World Run, gibt es keine bessere Gelegenheit, Freunde zu versammeln, eine Herausforderung anzunehmen und für einen guten Zweck zu laufen.

Ob Sie an einem Flagship Run teilnehmen oder über die Wings for Life World Run App, Sie können wählen, mit wem Sie am Tag X an der Startlinie stehen werden, dank eines Spezialangebots «ein App-Run-Startplatz gekauft, ein Startplatz gratis». Also trommeln Sie Ihre Gruppe zusammen und melden Sie sich jetzt für die Ausgabe 2026 am 10. Mai an.

Bevor der grosse Tag kommt, machen Sie sich mit unseren sieben Tipps unten vertraut, um zu wissen, wie Sie Ihren Laufpartner bestmöglich unterstützen und motivieren können (und umgekehrt), damit Sie gemeinsam das Beste aus einander herausholen.

01 Mit Freunden zu laufen ist immer ein Plus

Mit Freunden zu laufen ist immer angenehmer © Focus Sports for Wings for Life World Run

Beim Laufen ist eines der wichtigsten Elemente das Festlegen konkreter Ziele, und es ist noch besser, wenn Sie das zu zweit tun können. Neu können Sie mit Ihren Freunden am Wings for Life World Run teilnehmen, dank eines speziellen Angebots des WFLWR-Teams und adidas.

Zwischen 11 Uhr UTC am 23. Januar und dem 30. Januar erhalten Sie, wenn Sie sich für einen App Run anmelden, von adidas einen Gutschein, damit ein Freund Sie beim Wings for Life World Run am 10. Mai begleiten kann. So können Sie gemeinsam Geld für die Forschung zu Rückenmarksverletzungen sammeln, gleichzeitig mit Hunderttausenden anderen Menschen auf der ganzen Welt.

Der Gemeinschaftsgeist ist es, der den Wings for Life World Run so besonders macht, also melden Sie sich ab dem 23. Januar auf wingsforlifeworldrun.com an und laufen Sie mit einem Freund oder einer nahestehenden Person.

02 Lenken Sie sich gegenseitig ab

Wir alle wissen, wie es sich während einer schwierigen Einheit anfühlt, wenn man beginnt, an den kommenden Anstieg zu denken, an die lange Gerade, die endlos erscheint, oder an die starken Gegenwindböen. In solchen Momenten werden Minuten zu Stunden und Meter zu Kilometern, sodass das Laufen wie eine Qual erscheinen kann. Aber Ablenkung verändert alles. Lassen Sie Ihren Laufpartner die Anstrengung vergessen, indem Sie sich unterhalten und Fragen zu fast jedem Thema stellen. Vor allem sollten Sie vermeiden, über die Schwierigkeiten zu sprechen, die noch bevorstehen.

03 Frischen Sie Ihren Look auf

Gute Kleidung hilft, sich wohlzufühlen © Denis Ruvić for Wings for Life World Run

Seien wir ehrlich: Mit neuer Kleidung zu laufen ist viel angenehmer als mit dem alten Outfit, das Sie seit Jahren tragen. Und es geht nicht nur um Ihre Laufschuhe. Ein stylisches T-Shirt, eine trendige Shorts oder sogar neue funktionelle Unterwäsche wirken oft Wunder und können Ihre Energie im Training steigern. Es versteht sich von selbst, dass Ihre Laufpartner diese Geste sicherlich schätzen werden, Geschenkidee gefunden!

Und das ist noch nicht alles: Wenn Sie sich für den Wings for Life World Run anmelden, können Sie sich das adidas T-Shirt 2026 sichern, um Ihre Sammlung zu erweitern und es am Tag X zu tragen. Wie beim Lauf werden sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf der T-Shirts direkt in die Finanzierung der Forschung zu Rückenmarksverletzungen investiert. Sie können Ihr T-Shirt der Edition 2026 ab dem 3. Februar bestellen.

04 Schliessen Sie sich einem Team an

Treten Sie einer Laufgruppe bei oder gründen Sie Ihre eigene, Sie entscheiden, wie Ihr Dreamteam für den Wings for Life World Run aussieht.

RB Leipzig hat ein Wings for Life World Run Team © Sebastian Kraft for Wings for Life World Run

Sie können sogar mit Sportlegenden im Team sein! Stellen Sie sich vor, am Tag X mit dem Rugby-Superstar Siya Kolisi als Captain zu laufen oder mit Karsten Warholm, dem 400-Meter-Hürden-Spezialisten, oder sogar mit einem ganzen Fussballteam hinter sich wie RB Leipzig oder Paris FC. Ja, das sind nur einige der Sportstars, die ihre eigenen Teams gegründet haben. Jeder kann sich anmelden, um vom Spass und der Motivation zu profitieren, die ein berühmter Captain mit sich bringt.

Entdecken Sie alle Teams des Wings for Life World Run und finden Sie noch mehr Tipps und Tricks, um dem perfekten Team beizutreten oder es zu gründen und einen unvergesslichen Lauftag zu erleben.

05 Seien Sie kreativ und bringen Sie frischen Wind in Ihre Routine

Wir alle haben unsere Gewohnheiten, und die meisten von uns haben eine feste Strecke, die wir seit gefühlter Ewigkeit immer wieder laufen. Dort kennen Sie jede Strassenlaterne und jeden Grashalm. Aber wenn Sie mit anderen Menschen laufen, gibt es keine Grenzen mehr für Ihren Entdeckerdrang. Erstens kennen andere andere Strecken und Quartiere. Zweitens fühlen Sie sich wahrscheinlich wohler, zum Beispiel gemeinsam unbekannte Waldwege oder abgelegene Pfade und Gassen zu erkunden. Kreativität verhindert, dass Routine in irgendeiner Beziehung Einzug hält, und das gilt auch für eine auf das Laufen ausgerichtete Freundschaft.

Wenn Sie über die App am Wings for Life World Run teilnehmen, ist dies der perfekte Moment, um Ihre gewohnten Routen zu verlassen und neue Gegenden in Ihrer Nähe zu entdecken, während Sie sich auf den grossen Tag am 10. Mai 2026 vorbereiten.

06 Ermutigen Sie sich gegenseitig

Positive Affirmationen sind nicht nur etwas für etwas kitschige Poster oder soziale Netzwerke, sie können Ihnen auch einen echten Energieschub geben. Lassen Sie sich zum Beispiel von den Worten des deutschen Athleten Stefan Schlett inspirieren, der sagte: «Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt.» Motivierende Sätze können sehr hilfreich sein, also probieren Sie sie aus und teilen Sie sie mit Ihrem Laufpartner, besonders wenn er oder sie eine schwierige Phase durchmacht. Wie der Läufer Dean Karnazes sagt: «Laufen Sie, wenn Sie können, gehen Sie, wenn Sie müssen, kriechen Sie, wenn es sein muss, aber geben Sie niemals auf.»

Ein wenig Ermutigung hilft immer, wenn es schwierig wird © Matthias Heschl for Wings for Life World Run

07 Gönnen Sie sich etwas, Sie haben es verdient!

Wenn all die Ablenkungen, die gut gewählten Worte, die neuen Strecken oder andere Motivationsschübe nicht ausreichen, bleibt oft nur eines: sich auf die Belohnung am Ende zu konzentrieren! Bereiten Sie sich nach Ihrer Einheit eine kleine gemeinsame Belohnung vor, sei es ein Proteinshake oder ein gutes Abendessen mit einem Glas Wein. Geniessen Sie es, das gibt Ihnen einen ausgezeichneten Motivationsschub für das nächste Training.

08 Mehr Infos zum Wings for Life World Run

Einmal im Jahr findet der Wings for Life World Run weltweit statt. Alle Teilnehmenden starten gleichzeitig rund um den Globus und laufen entweder individuell mit der Wings for Life World Run App oder gemeinsam bei mehreren Flagship Runs. Das Beste daran ist, dass unabhängig von der gewählten Form das Wichtigste die Teilnahme ist. Egal, wie Ihre Leistung, Ihre Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Distanz ist, ob Sie Profiathlet, Hobbyläufer oder absoluter Anfänger sind. Wichtig ist, dass Sie Freude am Laufen haben.

Alles läuft, geht oder rollt beim Wings for Life World Run © Naim Chidiac/Wings for Life World Run

Aus diesem Grund gibt es keine klassische Ziellinie. Stattdessen startet 30 Minuten nach dem Start ein virtuelles Catcher Car oder ein echtes bei den Flagship Runs und nimmt die Verfolgung der Teilnehmenden auf und holt die Läufer nach und nach ein. Die Ergebnisse werden nicht nach Zeit, sondern nach zurückgelegter Distanz gemessen. Und das Schönste: 100 % der Startgelder und Spenden fliessen direkt in die Forschung zum Rückenmark. Bei den bisherigen Ausgaben des Wings for Life World Run sind mehr als eine Million registrierte Teilnehmende aus 195 Nationen gelaufen, gegangen und gerollt auf allen sieben Kontinenten und haben gemeinsam mehr als 60 Millionen Euro gesammelt, um eine Behandlung für Rückenmarksverletzungen zu finden.

Schliessen Sie sich Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt gleichzeitig an. Wir laufen für diejenigen, die es nicht können. Melden Sie sich jetzt an .