Lawinenkunde leicht gemacht - ein Kurs in 9 Teilen

Ja sind wir denn hier in der Schule? Ja! Denn wer sich nach ergiebigen Schneefällen ins Backcountry wagt oder auch nur einmal den ein oder anderen Off-Pisten-Ausflug wagt, sollte besser Bescheid wissen über die verschiedenen Arten des weißen Glücks, das schnell ins Unglück umschlagen kann: Lawinen. Kopflos ist nämlich nicht nur der, der ohne Helm unterwegs ist, sondern auch, wer schlichtweg keine Ahnung hat, in was für ein Terrain er einfährt.