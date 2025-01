Die Top 5 besten League of Legends Champions für Beginner auf der Toplane

Wo soll man bei dem riesiegen Champion Pool überhaupt anfangen? Genau hier! Denn diese Serie an Artikeln zu den einzelnen Lanes schafft Abhilfe. Wir beginnen mit der Toplane mit den am besten geeigneten Champions für jeden Anfänger.

Mit seiner hohen Grundtankiness und der starken Heilung durch seine Ultimate bleibt Dr. Mundo selbst in schwierigen Situationen relevant und hat stets einen hohen Einfluss auf das Spiel. Diese Eigenschaften ermöglichen es Anfängern, sich auf das Farmen von Minions und sichere Austausche in der Lane zu konzentrieren, ohne für jeden kleinen Fehler bestraft zu werden.

Ähnliches gilt für Garen, der ebenfalls ein ausgezeichneter Champion für Anfänger ist, da er auf Einfachheit und Effektivität in der Toplane setzt. Sein Fokus liegt auf klaren, leicht verständlichen Fähigkeiten, die ohne komplizierte Mechaniken auskommen. Als Nahkämpfer bietet er hohe Verteidigungswerte und beeindruckenden Grundschaden, wodurch er sowohl in der Lane als auch in Teamkämpfen eine starke Präsenz zeigt und Carries einfach ausschalten kann.

Außerdem bietet seine passive Fähigkeit – Beharrlichkeit – eine hohe Regeneration, wenn er sich nicht im Kampf befindet. Dies ermöglicht es ihm, Fehler auszubessern indem er sich nach riskanten Austauschen in der Lane kurz zurückzieht, um so schnell wieder fit zu werden.

Austäusche auf der Lane sind simpel und unangenehm für den Gegner. Garen läuft auf dich zu mit Q, was zudem in einem Silence resultiert, bevor das Motto „Spin to Win“ Anwendung findet. Sein E ist dabei nicht nur außerordentlich nervig für den Gegner, sondern ermöglicht auch besonders einfaches Farmen von Minions. Gerät man in Bedrängnis kann jedoch die Q-Ability auch defensiv verwendet werden, um Verlangsamungen abzuschütteln und so zu entkommen.

Sollte ein Gegner doch den Nahkampf suchen, hilft dir Teemos Q, um Angriffe zu neutralisieren und dir Zeit für einen Rückzug zu verschaffen. Zusätzlich sind seine Basisangriffe perfekt geeignet, um das Last-Hitten von Minions zu üben – eine essenzielle Fähigkeit für alle Spieler. Aber Vorsicht: Wenn du während eines Trades mit einem Champion in der Nähe von Vasallen bist, ziehst du deren Aggro auf dich, was im frühen Spiel überraschend viel Schaden verursachen kann. So lernst du nebenbei, Trades besser zu timen und deine Positionierung zu verbessern.

Seine Ultimate bietet dir zusätzliches taktisches Potenzial, was dein Spielverständnis von Spiel zu Spiel verbessert. Indem du Pilze strategisch platzierst, kannst du nicht nur Ganks des gegnerischen Junglers rechtzeitig erkennen und kontern, sondern auch wichtige Gebiete wie Dragon- oder Baron-Pits absichern. Gut platzierte Pilze erschweren es Gegnern, sich frei auf der Karte zu bewegen, und können in Kämpfen den Unterschied machen.

