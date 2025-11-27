Das Ranglistensystem in League of Legends

01 Die Ranglistenspiele, was ist das?

In jeder Sportart ermöglichen Ranglisten, dass Spieler ähnlichen Niveaus gegeneinander antreten. In LoL ist es mit den Rankeds dasselbe. Wenn ihr zum Beispiel gegen Mitglieder der Karmine Corp spielen wollt, müsst ihr bis zum Challenger aufsteigen.

Der Ranked-Modus ermöglicht es Spielern gleichen Kalibers, sich gegenüberzustehen, um knappe und spannende Partien zu schaffen, statt grosser Stomps wie man sie sehen kann, wenn ein Anfänger auf einer Lane einem Diamantspieler gegenübersteht, der 2 Millionen Mastery Points auf seiner Riven hat.

Das Ranglistensystem in LoL ist entscheidend © Riot Games

02 Welche Stufen und Divisionen gibt es in League of Legends?

Das Ranglistensystem von LoL besteht aus 10 Stufen und in den meisten davon aus insgesamt vier Divisionen. Sobald ein Spieler in League of Legends Stufe 30 erreicht und mindestens 16 Champions besitzt, kann er Ranglistenspiele starten (wir raten jedoch, noch etwas zu warten). Nach den Platzierungsspielen, die inzwischen 5 umfassen, wird der Spieler in eine Division zwischen Eisen, Bronze oder Silber eingestuft.

03 Alle Stufen von League of Legends

Die 10 Stufen oder Ränge von League of Legends vom niedrigsten zum höchsten: Eisen, Bronze, Silber, Gold, Platin, Smaragd, Diamant, Master, GrandMaster und Challenger.

Der Grossteil der neuen LoL-Spieler findet sich zu Beginn in relativ niedrigen Tiers wie Eisen, Bronze oder Silber wieder. Das zeigt, wie schwer es sein kann aufzusteigen, besonders wenn man die verschiedenen Charaktere, Items und Strategien noch nicht gut kennt.

In jeder Stufe bis Diamant gibt es 4 Divisionen von 4 bis 1 (1 ist die höchste). Wenn ihr zum Beispiel in Silber 1 mit 88 LP seid und eure nächste Partie gewinnt, steigt ihr in Gold IV auf. Die letzten drei Ränge (Master, GrandMaster und Challenger) haben jedoch keine Divisionen.

Euer Spielniveau bestimmt eure anfängliche Platzierung (Division sowie die League Points, allgemein LP genannt). Wenn ihr eine Partie gewinnt, verdient ihr LP, wenn ihr verliert… ihr habt es verstanden. Um von einer Division in die nächste zu kommen, müsst ihr 100 LP erreichen.

D Ränge, wo me i League of Legends cha erreiche. © Riot Games

04 Master, GrandMaster oder Challenger erreichen

Spieler, die es schaffen, regelmässig zu gewinnen und alle Divisionen bis hin zum hohen Diamant zu durchlaufen, steigen in Master auf. Dieser Rang, 2014 hinzugefügt, stellt die letzte Barriere vor GrandMaster und Challenger dar. GM kam 2018 hinzu, um die möglichen Niveauunterschiede zwischen Spielern im Master-Rang zu begrenzen.

Die Einführung dieser beiden Tiers zeigt den Versuch von Riot, mehr Klarheit an der Spitze des Rankings zu schaffen. Der Challenger kann zum Beispiel nur die 300 besten Soloqueue-Spieler beherbergen.

Sobald Spieler Master (oder höher) erreichen, sammeln sie LP. Wie in den anderen Tiers bestimmt dieser Gesamtwert den Rang zwischen Master, GrandMaster und Challenger. Alle 24 Stunden wird das Ranking aktualisiert, was den besten Spielern ermöglicht, klarer zu sehen, wo sie im Vergleich zu anderen stehen.

Um Challenger zu sein, braucht man mindestens 500 LP. Wenn ihr gegen Pros, Streamer oder sogar auf dem Radar von Teams sein wollt, müsst ihr dort hin.

D Beschte vo de Beschte trete bi de League of Legends Wältmeisterschaft aa. © SonStar/Red Bull Content Pool

05 Die Verteilung der Ränge in LoL

Jedes Jahr beginnt eine neue Saison von League of Legends. Für normale Spieler ist sie in 2 Teile aufgeteilt, die Splits genannt werden und von Januar bis August und von August bis November dauern. Für die Pros gibt es 3 Splits (Winter, Frühling, Sommer). Am Ende einer Saison erhalten die Spieler Belohnungen basierend auf ihrem Endrang.

Hier ist die prozentuale Verteilung der LoL-Spieler pro Stufe:

Eisen : 8,7 %

Bronze : 18 %

Silber : 17 %

Gold : 18 %

Platin : 18 %

Smaragd : 14 %

Diamant : 4,1 %

Master : 0,66 %

GrandMaster : 0,048 %

Challenger : 0,020 %

Diese Prozentsätze ändern sich von Jahr zu Jahr nur wenig.

Einigi vo dene Champions, wo du i LoL chasch spiele. © Riot Games

06 Wie die LP in LoL funktionieren

Jeder Sieg und jede Niederlage verändert eure Gesamt-LP. Die Menge, die ihr gewinnt oder verliert, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Niveau eurer Gegner oder dem Rang eurer Verbündeten.

Auch wenn es einfach klingt, kann das «Ladder-Climben» sehr kompliziert sein. Natürlich kann man Siegesserien hinlegen und aufsteigen, aber das Gegenteil ist genauso wahr. Und in einem Spiel, in dem 9 andere Spieler eure Partien beeinflussen, werden manche Niederlagen (und Siege) nicht eure Schuld sein. Wenn ihr auf 0 LP fallt, werdet ihr in die tiefere Division abgestuft. Von einer Stufe zur anderen kann man ebenfalls absteigen, auch wenn es länger dauert.

07 Der LP-Verlust

Wenn ihr in Diamant oder höher seid und aufhört zu spielen, verliert ihr nach einiger Zeit automatisch LP.

Nach 28 Tagen Inaktivität in Diamant verliert man automatisch etwa fünfzig LP für jeden Tag ohne Ranglistenspiel. In Master und darüber verliert man 75 LP nach 14 Tagen.

Es ist jedoch möglich, dieses System zu umgehen, indem man mehrere Partien am selben Tag spielt. Für jede Partie in Diamant gewährt euch LoL 7 zusätzliche Tage, bevor ihr beginnt Punkte zu verlieren.

Für Master-Spieler gilt: wenn ihr aufgrund von Inaktivität aus dem Master abgestuft werdet, landet ihr direkt in Diamant II.

08 Das MatchMaking Rank (MMR) von LoL

Das MatchMaking Rank ist eine versteckte Zahl, die Riot jedem Spieler zuweist basierend auf seinem Niveau. Sie bestimmt die Anzahl der LP, die man pro Partie gewinnt oder verliert. Je höher sie ist, desto mehr Punkte gewinnt ein Spieler (und desto weniger verliert er bei einer Niederlage).

Allerdings hängt das MMR auch von Sieg- oder Niederlagenserien ab, vom MMR eurer Teamkollegen und Gegner. Wenn das MMR eines Spielers über dem Durchschnitt seines Teams liegt, erhält er mehr LP.

D Charte «Beschwörerischlucht» i League of Legends. © Riot Games

Die Unterschiede zwischen Solo/Duoqueue und Flex

Bevor ihr eine Partie startet, könnt ihr alleine, mit einem Freund oder sogar mit vier anderen zusammen spielen und so Flex starten. Solo- und Duoqueue beeinflussen dieselbe Rangliste. Die Flex hingegen ist völlig separat. Ihr könnt zum Beispiel Bronze IV in der Soloqueue und Diamant I in Flex sein.

Flex ist für Spieler gedacht, die lieber im Team spielen und sich bestmöglich koordinieren möchten, um saubere Teamfights zu machen. Zudem gibt es nur sehr wenige Levelbeschränkungen: ihr könnt Diamant sein und mit jemandem in Eisen spielen. Die Partie wird aber wahrscheinlich ziemlich unausgeglichen sein.

In Solo und Duoqueue konzentrieren sich die Spieler stärker auf ihr eigenes Spielniveau und versuchen, durch individuelles Tragen aufzusteigen. Es ist möglich, zu zweit zu spielen, solange der Rangunterschied zwischen euch nicht zu gross ist. Wenn ihr in Bronze seid, könnt ihr mit einem Goldspieler spielen. Wenn ihr jedoch in Diamant seid, muss euer Freund innerhalb von zwei Divisionen (oder weniger) von euch liegen.

In Master und darüber kann man nicht zu zweit spielen.

Dass League of Legends nicht weniger als 120 Millionen monatliche Spieler zählt, liegt teilweise an diesem gut geölten System, das gleichzeitig extrem frustrierend und extrem befriedigend ist. Um mit oder gegen Kameto zu spielen, müsst ihr zwischen Diamant und Master sein.