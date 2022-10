Die Zuschaueranleitung für League of Legends

League of Legends ist eine Welt für sich. Ein richtiges Schwergewicht des eSports, das jedes Jahr ehemalige und neue Spieler in seinen Bann zieht. Der Haken, die Riot Games-Lizenz ist für nicht Eingeweihte eher schwer zugänglich. Um Spass am Wettbewerb der verschiedenen Spieler zu haben, ist ein geschultes Auge erforderlich, um die ganze Handlung zu verstehen und nachzuvollziehen. Wenn das nicht Dein Fall ist, dann bekommst Du hier einige Ratschläge, zunächst zum Verständnis des Overlays im Zuschauermodus .