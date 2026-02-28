LoL : der Spielplan der Playoffs des LEC Versus 2026

In diesem Jahr haben Riot und die LEC einen Kurswechsel vorgenommen. Für den LEC Versus 2026 wurden zwei der besten Teams der EMEA Masters eingeladen: Los Ratones, das Team von Caedrel, und Karmine Corp Blue. Trotz zahlreicher Änderungen für diese neue Saison auf League of Legends haben die Pros schnell eine Meta etabliert, und selbst mit Spielen im BO1-Format gab es grossartige Matches. Bevor wir uns dem Spielplan der Playoffs widmen, werfen wir einen Blick auf die Highlights dieses Saisonstarts für G2, die KC, Fnatic, Los Ratones und die anderen.

01 Die Zusammenfassung des Splits

Relativ schnell fand Karmine Corp ihren Rhythmus. Mit ihrem neuen koreanischen Midlaner Kyeahoo und Busio an der Seite von Caliste auf der Botlane überrollte das Team von Kameto die Konkurrenz. Höhepunkt war ein Sieg mit 20 000 Gold Vorsprung gegen Shifters sowie ein logischer erster Platz.

Auf der anderen Seite hatten G2 und MKOI, obwohl in der Offseason keine Änderungen vorgenommen wurden, deutlich mehr Mühe. Während beide Organisationen Europa bei den letzten Worlds vertreten hatten, taten sie sich schwer, ihren Rhythmus zu finden, und beendeten die Phase mit 6-5 auf den Plätzen 6 und 7.

Für Fnatic entschied sich mit zwei Niederlagen am letzten Spieltag alles knapp. Die Organisation stellte ihr Roster in der Offseason mit den Neuzugängen Lospa als Support, Empyros auf der Toplane und Valdi in der Midlane um. Dennoch stehen sie in den Playoffs, und ab dort beginnt ein neuer Wettbewerb.

Bei Los Ratones begann alles denkbar schlecht mit einem 0-3. Danach steigerte sich das Roster nach und nach und schaffte es sogar, G2 zu besiegen. Bis zuletzt hofften die Schützlinge von Caedrel, doch am Ende beenden sie die Phase ausserhalb der Top 8 mit 5-6. Als eingeladene Gäste für diesen Split ist eine Rückkehr in die NLC eher unwahrscheinlich, die Zukunft des Projekts steht daher in der Schwebe.

Vorhang zu für Rekkles? © Marius Faulhaber/Red Bull Content Pool

02 Das Format der LEC Playoffs

Vom 16. Februar bis zum 1. März beginnt ein völlig neuer Wettbewerb. Vergesst die BO1, bis zu den Halbfinals, mit Winner- und Loser-Bracket, werden die Teams BO3 spielen. Danach gibt es BO5, bis der Sieger feststeht, der zum First Stand reist, dem ersten internationalen Turnier der Saison.

Das Format der LEC Playoffs © LEC/Riot Games

Natürlich ist wie im letzten Jahr die Fearless Draft wieder dabei. Wird ein Champion in einem Spiel gepickt, steht er danach nicht mehr zur Verfügung.

03 Der Spielplan der Playoffs

Hier ist der vollständige Spielplan der Versus Playoffs.

Hinweis: Der Artikel wird im Verlauf des Wettbewerbs aktualisiert.

Montag, 16. Februar

16.45 Uhr: Natus Vincere - Fnatic

18.30 Uhr: Team Vitality - Movistar KOI

Dienstag, 17. Februar

16.45 Uhr: Team Heretics - G2

18.30 Uhr: Karmine Corp - GIANTX

Freitag, 20. Februar - Viertelfinals

16.45 Uhr: Natus Vincere - Movistar KOI

18.30 Uhr: Karmine Corp - G2

Samstag, 21. Februar - Loser-Bracket

16.45 Uhr: Team Heretics - GIANTX

18.30 Uhr: Team Vitality - Fnatic

Sonntag, 22. Februar

16.45 Uhr: Natus Vincere - GIANTX

18.30 Uhr: Karmine Corp - Team Vitality

Montag, 23. Februar

16.45 Uhr: Movistar KOI - G2

Freitag, 27. Februar

17.00 Uhr: Karmine Corp - GIANTX

Samstag, 28. Februar

17.00 Uhr: KC/GX - Movistar KOI

Sonntag, 1. März - Finale

17.00 Uhr: G2 - MKOI/KC/GX

Wer wird die EMEA beim First Stand in São Paulo vom 16. bis 22. März vertreten? Antwort in den kommenden Wochen. Um die Matches zu verfolgen, besucht den Stream von Kameto.