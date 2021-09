Léonilde Torrini: „Wenn ich tanze, vergesse ich die Zeit.“

Léonilde: Seit ich ein kleiner Junge war, wollte ich in die Fussstapfen meiner Eltern treten. Ihr Leben als Tänzer hat es mir ermöglicht, meinen eigenen Weg zu gehen. Es gab jedoch eine Zeit, in der es mir an Selbstvertrauen fehlte und ich an meiner Zukunft als professioneller Tänzer zweifelte.