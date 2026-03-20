Die Franjo von Allmen, Loïc Meillard und Mathilde Gremaud Dose

Nach ihren herausragenden Leistungen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina 2026 finden sich die drei Schweizer Skifahrer Franjo von Allmen, Loïc Meillard und Mathilde Gremaud jeweils ihrer persönlichen Dose wieder, eine Sonderedtion, die demnächst in der ganzen Schweiz erhältlich sein wird.

Diese Dosen stellen ihre olympischen Ergebnisse in den Vordergrund, aber auch ihre sportlichen Laufbahnen, die sich über mehrere Saisons auf höchstem Niveau fortsetzen.

Erfolgreiche Spiele 2026 für die drei Athleten

01 Franjo von Allmen

Franjo von Allmen hat sich im Skispringen mit einem Dreifachsieg hervorgetan, der Massstäbe setzen wird:

Gold - Abfahrt, Mailand-Cortina 2026

Gold - Super-G, Mailand-Cortina 2026

Gold - Team-Kombination, Mailand-Cortina 2026

Franjo von Allmen © Red Bull Persönliche Dose von Franjo von Allmen © Red Bull

Als junger Speed-Spezialist kam er bereits mit einem wachsenden Status nach Mailand-Cortina, getragen von starken Ergebnissen im Weltcup und einer stetigen Verbesserung in der Abfahrt und im Super-G. Seine drei olympischen Goldmedaillen bestätigen diesen Aufstieg und machen ihn zu einer der zentralen Figuren der neuen Generation von Schweizer Skifahrern.

02 Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud hat ihrerseits wieder einmal im Freeskiing geglänzt:

Gold - Slopestyle, Mailand-Cortina 2026

Mathilde Gremaud © Red Bull Persönliche Dose von Mathilde Gremaud © Red Bull

Die Freiburgerin, Olympiasiegerin im Slopestyle in Peking 2022, Medaillengewinnerin im Big Air, Gewinnerin des Gesamtweltcups und mehrfache Titelträgerin bei grossen internationalen Veranstaltungen (X Games, Weltmeisterschaften), bestätigt in Mailand-Cortina ihre Fähigkeit, in einer Disziplin, in der das technische Niveau und die Kreativität sehr schnell voranschreiten, an der Spitze zu bleiben. Ihr Titel 2026 ist die Fortsetzung einer bereits reichen Karriere, die von einer grossen Regelmässigkeit in den Finals der grossen Events geprägt ist.

03 Loïc Meillard

Loïc Meillard geht mit drei Medaillen in den technischen Disziplinen und im Teamwettbewerb nach Hause:

Gold - Slalom, Mailand-Cortina 2026

Silber - Team-Kombination, Mailand-Cortina 2026

Bronze - Riesenslalom, Mailand-Cortina 2026

Loic Meillard © Loic Meillard Persönliche Dose von Loïc Meillard © Red Bull

Vor diesen Spielen war der Walliser bereits einer der konstantesten Skifahrer im Slalom- und Riesenslalomzirkus, der bei den grossen Rennen oft in den vorderen Rängen vertreten war. Seine olympischen Ergebnisse sind der Lohn für geduldige Fortschritte und die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten zu performen, sei es als Einzelkämpfer oder im Team.

Demnächst in der ganzen Schweiz erhältlich

Die persönlichen Dosen von Franjo von Allmen, Loïc Meillard und Mathilde Gremaud sind demnächst in der ganzen Schweiz erhätlich.