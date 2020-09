Sie ist selbstbewusst, ehrgeizig und weiss genau, worauf es in der Tanzwelt ankommt. Lindiwe Mlaba (mit Künstlername Lindi Mlaba) stammt ursprünglich aus Johannesburg, Südafrika, und lebt seit neun Jahren in Basel. Nachdem bei ihr im Alter von fünf Jahren ADHS diagnostiziert wurde, entschied sich ihre Mutter gegen die Medikamente und schickte ihre talentierte Tochter stattdessen in den Tanzunterricht.

Dreizehn Jahre später zählt die heute 28-Jährige zu den gefragtesten Tänzerinnen im In- und Ausland und tanzte bereits für Burna Boy beim Coachella , Jay-Z , Daddy Yankee , Jeremih , Dj Bobo und vielen anderen namhaften Künstlern. Ihren bisher grössten Erfolg: eine Tanzrolle in Beyoncés Film «Black is King» (2020) . Im Interview erzählt sie, wie sie zu dieser Rolle kam und worauf es ankommt, um als Tänzerin erfolgreich zu sein.

redbull.com: Lindi, letztes Jahr wurdest du für einen Tanzpart in Beyoncé’s Film «Black is King» gebucht, wie kam es dazu?

Lindi: Das ist eine verrückte Geschichte… Ich war gerade mitten in den Proben für Sho Madjozi’s «BET Experience» , als ich eine E-Mail für eine geschlossene Audition für ein «Jaquel-Projekt », d.h. ein Projekt von Jaquel Knight , dem Choreographen von Beyoncé , erhielt. Da wir zu diesem Zeitpunkt non-stop für die «BET Experience» trainierten, war es mir nicht möglich, an der Audition teilzunehmen. Klar, ich hätte den Job abbrechen können, aber Professionalität ist für mich sehr wichtig, und ich war auch glücklich, mit einem südafrikanischen Künstler aufzutreten. Also sagte ich schweren Herzens ab, erklärte meine Situation und schickte ihm meinen Lebenslauf, einige Headshots und bat ihn, meine Bewerbung trotzdem zu berücksichtigen.

Ich schlug ihm sogar vor, per Videoaudition teilzunehmen. Dann kam der Tag der «BET Experience» und Sho Madjozi sagte allen Tänzern ab... Ich war absolut am Boden zerstört, denn ich hatte nicht nur die Audition für, wie ich später erfuhr, Beyoncés Videoclip «Spirit» abgesagt, sondern auch noch einen Job für DreamDoll … Ich dachte, ich hätte gerade meine Chance verpasst, jemals für Beyoncé zu tanzen, doch drei Monate später erhielt ich wieder eine E-Mail und diesmal wurde ich direkt für ein «Jaquel-Projekt» gebucht, also ohne Audition. Ich fing sofort an zu weinen... Es war wie ein Traum!

Wusstest du da bereits, dass es sich bei diesem Projekt um einen Tanzpart im Film von Beyoncé handelte?

Nein, zu diesem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, denn bei diesen «Jaquel-Projekten» ist immer alles top secret… Ich nahm stark an, dass es ein Projekt für Beyoncé war, ging jedoch davon aus, dass es für den Videoclip «Mood 4eva» mit Jay-Z sein würde.

Was geschah dann?

Wir trafen uns beim Westfield, wo wir von einem Haufen Autos abgeholt wurden. Wir durften aber erst einsteigen, nachdem wir alle Handys abgegeben hatten. Dann fuhren wir zu einer Mansion in Beverly Hills, wo wir ein Vertraulichkeitsformular unterzeichnen mussten und dann mit den Proben begannen, aber ohne zu wissen, wofür wir trainierten. Es war alles sehr dramatisch! [lacht]

Way to the Top: Lindi Mlaba verfolgt ihren Traum © IG: lindi_m

War Beyoncé vor Ort?

Nein, Beyoncé sahen wir erst am Set und dort war dann klar, dass wir für eine Tanzszene im Film «Black is King» geprobt hatten. Es war so nervenauftreibend! Du musst dir vorstellen: Einer deiner grössten Träume geht in Erfüllung, aber du darfst niemanden etwas davon erzählen, bis der Clip veröffentlicht wird…

Hättest du dir als Kind jemals vorstellen können, eines Tages mit einigen der erfolgreichsten Stars eine Bühne zu teilen?

Auf jeden Fall. Ich wusste immer, dass ich mit meinem Selbstvertrauen auf die Bühne gehöre. Ich glaube fest daran, dass wir alles, was wir uns in den Kopf setzen, realisieren können, solange wir hart dafür arbeiten. Beyoncé und das Coachella waren schon immer zwei meiner grössten Ziele, ich hätte nur nie gedacht, dass sie so schnell verwirklicht werden könnten...

Lindi Mlaba in Beyocés "Black is King" © IG: lindi_m

Was bedeutet harte Arbeit für dich?

Hart arbeiten bedeutet, immer zu versuchen, die beste Version von dir selbst zu sein. Es ist ein Prozess, der niemals endet. Harte Arbeit beinhaltet auch viel Recherche, denn du musst wissen, für wen, bzw. welchen Choreographen du arbeiten möchtest, und dich im richtigen Moment an den richtigen Orten, bzw. in den Tanzstunden und Auditions zeigen, um wahrgenommen zu werden. Und natürlich gibt es Tage, an denen es sich anfühlt, als ob du nicht arbeiten würdest. An diesen Tagen ist es mir wichtig, andere Dinge voranzutreiben und zum Beispiel an meinen Intensive Workshops zu arbeiten oder Brands zu kontaktieren [lacht].

Kannst du uns mehr zu diesen Intensive Workshops erzählen?

Intensives sind 6-8 stündige Workshops für Leute, die wissen wollen, was man braucht, um in der Tanzindustrie erfolgreich zu sein. Dabei gebe ich Tipps zur Erstellung von Content, dem Aufbau vom Image und führe mit den Tänzern mock-up Auditions und Rehearsals durch. Denn heutzutage geht es nicht nur darum, was man als Tänzer drauf hat, sondern auch darum, wie man sich präsentiert, d.h. wie aktuell die Headshots und Videos sind und wie man seinen Lebenslauf gestaltet, denn der sieht ganz anders aus als ein normaler Lebenslauf!

Wie stellst du sicher, dass du dich als Tänzerin immer weiterentwickelst?

Ich gehe fünfmal pro Woche ins Gym, koche selbst, mache viel Stretching, repetiere klassische Basics und arbeite regelmässig an meinem Freestyle. Oft filme ich mich und analysieren anschliessend, wie ich mich bewege und inwiefern sich meine Bewegungen weiterentwickeln oder wiederholen. Dafür setzte ich mir jeweils ein klares Ziel und konzentriere mich nur auf diesen einen Part, d.h. wenn ich mich auf die Arme konzentriere, sollten diese am Ende der Session richtig müde sein, damit ich spüre, dass ich alles gegeben habe.

Was war bisher deine grösste Herausforderung als Tänzerin?

Ufff…Visas! In dieser Welt ist es echt nicht einfach, Träumen nachzujagen, insbesondere mit einem südafrikanischen Pass. Ich hatte bisher drei Anwälte, die mir dabei geholfen haben, ein Visa in den Staaten und in der Schweiz zu bekommen.

Was rätst du Tänzern, die eine professionelle Karriere anstreben?