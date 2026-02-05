League of Legends: die besten Champions für den Ranglisten-Aufstieg

Jedes Jahr ist es die grosse Frage zu Jahresbeginn: Wie sieht die Meta aus? Welche Champions dominieren? Wie kommt man durch die Platzierungsspiele und vermeidet es, sein MMR zu ruinieren? Um effizient zu navigieren und sich an die Änderungen zu Beginn von Saison 26 anzupassen, haben wir euch eine kleine Liste der effektivsten Charaktere auf jeder Lane zusammengestellt. Wir garantieren euch nicht, dass ihr euch in ein paar Tagen in denselben Partien wie Caliste wiederfindet, aber ihr seid auf dem richtigen Weg.

N.B.: Die Liste der besten Champions wird sich im Laufe der Patches weiterentwickeln. Aktuell sind wir bei 26.1 (und bald bei 26.2).

Zunächst einmal muss man die Dinge klarstellen: Auch wenn gewisse Youtube-Videos das Gegenteil behaupten (hallo Skill Capped Challenger LoL Guides), bringt es nichts, jede Woche den Main zu wechseln. Sobald ihr zwei Champions auf eurer Hauptrolle beherrscht, eure Schadenswerte und die verschiedenen Match-ups perfekt kennt, werdet ihr deutlich effektiver sein, als wenn ihr ständig wechselt.

01 Top

Kennen

Wir beginnen diese Liste mit einem Champion, der normalerweise vor allem ein Counterpick ist. Dennoch gehört Kennen zu Beginn dieses Jahres zur Spitze der Toplane. Dank seiner Reichweite ist die Lane gegen ihn immer die Hölle (fragt ruhig Darius und Riven), und sobald ihr im Teamfight euren Flash habt, könnt ihr kaum etwas falsch machen. Ein kleines E R Flash direkt ins Gesicht des stärksten Gegners reicht aus, um die meisten Fights zu gewinnen. In der Lane ist es wichtig, Gegner zu respektieren, die euch anspringen können (Irelia, Vladimir, Malphite), euer Passiv ignorieren (Dr. Mundo) oder euch aus der Distanz poken (Yorick, Gangplank).

Malphite

Natürlich werden wir euch keine Champions empfehlen, die sich ähneln (und von denselben Champs gekontert werden). Nach dem kleinen Yordle folgt also der steinerne Gigant „rock solid“. Auch hier geht es darum, Teamfights mit einer gut platzierten Ultimate zu sprengen. In der Lane, ob Top oder Mid, gibt es viel Potenzial, AD-Champions (mit physischem Schaden) zu frustrieren. Das Ziel: durchhalten, ruhig farmen und im Midgame den gefährlichsten Champion im gegnerischen Team traumatisieren.

Vermeidet es, den Felsen zu picken, wenn ihr gegen Champions spielt, die auf magischen Schaden setzen (Cho’Gath), einfacher farmen können (Singed) oder von eurem R profitieren (Swain, Sylas).

Wichtiges Detail: Hier geht es nicht um einen Full-AP-Build, sondern um den Tank-Build.

Riven

Riven-Artwork i League of Legends © Riot Games

Riven war, abgesehen von OTP-Spielern, über viele Monate hinweg praktisch verschwunden (wenn nicht länger) … heute liegt sie bei 5 % Pickrate und über 52 % Winrate. Wird Riot ihr die Beine brechen? Die Frage stellt sich. In der Zwischenzeit glänzt sie in Saison 26, da die Toplane darauf basiert, den direkten Gegner zu zerstören, und Ignite/Entzünden absolut Meta ist (oder Exhaust/Erschöpfung, ganz nach Geschmack).

Mit ihr ist das Ziel simpel: euren Gegner quälen, lächerlich hohen Schaden verursachen und das Team zwingen, mit 2 (oder mehr) Spielern zu kommen, um euch zu stoppen. Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Champions ist sie etwas schwieriger im Teamfight zu spielen, aber zwischen Flash, Ignite, R und ihrer Mobilität gibt es genug Möglichkeiten, um in wenigen Sekunden Gegner zu töten.

02 Jungle

Nunu & Willump

Auch wenn Riot gesagt hat, dass der Jungle dieses Jahr stärker auf Farm ausgerichtet sein soll, unter anderem durch den Buff von Doux foyer (Homeguard in der englischen Version), haben die Entwickler Nunu & Willump (genauso wie Rammus) indirekt einen Gefallen getan. Man kehrt nun schneller auf die Lane zurück, und wenn man wie Nunu eine Schneekugel aufbauen und an Tempo gewinnen kann, werden Ganks noch einfacher. Wenn ihr einen Tank im Jungle spielen wollt, ist das die perfekte Wahl. Mit dem Nerf, der im Patch 26.02 kommt, muss man jedoch damit rechnen, dass er etwas an Stärke verliert.

Rek’Sai

Rek’Sai het sich über d’Saisone veränderet © Riot Games

In einem komplett anderen Stil profitiert Rek’Sai vom Druck, den sie im Early Game ausüben kann. Trotz der neuen Feenlampen (Faelights), die Ganks einschränken, bleiben ihre Tunnel gefährlich, und die jüngste Änderung an ihrer Ultimate (die den Cooldown ihres E zurücksetzt) macht sie deutlich spielbarer als Bruiser.

Diana

Seit mehreren Wochen ist Diana schlicht der meistgespielte Champion im Jungle. Extrem schneller Clear, ordentliche Ganks, weiterhin vorhandenes One-Shot-Potenzial, grosser Einfluss in Teamfights dank ihrer Ultimate – aktuell steht sie sehr gut in der Hierarchie der Jungler da.

03 Midlane

Kassadin

Zu ere Ziit isch Kassadin i jeder Partie bannt oder pickt worde © Riot Games

Wie Nunu profitiert Kassadin stark von Doux foyer. Dadurch kann er schneller in die Lane zurückkehren, verliert weniger CS im Vergleich zu seinem Gegner und kommt insgesamt besser durch die Lanephase. Zusätzlich spawnen die Vasallen nun schneller (alle 25 Sekunden ab 14 Minuten Spielzeit und alle 20 Sekunden nach 30 Minuten), wodurch Kassadin seinen Powerspike deutlich früher erreicht. Man weiss es: Gegen Kassadin im Lategame zu spielen ist kein Vergnügen, also nutzt das aus.

Twisted Fate

Ähnlich wie Riven gehört Twisted Fate aktuell zu den meistgespielten Champions. Klar, Caedrel hat viele Games mit ihm gespielt, um am Ende der letzten Saison Challenger zu erreichen, aber das allein erklärt seinen Popularitätsanstieg nicht. In der Praxis glänzt er durch seine Stabilität in frühen Skirmishes. Diese Saison performen Champions (wie Pantheon), die im Early stark sind und Kämpfe drehen können, extrem gut, und mit seiner Goldkarte hat TF nichts zu beklagen. Ab Level 6 geniesst er es zudem, zu ganken oder auf der Sidelane zu farmen.

Ryze

Wir beenden unseren Rundgang durch die Midlane ohne Assassin (ihr dürft weiterhin Zed spielen, wenn euch das Freude macht) mit Ryze (Saken dürfte im siebten Himmel sein). Wie Twisted Fate verfügt er über Kontrolle, die im Early entscheidend sein kann. Mit dem neuen Item (Actualizer/Actualisateur) könnt ihr, sofern ihr das Aktiv nutzt, während 8 Sekunden extrem viel Schaden verursachen. Die Mission ist also simpel: farmen, möglichst schnell drei Items erreichen und im Teamfight massiven Schaden austeilen.

04 ADC

Jinx

Zombie-Slayer Jinx © Riot

Wie Kassadin ist Jinx ein Champion, der sein volles Potenzial im Lategame entfaltet. Da sie dieses Stadium früher erreicht, ist sie aktuell sehr Meta. Als Bonus profitiert sie zudem von einem neuen Item, das perfekt mit ihrem Passiv synergiert: Hexoptics C44/Hextech-Brille C44.

Wenn ihr Jinx mainen möchtet, empfehlen wir Geduld, insbesondere gegen Tristana, Draven und andere Champions, die im Early Game stark sind.

Nilah

Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Zeilen liegt Nilah in Diamant 2 und höher komfortabel bei 52,8 % Winrate. Sie ist in der Lage, häufig gespielte Botlane-Champions wie Caitlyn und Ziggs zu bestrafen. Als Firstpick ist sie nicht unbedingt ideal, aber sie bringt echte Argumente mit.

Sivir

Seit einigen Monaten steht Sivir ganz oben (oder fast) in der Nahrungskette. Ein extrem nützliches Schild, ein absurdes Scaling – ähnlich wie Jinx und Kassadin wird sie in Saison 26 noch früher im Spiel gefährlich für den Gegner. Zudem erlaubt ihr monumentaler Waveclear weiterhin, im Lategame konstant Druck auszuüben.

05 Support

Braum

Bleib hinter Braum © Riot Games

Auch wenn das Item Bandlepipes/Flöten von Bandle im Preis steigen wird (von 2000 Gold auf 2300, verfluchte Inflation), hat Braum stark davon profitiert. Seit Beginn der Saison war es unabhängig vom Kontext das erste Item. Da sein Passiv den Gegnern das Leben zur Hölle macht (vorausgesetzt, die Mitspieler autoattacken), liegt er aktuell bei 53 % Winrate.

Sona

Wenn ihr keine Angst davor habt, eine der kleinsten Lebensleisten in ganz League of Legends zu haben, ist Sona aktuell dabei, alles zu zerstören. Auch hier liegt der Hauptgrund in der Einführung eines neuen Items: dem Diadem der Flüstern/Whispering Circlet. Gut, Sona zu spielen ist nicht das Lustigste, aber für alle, die in erster Linie LP sammeln wollen, geben wir unseren Segen.

Also, für wen werdet ihr euch entscheiden? Mit unserem Thresh-Flash-Predict ins Leere haben wir wohl wenig Chancen, Kameto in der Soloqueue zu treffen, aber das Wichtigste ist doch, Spass zu haben, oder?