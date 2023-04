League of Legends: Die Lieblingschampions der Profis

Der koreanische Midlaner ist aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten im Laning gefürchtet, aber in Soloq spielt er vor allem aus Spaß an der Sache. Dabei hat er viele revolutionäre Picks entwickelt, wie zum Beispiel K'sante und Lee Mitte. Darüber hinaus bevorzugt er auch Melee Assassins wie Yone oder Sylas, um seinen Gegnern das Leben schwer zu machen.

In Gen.G nutzt er seinen äußerst flexiblen Champion-Pool und wählt eine Vielzahl von Champions aus. Am häufigsten greift er jedoch zu Control-Mages wie Veigar, Taliyah und Viktor.

