Caedrel: Das ist der Besitzer der Los Ratones im Portrait

Marc 'Caedral' Lamont ist einer der bekanntesten Namen der League of Legends-Szene: Der im britischen Doncaster geborene Gamer ist seit 2015 in der Szene aktiv und führt einen der größten LoL-Channels auf Twitch. In 2024 gründete er die Esports-Organisation Los Ratones, die seither einen kometenhaften Aufstieg erlebte und zuletzt bei Red Bull League of Its Own in München das Publikum begeistern konnte. Erfahre hier mehr über Caedral - in seinen eigenen Worten.

Los Ratones © Marcel Lämmerhirt

01 Caedrel: Der Los Ratones-Chef im Portrait

"Als ich meinen ersten Computer bekam, fühlte ich mich unabhängig. Ich konnte Spiele herunterladen und spielen, meine Freunde über Skype anrufen. Ich habe League of Legends gespielt. Ich bin wettbewerbsorientiert und wollte sofort ein Team gründen. Ich ging in alle Online-Foren und suchte nach den besten Spielern, aber nichts klappte.

"Nach einem Jahr erreichte ich die Top 200 der LoL-Rangliste. Die Leute fügten mich als Freund hinzu. Sie sagten: 'Willst du unserem Team beitreten? Wir können dich nicht bezahlen, aber wir können dir eine neue Tastatur, eine Maus und eine Mausmatte besorgen'. Ihr könnt mich nach Madrid fliegen, um auf einer großen Bühne zu spielen und mir eine Tastatur und eine Maus besorgen? Ich werde tatsächlich fürs Spielen belohnt?

"Ich fing an zu denken: 'Was ist, wenn ich einfach die Rangliste weiter nach oben gehe? Was ist, wenn ich auf Platz 150 oder 100 lande?' Zwei Wochen lang meldete ich mich bei der Arbeit krank. Ich habe 14 Stunden am Tag gespielt und bin unter die Top 20 gekommen. Dann bekam ich ein Angebot von einem Team namens Copenhagen Wolves. Es war nicht viel Geld - 700 € pro Monat. Ich dachte: "Das kann ich machen. Ich musste nach Berlin fliegen, wo die Studios des Teams waren. Dann rief mich mein Arbeitgeber an und sagte: "Wir haben ein Meeting". Ich sagte: "Okay? Sie sagten: 'Ja, du bist gefeuert'. Ich hatte 500 Pfund auf der Bank. Meine Seifenblase ist geplatzt.

Ich sagte es meinen Eltern: 'Gebt mir sechs Monate Zeit, mit euch zu leben und zu spielen. Wenn es nicht klappt, rühre ich es nie wieder an.'

Marc 'Caedrel' Lamont war Profispieler und ist jetzt Teambesitzer © Mark Roe/Red Bull Content Pool

02 Caedrel als League of Legends-Spieler

"Gegen Ende dieser sechs Monate bekam ich ein Angebot von einem deutschen Fußballverein namens Schalke 04. Es gab Gerüchte, dass all diese Fußballteams in LoL einsteigen würden. Sie sagten: "Wir werden ein LoL-Team gründen." Es war ein zweitklassiges Team, aber wenn wir gewinnen würden, würden wir uns für die erste Liga qualifizieren. Sie boten mir einen Vertrag über 3.000 € pro Monat an. Ich wurde in Mauspads bezahlt, also dachte ich mir: "Mehr brauchst du nicht zu sagen. Perfekt!'"

Caedrel und Co. feiern bei Red Bull League of its Own 2024 © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

"Ich flog nach Deutschland und wohnte in einer Stadt namens Gelsenkirchen. Wir haben in einem winzigen Raum mit fünf Computern im Fußballstadion geübt. Wir haben sechs Monate lang 12 Stunden am Tag trainiert und gespielt. Draußen konnte ich Fußballspiele hören: Schalke 04 spielt gegen Bayern München. Das ist mir egal, ich muss mein Spiel gewinnen, spielen, spielen, spielen. Wir haben uns für die erste Liga qualifiziert und alle sind durchgedreht. 'Oh mein Gott, ich habe es geschafft', dachte ich.

"Einen Monat später hieß es: 'Du bist raus aus dem Team. Weil du dich qualifiziert hast, werden wir zehnmal mehr Geld investieren und die besten Spieler kaufen, also brauchen wir dich nicht mehr.'

"Ich war untröstlich. Dann bekam ich eine Nachricht von einem anderen Team: 'Du bist raus? Dann komm zu uns. Wir sind auch in der ersten Liga.' Jetzt verdiente ich 100.000 Euro im Jahr. Ich zeigte meinem Vater den Vertrag und er sagte: "Du hast es tatsächlich geschafft. Das Problem ist, dass 100.000 Euro im Jahr toll klingen, aber du kannst in einer Sekunde draußen sein.

"Ich habe eine Rolle gespielt, die man Mittelläufer nennt. Die Mittellinie ist das Zentrum der Karte und alles dreht sich um dich. Ich war eingebildet und egoistisch, also habe ich immer als Mid-Laner gespielt. Es gibt einen koreanischen Mid-Laner namens Faker . Er hat fünf Weltmeisterschaften gewonnen und ist der größte Spieler aller Zeiten. Er war mein Idol.

"Ich habe in der ersten Liga gegen die Besten in Europa gespielt, gegen einen Spieler namens Caps - den mit Abstand besten europäischen Mid-Laner. Ich dachte: 'Wow, der Typ hat es einfach drauf.' Ich studierte jedes Spiel, das ich gegen ihn spielte, und konnte nicht herausfinden, wie ich ihn schlagen konnte. Ich dachte: "Wenn ich Caps nicht schlagen kann, wie soll ich dann Faker schlagen?

"Drei Wochen nach der ersten Regionalrunde ging ich zu meinem Trainer und sagte: 'Ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ich packte meine Sachen und ging.

03 Rollentausch: Jungler

"Zwei Wochen lang saß ich zu Hause und dachte, dass ich mich vielleicht zurückziehen sollte. Ich war 21. Meine Eltern fragten: 'Was hast du vor?' Ich sagte: 'Rollentausch. Ich werde ein Jungler.' Innerhalb von zwei Monaten erreichte ich Rang eins in Europa. Es hatte fünf Jahre gedauert, bis ich als Mid-Laner die Top 200 erreicht hatte.

"Esports ist sehr vetternwirtschaftlich. Wenn du Freunde in einem Team hast, laden sie dich ein, mitzumachen. Ich habe nicht viele Freunde, deshalb ist es schwer, in ein Team zu kommen, aber als ich den ersten Rang erreichte, sagten alle: 'Caedrel ist wieder da und er ist ein Jungler. Holen wir ihn in unser Team.' Ich trat ein paar Teams bei, um Erfahrungen als Jungler zu sammeln, und kehrte dann zu demselben Team zurück, für das ich als Mid-Laner gespielt hatte: Schalke 04. Sie haben jedes Spiel verloren, aber ich wollte sehen, ob ich gut genug bin. Ich habe drei Jahre lang als Jungler für verschiedene Teams in Tier One gespielt.

"Leider habe ich nie wirklich gewonnen. Ich habe es nicht unter die ersten vier geschafft, aber ich glaube bis heute, dass ich es hätte schaffen können, wenn ich die richtigen Leute um mich herum gehabt hätte. LoL ist ein Spiel, bei dem du fünf wirklich starke Leute brauchst. Es gibt nicht viel, was du tun kannst, wenn die anderen vier sich abmühen.

"Im Jahr 2020 dachte ich: 'Will ich noch drei Jahre hier sitzen und es versuchen? Nein, ich ziehe mich vom Profispiel zurück.' Diesmal tat ich es, aber ich war noch nicht fertig mit dem Esport. Während meiner Karriere hatten die Leute immer gesagt: "Das hast du ziemlich gut erklärt", also legte ich die Maus weg und nahm das Mikrofon in die Hand. Anstatt zu spielen, wurde ich Caster - ein Kommentator.

04 Caedrel entwickelt sich weiter

Caedral wurde zum LoL-Caster © Marcus Maschwitz/Red Bull Content Pool

"In einer Arena gibt es 20.000 Menschen, die deine Stimme als Caster hören können. Ihr schaut euch das Spiel gemeinsam an. Wenn du schreist, schreien sie auch. Das ist Elektrizität und du kannst sie spüren. Ich habe das drei Jahre lang in großen Stadien auf der ganzen Welt gemacht und es hat super viel Spaß gemacht.

"Mein Lieblingsmoment war das Finale der League of Legends Weltmeisterschaft 2022. Ich hatte davon geträumt, daran teilzunehmen, und jetzt sollte ich der Werfer sein. Es fand im Chase Center in San Francisco statt und war ausverkauft. Faker war dort und versuchte, seinen nächsten Weltmeistertitel zu holen. Es war das intensivste Finale aller Zeiten.

"Es stand 2:2, das fünfte Spiel entschied alles. Ein hektisches 50-minütiges Hin und Her. Fakers Team verliert - das gegnerische Team hat sie gerade alle getötet und sie wollen den Baron holen. Wenn sie ihn bekommen, gewinnen sie. Der Baron ist ein spielentscheidendes Ziel. Das Team, das ihn tötet, wird wahnsinnig stark - du bekommst Bonuswerte, Erfahrung, Angriffsschaden... alle Werte im Spiel. Aber das alles bekommt nur derjenige, der dem Baron den letzten Schlag versetzt.

"Alle fünf von Fakers Rivalen griffen den Baron an, aber einer aus Fakers Team war noch am Leben: Gumayusi. Und er ist der Scharfschütze. Er ging auf den Baron zu - einer gegen fünf - und lud seinen Pfeil. Das nennt man "sein Q aufladen" [weil du Q auf der Tastatur gedrückt hältst]. Er hat blind geschossen und den letzten Treffer gelandet. Das nennt man "Baron stehlen". Alle verloren den Verstand.

"Die Fans schreien und der Typ neben mir - ein sehr berühmter Werfer namens Kobe [Sam Hartman- Kenzler] - wirft eine Wasserflasche hinter sich und trifft jemanden am Kopf. Ich rufe in der Sendung: "What the f**k?". Ich glaube, das ist die einzige F-Bombe, die je in einem Weltfinale gefallen ist.

"2023, nach drei Jahren, hörte ich mit dem Casting auf. Streaming war eine große Sache geworden und ich hatte 10.000 Leute, die mir zusahen, also wurde ich Vollzeit-Streamer. Jetzt habe ich eine wirklich große Gemeinschaft von Twitch-Streamern, die mir zusehen.

05 Die Gründung der Los Ratones

"Am Ende von 2024 war ich irgendwie gelangweilt. Ich hatte davon geträumt, Trainer zu werden. Ich war ein wirklich guter Spieler und gut darin, Dinge zu erklären, also dachte ich, ich könnte das Spiel unterrichten. Das Problem ist, dass Trainer nicht so viel Geld verdienen. Mit Streaming und Casting kann man viel verdienen, aber das müsste ich aufgeben. Du kannst nicht vor den Leuten coachen - sie würden deine Strategien kennen.

"'Okay, aber was ist, wenn ich das trotzdem mache?', dachte ich. dachte ich. 'Ich stelle mein eigenes Team auf und übertrage es per Livestream. Wenn ihr uns schlagen wollt, könnt ihr unsere Pläne sehen".

"Also gründete ich ein Team, Los Ratones , und fing an, vor aller Augen zu trainieren. Wir streamen alle unsere Spiele. Wenn du ein Fan bist, kannst du Caedrel und sein Team beobachten, ihre Pläne hören und sehen, wie sie das Spiel angehen. Als Spielerin oder Spieler hatte man das früher nicht - die Teams kamen, spielten und gingen nach Hause. Das größte Tabu im Esport war die Notwendigkeit, es hinter verschlossenen Türen zu halten. Ich habe die Tür aufgebrochen.

Wir sind in Tier 2, aber bis jetzt haben wir alles gewonnen. Andere haben gesagt: "Wir versuchen es auch", aber alle Streaming-Coaches haben gegen uns verloren. Wir waren in Kopenhagen und haben vor 3.000 Leuten gespielt. Ich schaltete meinen Stream ein und sagte: "Hey Leute, bin gleich wieder da. Ich muss auf die Bühne".

"Ich denke immer. Wenn ich nicht vor so langer Zeit zum Jungler gewechselt hätte, wie sähe meine Zukunft dann aus? Was wäre, wenn ich mich nicht als Profispieler zurückgezogen hätte?' Ich hatte immer noch Angebote von guten Teams. Hätte ich es dann anders gemacht? In meinem Leben gibt es eine Menge Was-wäre-wenn-Fragen, aber ich habe einen Vertrauensvorschuss bekommen. Anstatt in einer Schleife festzustecken, habe ich Wege gefunden, mich neu zu erfinden. Vielleicht werde ich in drei Jahren etwas anderes machen. Vielleicht gründe ich meine eigene Liga, in der Streamer zusammenkommen und sich messen können.

"Meine Mutter sieht sich jetzt jedes Spiel an. Sie ist ein großer Fan der Mannschaft. Ich schenke ihr immer T-Shirts. Abends öffnet sie meinen Stream und schreibt mir eine Nachricht in Großbuchstaben: 'GUT GEMACHT. XXX". Mein Vater hat es immer noch nicht verstanden, aber er hatte gute Absichten, als er versuchte, mich zu qualifizieren. Um 2022 setzte er sich mit mir zusammen und sagte: "Gute Arbeit. Ich hatte Unrecht.'