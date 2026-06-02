Luciano: Das sind seine 10 ikonischsten Songs

Wie erstellt man eine Top-10-Liste für einen der meistgestreamten Künstler Deutschlands? Seit Beginn seiner Karriere spielt Luciano ganz oben in den Charts mit - ohne auch nur einen Beat zu verpassen. Seit 2016 investiert Luciano kompromisslos in seine Musik und seine Fans danken ihm mit Millionen Streams, starken Verkaufszahlen und ausverkauften Tourneen.

Nachdem Luciano 2022 auf Spotify zum meist gestreamten Künstler Deutschlands wurde, stiegen die Zahlen weiter: heute mit fünf Millionen monatlichen Hörer:innen und insgesamt fast vier Milliarden Streams .

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Zehn der ikonischsten Luciano-Songs auszuwählen, war dabei nicht das Problem. Schwierig wurde es erst, die Liste wirklich auf nur zehn Tracks herunterzubrechen. Trotzdem haben wir eine Auswahl aus essentiellen Chart-Hits und ikonischen Songs zusammengestellt, die man kennen sollte.

Gerankt haben wir sie allerdings nicht - dafür sind sie alle auf ihre eigene Art zu wichtig für seine Diskografie und erfolgreich auf ihre ganz eigene Weise. Deine persönlichen Drill-Anthems findest du in Lucianos umfangreichem Katalog unten - und natürlich auf allen Streaming-Plattformen.

01 Bamba - Luciano feat. BIA & AITCH

2022 veröffentlicht und bis heute Lucianos populärster Track : Mit über 250 Millionen Streams auf Spotify und 116 Millionen Views auf YouTube ist “Bamba” Dauergast in unzähligen Ohren. Der Song zeigt dabei perfekt Lucianos internationale Reichweite: Mit BIA und AITCH sind zwei Artists vertreten, die ihre Parts auf Englisch rappen. HipHop.de zeichnete „Bamba“ als Beat des Jahres aus; Luciano gewann außerdem den Award als Solo Artist National. Der perfekte Track zum Cruisen, Clubben und Flexen. Oder vielleicht auch für einen entspannten Sonntag im Park - denn Regeln gibt es keine.

02 Beautiful Girl

Sean Kingston gab den Ton vor, Luciano drückte ihm seinen unverwechselbaren Stempel auf. Mit einem nahtlosen Sample des ikonischen Tracks „Beautiful Girls“ schuf er eine melodische Love-Hymne für die Straße - und für die Ewigkeit. Falls man es durch seine „Mwuah“-Ad-Libs noch nicht bemerkt hat, wird es spätestens hier deutlich: Luciano hat auch eine softere Seite, die er früher bloß besser versteckt hat. Das verlangsamte Sample in Kombination mit drillbasierten Beats zeigt erneut perfekt seine Bandbreite: auch aus weltbekannten Samples etwas Neues schaffen und sich dabei trotzdem selbst und den eigenen Wurzeln treu bleiben.

03 SUVs

Dieser Track aus dem Jahr 2021 bringt Lucianos luxuriösen Lifestyle perfekt auf den Punkt: „Black on black, pull up in SUVs“. Ein Lifestyle, den er sich von Hohenschönhausen, Moabit und Schöneberg aus Schritt für Schritt erarbeitet hat. Regelmäßig in dunkle Fits und glänzenden Schmuck gehüllt, zeigt Luciano selbstbewusst seinen hart erarbeiteten Erfolg - besonders gern in Form von Luxusautos. Am besten schwarz. Mit getönten Scheiben.

04 Starboy - Luciano & Jazeek

Auf „Starboy“ blickt Luciano auf alte Wege und Gefährten zurück - und lässt sie hinter sich. Auch wenn er heute nicht mehr dasselbe Leben führt wie früher, bleibt der Respekt aus seinem Umfeld trotzdem bestehen. Mit seinen ikonischen R’n’B-Vocals rundet Jazeek den Song ab und macht ihn endgültig zu einem nationalen Erfolg. Mit fast 75 Millionen Streams auf Spotify zeigt „Starboy“ definitiv echte Star-Qualitäten.

05 Meer

Ein älterer Track aus Lucianos Diskografie, der den Test der Zeit noch immer bravourös besteht: 2018 erschienen auf seinem rekordträchtigen Album „L.O.C.O.“ und mit einem Musikvideo, das derzeit bei 48 Millionen Views auf YouTube steht. „Meer“ ist ein Song, den man nicht vergessen sollte: luxuriöse Trips von Küste zu Küste, von Deutschland nach Europa und darüber hinaus: Wer würde so ein Leben nicht wollen? Mit seinen berühmten Ad-Libs wie „Pow, pow, pow“, „Brrrr“ oder „Rrrr flex“ ist der Song ein klassischer Drill-Hit im Luciano-Stil, der überall perfekt ins Ohr geht. Nicht nur am Meer.

06 West Connect - Luciano & Central Cee

Kaum ein deutscher Rapper bewegt sich so selbstverständlich zwischen internationalen Sounds und Artists wie Luciano. Mit Central Cee liefert er einen Crossover-Track, auf dem London und Berlin direkt aufeinandertreffen.Damit landet ein weiterer Song aus Lucianos 2022er Album „Majestic“ auf unserer Top-10-Liste: eigentlich Beweis genug, dass man sich das ganze Projekt geben sollte.

07 Another Vibe - Luciano & OMAH LAY

Melodische Sounds, Afrodance-Beats und Lyrics, die eine Muse aus der Ferne besingen: Dieser 2023 erschienene Song ist definitiv „Another Vibe“, auch im Gesamtwerk von Luciano. Denn auch wenn die Lyrics sanft und weich klingen, bleibt der Beat lebendig und voller Bewegung. Mit dem nigerianischen Sänger und Produzenten Omah Lay erreicht „Another Vibe“ fast 80 Millionen Streams auf Spotify und liefert den perfekten Summer-Vibe . Und wer sagt, dass ein Song nur einen Sommer lang ein Sommerhit sein kann?

08 Pole Position

Veröffentlicht auf seinem 2025er-Projekt „Unlock“, erzählt „Pole Position“ von Lucianos Weg von ganz unten nach ganz oben - mit nachdenklich verpackten Erkenntnissen. Denn oben kann es manchmal einsam sein. Aber dafür liebt Luciano sein luxuriöses Leben zu sehr, um sich von seinen Kritikern und Neidern beeindrucken zu lassen. Stattdessen zeigt er sich humble und dankbar für die harte Arbeit, die er in seinen Erfolg gesteckt hat. Wie viele weitere Songs des Albums unterstreicht auch dieser Track, dass Luciano seit fast elf Jahren konstant erfolgreich ist und den Bezug zu seinen Wurzeln nie verloren hat. Ein Ende seines Laufs ist nicht in Sicht.

09 Fendi Drip - Luciano, Ufo361 & Lil Baby

Tief in Lucianos Drill-Sound und seinem Lifestyle-Flex verwurzelt, gelingt es Luciano hier erneut, nationale und internationale Artists für ein gemeinsames Projekt zusammenzubringen. Diesmal mit einer rhythmischen Flöte im Beat; aber dass es Luciano gelungen ist, das verstaubteste Musikunterrichts-Instrument rapkompatibel zu machen, ist nicht die größte Leistung dieses Tracks. Denn hier treffen Weltstar Lil Baby und Deutschrap-Schwergewicht Ufo361 zusammen, um ihren „Fendi Drip“ zu flexen.

10 Jäger

Ein Klassiker von seinem ersten Solo-Mixtape „Banditorinho“ darf auf dieser Top-10-Liste natürlich nicht fehlen. Als dieses Mixtape releast wurde, befand sich Luciano schon mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Überholspur Richtung Fame. Bis heute wird „Jäger“ deshalb von vielen seiner Fans zitiert und fast schon religiös mitgerappt, wie 55 Millionen Streams auf Spotify eindrucksvoll untermauern. „Gib mir Jäger plus Red Bull, ich bin in mei’m Modus.“ Ein Modus, in dem Luciano momentan kaum aufzuhalten scheint.