So spielt ihr M. Bison in Street Fighter 6

Wer noch mehr am Anfang steht, für den sind die Tipps in diesem Artikel eventuell etwas zu viel. Für euch empfehlen wir unseren Einsteiger-Guide.

In diesem Guide widmen wir uns dem Ex-Bösewicht der Spielereihe: M. Bison, der in Season 2 von Street Fighter 6 sein Comeback feiert.

Dank seiner soliden Normals und überdurchschnittlicher Bewegungsgeschwindigkeit ist M. Bison in Street Fighter 6 ein Charakter, der ähnlich wie im vierten Teil der Reihe auf mittlerer Reichweite gespielt werden kann. Allerdings blüht er erst in der Offensive richtig auf. Seine Scissor Kicks sind ein sehr ignoranter Angriff, der mit dem richtigen Spacing zu absurd positiven Situationen führen kann.

