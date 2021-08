Madden NFL 22: Touchdown für Franchise-Fans

Das beginnt bereits bei der Atmosphäre im Stadion , die spürbar realistischer daherkommt. Beispielsweise durch neue Animationen auf den Rängen, aber auch durch realistischere Reaktionen an der Seitenlinie oder neue Jubel. Gerade die Reaktionen der Zuschauer sind aber nicht nur eine nette Spielerei , sie haben direkten Einfluss auf das Gameplay . So ist es bei lauten Jubeln für den Quarterback deutlich schwieriger, die Calls zu hören.

Hier greift das nächste Feature mit ein. Die Stadion-Atmosphäre in Madden NFL 22 wirkt sich dank Gameday Momentum direkt auf das Spielgeschehen aus. Abhängig vom Spielverlauf schalten sich so kurzfristige positive oder negative Perks hinzu, die den Angreifern im Aufwind unendlich Ausdauer bieten oder die Icons über den Köpfen der Receiver ausblenden, wenn die Nerven eures Teams blank liegen.

Jared Goff on s**t football fans say

Der bei Fans äusserst beliebte Franchise-Modus präsentiert sich in Madden NFL 22 zudem generalüberholt. Hier lenkt ihr vom Frontoffice bis zum Spielfelde sämtliche Geschicke eures Teams , verwaltet euer Personal und verdient Punkte, mit denen ihr euren Trainerstab in personalisierten Talentbäumen weiter aufwertet .

Das dürfte vor allem langjährige Madden-Fans freuen, denn Franchise wurde in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt und kaum verbessert. In Madden NFL 22 liegt der Fokus auf dem Managermodus . So wird euch endlich mehr Kontrolle eingeräumt: Jeder Spieler kann direkt mit seinem Head-Coach, den Offensive- und Defensive-Koordinatoren und den persönlichen Mitarbeitern interagieren.

Was packt ein NFL-Profi in seine Trainingstasche? Quarterback Jared Goff zeigt es euch.

und durch neue Strategie-Gegenstände ersetzt. Diese liegen in verschiedenen Seltenheitsstufen und für Offense und Defense getrennt voneinander vor, was den Überblick erleichtert.

Immerhin greifen die dynamischen Spieltag-Funktionen auch im MUT , während eine Vielzahl zusätzlicher Anpassungen neu hinzukommen. So wurde das Chemie-System komplett überarbeitet und durch neue Strategie-Gegenstände ersetzt. Diese liegen in verschiedenen Seltenheitsstufen und für Offense und Defense getrennt voneinander vor, was den Überblick erleichtert.

, dank denen ihr in der Halbzeitpause die Strategie eures Teams anpassen könnt. Damit ist es möglich, die Stamina aufzufrischen oder den Ball unter Druck schneller zu werfen, was ein verloren geglaubtes Spiel noch drehen kann.

Neu sind zudem die Halftime-Adjustments , dank denen ihr in der Halbzeitpause die Strategie eures Teams anpassen könnt. Damit ist es möglich, die Stamina aufzufrischen oder den Ball unter Druck schneller zu werfen, was ein verloren geglaubtes Spiel noch drehen kann.

Dass sich aus grafischer Sicht nicht viel getan hat, lässt sich aufgrund der generalüberholten Vertonung verschmerzen. Madden NFL 22 klingt nicht einfach nur besser und sorgt dadurch für eine gelungene Atmosphäre, die grölenden Fans auf den Rängen des Lumen Field in Seattle oder des Raymond James Stadium in Tampa wirken sich spürbar auf das Geschehen auf dem Feld aus.

Dass sich aus grafischer Sicht nicht viel getan hat, lässt sich aufgrund der generalüberholten Vertonung verschmerzen. Madden NFL 22 klingt nicht einfach nur besser und sorgt dadurch für eine gelungene Atmosphäre, die grölenden Fans auf den Rängen des Lumen Field in Seattle oder des Raymond James Stadium in Tampa wirken sich spürbar auf das Geschehen auf dem Feld aus. Ein Novum im Bereich der Sportspiele, das wir hoffentlich auch bei künftigen FIFA-Ablegern zu sehen bekommen .