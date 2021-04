Unser Magic:The Gathering Strixhaven-Spoiler: Gedächtnislücke!

Das kommende Magic: The Gathering-Set führt uns zurück auf die Battlebond-Plane Arcavios. Dort befindet sich Strixhaven, die Akademie der Magier. Engagierte Nachwuchs-Zauberer und wissbegierige Neu-Hexen lernen hier mit ihren Kräften umzugehen. Im Rahmen des Sets erhalten wir auch einen Einblick, in das Mystische Archiv der Zauberschule. Hier befinden sich zahlreiche, ikonische Zaubersprüche aus der Geschichte von Magic. Ähnlich wie Masterpieces in der Vergangenheit, werden diese Karten, mit neuem Artwork, zufällig in Booster-Packungen auftauchen. Sie sind damit nicht Standard-legal, können aber in Limited-Formaten wie Draft und Sealed gespielt werden. Im Vergleich zu früheren Promo-Varianten des selben Schlags, sollen Karten des Mystischen Archivs allerdings wesentlich häufiger in Packs auftauchen.