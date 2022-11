Ein Influencer über Breaking und Mental Health

«Soviel Positivität und Passion an einem Ort ist Balsam für die Seele», meint Malwyn Burkhalter aka Naswyn zwei Tage nach dem beeindruckenden Weltfinale des Red Bull BC One in New York. Er ist zwischen Biel, Gland und Paris gross geworden und gehört als Naswyn zu den erfolgreichsten Content Creators des Landes. Mit einem Mix aus Comedy und Lifestyle hat sich der 20-jährige in weniger als drei Jahren eine immense Followerschaft auf TikTok und Instagram erarbeitet. Weit über vier Millionen junge Menschen folgen ihm auf seinen Kanälen.