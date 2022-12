Der Sensei und sein Schüler

Es war ein Moment grössten Glücks, im Spätsommer 2021 hat sich Mams in einem packenden Finale gegen seinen Schüler Voldo durchgesetzt und damit sein Ticket für die Teilnahme am Weltfinale des Red Bull Dance Your Style gesichert. Da dieses aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, sind automatisch alle Tänzer:innen welche sich 2021 qualifiziert hatten am World Final 2022 dabei. Fast forward auf Sommer 2022. Lausanne, die letzte Runde des Schweizer Dance Your Style ist zu Ende. Am Bühnenrand bereit zur Übergabe des Pokals, der Vorjahressieger Mams. Das Publikum zückt die roten und blauen Karten, der Gewinner ist Mams Schüler und Finalgegner aus dem Vorjahr: Voldo!

Voldo jako vítěz Red Bull Dance Your Style Švýcarsko 2022 © Muriel Florence Rieben/Red Bull Content Pool

Nun steht für die beiden die Grosse Reise nach Südafrika zum Weltfinale an. An einem gemeinsamen Auftritt wenige Tage vor der Abreise teilen Sie ihre Gedanken.

Was würde passieren, wenn Ihr in Südafrika gegeneinander antreten müsstet?

Mams : Das wäre enorm schade, aber ich glaube bei so vielen Tänzer:innen dürfte das eigentlich gar nicht passieren.

Voldo : Das wäre eine Tragödie!

Der spätere Sieger Mams gewann das Publikum früh für sich. © Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull Content Pool

Voldo, hättest Du denn heute im Gegensatz zum Schweizer Finale von 2021 ein Mittel, um Mams zu schlagen?

Voldo : Ich glaube beim Red Bull Dance Your Style kann man keinen Plan haben. Da geht es um Instinkt und Improvisation im Moment. Das Publikum entscheidet, was es fühlt und was nicht.

Was macht denn die Stärke des jeweils anderen aus?

Voldo : Mams ist unglaublich polyvalent. Die Vielzahl an Stilen, die er tanzen kann, macht ihn völlig unberechenbar. Ich glaube kaum, dass am Weltfinale irgendjemand so ein komplettes Paket wie Mams ist.

Mams : Voldo ist authentisch und kann seine Gefühle mit dem Publikum teilen. Auf reinen HipHop-Battles ist er im Krieger-Modus, aber beim Dance Your Style gelingt es ihm mit der Liebe, die er zu teilen hat, das Publikum für sich einzunehmen. Das hat sicher auch damit zu tun, dass er viel Bühnenerfahrung hat.

Voldo erreicht im Wettbewerb neue Höhen © Jean-Christophe Dupasquier

Was bedeutet es Euch diese Reise nach Südafrika gemeinsam anzutreten?

Voldo : Vor Jahren hätten wir nach Las Vegas zu den World Championships fliegen sollen. Für Mams war das damals leider aufgrund seiner Passprobleme nicht möglich. Jetzt ist der Moment da, in dem wir das quasi nachholen dürfen. Wir kennen vor Ort auch kaum Leute, aber ich werde bei jedem Battle wissen, dass Mams hinter mir steht und natürlich gilt dasselbe auch umgekehrt.

Mams : Für mich ist es eine Ehre das zusammen machen zu dürfen. Gerade der Fakt, dass es in Afrika stattfindet, ist schon ganz besonders. Irgendwie hat das so passieren müssen. Ich spüre auch einen riesigen Rückhalt in der Schweizer Szene, das ist schon sehr speziell. Irgendwie kann ich all diese Emotionen gar nicht in Worte fassen.

Mit welchen Erwartungen und Ambitionen fliegt Ihr zum Weltfinale?

Mams : Ich gehe nach Südafrika, um Erfahrungen zu sammeln und Dinge zu entdecken. Ein anderes Land, eine andere Kultur, ein anderes Publikum und eine andere Energie die ich erfahren möchte.

Sobald Mams zu tanzen beginnt, trägt ihn nur noch das Gefühl. © Gian Paul Lozza

Voldo : Ich glaube ich bin im Vergleich zu vielen anderen Tänzern, die in Johannesburg sein werden, noch recht jung. Deshalb will ich allem voran Erfahrungen sammeln. Das Konzept ist so unvorhersehbar, dass ich sicher selbstbewusst antrete, aber nicht auf eine bestimmte Platzierung aspiriere.

Worauf freut Ihr Euch besonders und wo seht Ihr spezielle Herausforderungen?

Mams : Auf dem afrikanischen Kontinent haben Musik und Tanz einen riesigen Stellenwert, deshalb freue ich mich ganz besonders die Ambiance vor Ort zu erfahren und mich hoffentlich von dieser tragen zu lassen. Ich glaube davon kann man viel Energie ziehen. Aber wir müssen auch uns selbst bleiben. Ich glaube wir Schweizer Tänzer haben eine Energie, die uns eigen ist. Ich hoffe das wird man vor Ort erkennen.

Voldo (Corseaux) © Jean-Christophe Dupasquier / Red Bull Content Pool Auch wenn wir die Geschichte sehr ernst nehmen, freuen wir uns wie kleine Kinder auf den Trip. Voldo

Voldo : Ich freue mich Mams vor Ort tanzen sehen. Im ganzen Camp werden wir die Möglichkeit haben in verschiedensten Battles alle möglichen Leute zu sehen und uns bemerkbar zu machen. Wir müssen auch unter Druck einen freien Geist und gute Vibes behalten, dann werden wir das Publikum erreichen. Die Vorfreude auf Südafrika gibt uns beiden wahnsinnig viel positive Energie. Und auch wenn wir die Geschichte sehr ernst nehmen, freuen wir uns wie kleine Kinder auf den Trip.

Mamadou Kalombo alias Mams, dehnt, streckt und posiert parallel. © Gian Paul Lozza