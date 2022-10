Self-made Woman: Mara

Mara ist eine unabhängige Sängerin und DJ aus Genf, die sich sowohl durch ihre musikalischen als auch ihre unternehmerischen Fähigkeiten auszeichnet. Im Jahr 2016 entdeckte sie erstmals ihre Leidenschaft für das Mischen von Hiphop mit Dancehall und Afro-Beats, und noch im selben Jahr begann sie, in Clubs aufzulegen und eigene Tracks zu komponieren. 2019 veröffentlichte sie dann gleich drei Tracks: «Foufoune», «Bon Son» und «Point Cue». Mara liebt es, mit der Mehrdeutigkeit von Wörtern herumzuspielen und ihre eigenen Codes für ihre Community zu kreieren.

Mit ihrer energischen und charmanten Art bringt sie die Menschen nicht nur zum Tanzen und Lachen, sondern lädt sie auch dazu ein, sich von konventionellen Normen und Erwartungen zu befreien und für die Stellung der Frau in der künstlerischen Welt einzutreten. Als ausgebildete Grafikdesignerin legt Mara zudem grossen Wert auf Design und Ästhetik: Vom Cover ihrer Singles über die Dekoration in ihrem Videoclip, die stilvollen Outfits und dem Content auf ihrem Instagram Accounts und YouTube Channel ist alles perfekt durchdacht und aufeinander abgestimmt. Auf diese Weise ist es ihr gelungen, sich innerhalb weniger Jahre eine einzigartige Identität als Künstlerin zu schaffen, mit einer Community, die stetig wächst und einfach nicht genug von ihr bekommen kann!

