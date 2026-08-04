Nachdem Amy Hughes 53 Marathons in 53 Tagen gelaufen ist, gibt es kaum jemanden, der Fragen zur Vorbereitung auf eine solche Challenge besser beantworten könnte. Sie erklärt, wie Sie Ihre Zeit optimal nutzen, um sich innerhalb von drei Monaten körperlich und mental vorzubereiten.

«Eine Frage, die mir oft gestellt wird, lautet: ‹Wie lange brauchen Sie, um sich richtig auf einen Marathon vorzubereiten?› In Wahrheit gibt es darauf keine feste Antwort. Jeder Mensch ist anders. Alle haben eine bestimmte körperliche Verfassung und passen ihr Training an ihre eigenen Bedürfnisse an», erzählt Amy.

Das Original Red Bull Red Bull Energy Drink Mehr erfahren

«Manche glauben, man könne einen Marathon ohne Training laufen. Natürlich können sie am Tag selbst unvorbereitet an den Start gehen. Doch sehr oft endet das schlecht – mit Verletzungen oder sogar einer Fahrt im Krankenwagen. Hier sind meine Tipps, damit das nicht passiert.»

01 Laden Sie einen Trainingsplan herunter

Suchen Sie sich ein gutes Programm, das realistisch ist und in Ihren Alltag passt. Je nach Budget können Sie einen Coach engagieren oder einfach einen Trainingsplan herunterladen, der auf Ihr Niveau zugeschnitten ist.

02 Laufen Sie nicht jeden Tag

Sie bereiten sich auf Ihren ersten Marathon vor und geraten in Panik, weil Sie glauben, im Forrest-Gump-Modus jeden Tag laufen zu müssen? Tun Sie das auf keinen Fall. Sie können sich sehr gut vorbereiten, indem Sie dreimal pro Woche laufen und dabei unterschiedliche Trainingsformen kombinieren. Viele wollen gleich Vollgas geben, doch genau dabei entstehen häufig Verletzungen. Steigern Sie sich langsam.

03 Laufen Sie mit einem Freund

Wenn Sie sich zum ersten Mal an einen Marathon wagen, laufen Sie gemeinsam mit einem Freund. Nicht alle trainieren gerne in Gesellschaft. Wenn Sie jedoch etwas unsicher sind, können die Unterstützung und die aufmunternden Worte einer nahestehenden Person eine grosse Hilfe sein.

04 Planen Sie genügend Zeit zur Erholung ein

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass zwei richtige Ruhetage notwendig sind. Regeneration ist ein entscheidender Teil des Trainings: In dieser Phase wachsen und reparieren sich die Muskeln. Machen Sie sich also keinen Kopf, wenn Sie nicht jeden Tag laufen können – das ist sogar etwas sehr Gutes.

05 Vergleichen Sie sich nicht mit anderen

Ich sehe oft, wie Menschen ihren Trainingsplan mit dem von anderen Läufern oder Freunden vergleichen. Ständig höre ich: «Aber XY läuft acht Kilometer mehr als ich.» Kümmern Sie sich nicht um XY! Ihr Trainingsplan gehört Ihnen und nur Ihnen. Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck, indem Sie sich Gedanken darüber machen, was andere tun.

06 Lernen Sie, auf Ihren Körper zu hören

Ich bin eine grosse Verfechterin davon, auf den eigenen Körper zu hören. Er zeigt Ihnen, welche Lebensmittel Sie nicht vertragen, wann Sie zu viel trainieren und wann Sie einfach nur faul sind – das können Sie nicht abstreiten. Und wenn Sie genau hinhören, sagt er Ihnen meistens auch, ob es sich lediglich um ein kleines Zipperlein oder um eine echte Verletzung handelt.

Zwölf Wochen sind ein guter Zeitraum, um Ihren Körper in die bestmögliche körperliche Verfassung zu bringen und herauszufinden, was Ihnen körperlich und mental guttut – und was nicht.

07 Integrieren Sie Yoga und/oder Pilates

Yoga und Pilates eignen sich hervorragend für Läufer, da die Muskeln durch das Laufen angespannt und steif werden können. Wenn Ihre Haltung nicht optimal ist, können beide Methoden dabei helfen, die Muskulatur zu dehnen und Dysbalancen auszugleichen.

Ich versuche, jeden Morgen 30 Minuten Yoga zu machen, und habe festgestellt, dass es wirklich hilft. Selbst 15 Minuten können bereits einen Unterschied machen. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie anfangen sollen, besuchen Sie einmal pro Woche einen Kurs oder suchen Sie auf YouTube nach passenden Übungen.

08 Machen Sie Squats

Krafttraining ist in jeder Sportart ein wichtiger Bestandteil – sowohl für die Verletzungsprävention als auch für die Leistung. Zwei Kraftsessions pro Woche können Ihnen dabei helfen, schmerzfrei zu laufen.

Zu den besten Übungen für Läufer gehören sogenannte Compound Exercises, bei denen mehrere Gelenke gleichzeitig beansprucht werden: Squats, Deadlifts oder Lunges in Kombination mit einer Schulterpresse zum Beispiel. Dabei ist die richtige Technik entscheidend. Informieren Sie sich in Ihrem lokalen Gym über entsprechende Kurse. Viel Spass bei den Squats!

09 Finden Sie eine Community

Eine Community, die Sie unterstützt und Ihnen Ratschläge gibt, ist besonders in jenen Momenten hilfreich, in denen Sie denken: «Mein Körper ist nicht für 42,2 Kilometer Hölle gemacht, meine Beine sind das nicht gewohnt, ich werde das niemals schaffen. Was, wenn ich nicht genug trainiere? Was, wenn ich zusammenbreche und mit dem Gesicht auf dem Boden lande?»

Die meisten Communities sind unglaublich freundlich und offen, etwa UK Run Chat, Run Dem Crew oder Run Mummy Run, um nur einige zu nennen. Haben Sie keine Angst davor, sich anzuschliessen – das wird Ihnen eine grosse Hilfe sein, glauben Sie mir.ents when you're thinking: "My body’s not designed for 26.2 miles of hell, my legs aren’t used to that, I'll never be able to do it, what if I don’t do enough training? What if I collapse and face plant the floor?" Most communities are so lovely and welcoming such as UK Run Chat , Run Dem Crew and Run Mummy Run just to name a few. Don’t be scared to join – they will be a big help, trust me.

10 Experimentieren Sie mit verschiedenen Lebensmitteln

Es ist wichtig, während des Trainings unterschiedliche Lebensmittel auszuprobieren, denn nicht alle vertragen dasselbe. Als ich mit dem Laufen begann, suchte ich ständig danach, was ich vor und nach meinen Runs essen sollte.

Ich würde sogar sagen, dass ich leicht obsessiv wurde, weil ich mir dauernd Gedanken darüber machte, was ich essen sollte und was nicht. Letztlich müssen Sie jedoch selbst herausfinden, was für Sie funktioniert und was nicht.

11 Achten Sie darauf, genug zu essen

Es ist auch sehr einfach, zu wenig zu essen. Das habe ich erst vor ein paar Wochen bei meiner Mutter beobachtet, als sie ihren allerersten Halbmarathon lief.

Man kann sich schnell völlig im Training verlieren. Doch wenn sich Ihre Fitness verbessert, steigt auch Ihr Energiebedarf. Wenn Sie sich während Ihrer Runs träge und kraftlos fühlen, versuchen Sie, Ihre Portionen zu vergrössern oder eine zusätzliche Mahlzeit pro Tag einzuplanen.

12 Trainieren Sie Ihren Kopf

Das ist für mich der wichtigste Tipp: Sie müssen Ihren Kopf trainieren. Wenn Ihr Geist nicht fit und stark ist, können Sie nicht Ihre beste Leistung abrufen. Ich sage immer, dass Ausdauerlauf zu 80 Prozent aus mentaler Stärke besteht. Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung – aber ich weiss, dass etwas Wahres daran ist.

Um einen Marathon zu laufen, müssen Sie an Ihre eigenen Fähigkeiten glauben. Sie müssen wissen, dass Sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben und diesen Marathon verdammt noch mal ins Ziel bringen werden.

Finden Sie heraus, was für Sie funktioniert. Teilen Sie Ihre Läufe in überschaubare Abschnitte auf, machen Sie Yoga oder meditieren Sie – urteilen Sie nicht vorschnell darüber. Das hat mehr Kraft, als Sie vielleicht denken.

13 Glauben Sie an sich selbst

Und falls alles andere scheitert, nehmen Sie mein persönliches Mantra mit: «Du bist stark. Du bist furchtlos. Hör nicht auf.»

Wir sehen uns am Sonntag, 1. November, beim New York Marathon! Hoffentlich stehen Sie dann bereit an der Startlinie.