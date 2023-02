Marc Márquez: Das unglaubliche Leben des MotoGP™-Superstars

Márquez wird 2023 für sein Team Repsol Honda zurück auf der Strecke sein, mit der Honda RCV213V als Begleiterin. Während der Testphase analysierte er, dass das Bike "nach wie vor weit weg von der Spitze" sei. Nach zwei Saisonen voller Verletzungen stellte er aber klar, dass er in Bestform in die neue Saison geht und bereit ist, Rennen zu fahren -- und, wie der ehemalige MotoGP™-Rider Cal Crutchlow es so schön auf den Punkt bringt: "Kein Anderer fährt so Motorrad wie Marc Márquez!"