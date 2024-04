Marco Odermatt an Bord von Alinghi Red Bull Racing

, dreifacher Gesamtsieger des Skiweltcup, blickte diese Woche hinter die Kulissen der Alinghi Red Bull Racing Kampagne und verbrachte einen Tag auf der Team Base in Barcelona. Eine Woche nach der Taufe von

Nicht allein für den Skistar, sondern für alle von Alinghi Red Bull Racing, war dies ein grossartiger Augenblick. Schliesslich war Odermatt der erste Aussenstehende an Bord der neuen Rennyacht während einer Trainingseinheit. Nach einer Tour hinter die Kulissen der Team Base und einer Sicherheitseinweisung erhielt Marco die Ehre, beim Ausdocken die Glocke zu läuten.

Marco schloss sich für einen Tag der "Power Group" an.

„Ich erinnere mich noch an das Alinghi Team von vor 15 Jahren. Wir Schweizer waren so stolz und trugen alle Alinghi Kappen, um das Team zu unterstützen“, sagte Marco. „Ich war damals vielleicht kein Segelexperte, aber ich erinnere mich, dass voll hinter dem Team stand.“

