Marco Odermatt erobert die Welt – und hat Spass dabei!

(26) nicht mit dem Helikopter oder einer Privatlimousine an. Er nahm für den Bus mit seinen Fans. „So konnte ich am besten mit ihnen auf den Sieg anstossen“, erzählt er. Kurz bevor sie ihr Ziel erreichten, machte die fröhliche Truppe einen kurzen Halt beim Jodlerwirt in Luzern, einem Mekka für Fokloremusik. „Das ist meine rustikale Seite“, scherzt er.

Seine Rückreise nach Beckenried am Vierwaldstättersee nach seinem dritten Triumph in Folge beim Riesenslalom in Adelboden im Januar trat

Kitzbühel sah man den Nidwaldner im „Londoner“, einem berühmten Club im österreichischen Skiort, mit dem Tagessieger Cyprien Sarazin aus Frankreich feiern. Diese Bilder, die um die Welt gingen, bringen den Weltcuptrainer Julien Vuignier aus dem Wallis, der Marco schon seit Jahren kennt, zum Schmunzeln. „Viele Leute sind vielleicht erstaunt, dass ein bekannter Champion einfach so feiert. Aber das ist typisch für Marco. Trotz allem, was ihn umgibt, hat er diese verrückte, sehr menschliche Seite behalten. Er versteckt sich nicht, er will sich nicht wie andere Stars schützen, er zeigt seine Gefühle und das tut dem Skifahren gut.“

Marco Odermatt dominiert den Sport derzeit wie vielleicht niemand vor ihm. Er ist zweifacher Weltmeister und Olympiasieger, hat in Bansko, Bulgarien, seinen neunten Riesenslalom in Folge gewonnen und schickt sich an, den Gesamtweltcup zum dritten Mal in Folge mit nach Hause zu nehmen. Und doch bleibt er derselbe, lächelt, ist entspannt und liebt nichts mehr, als seine Siege mit seinen Teamkollegen und Fans zu feiern.

Das Institut AC Nielsen führt regelmässig Umfragen zur Beliebtheit von Sportlern durch. In der jüngsten Ausgabe überholte Marco Odermatt zum ersten Mal niemand anderen als Roger Federer, der jahrelang an der Spitze gestanden hatte. „Beide haben sich eine sympathische und bodenständige Seite bewahrt, die von den Schweizern sehr geschätzt wird“, analysierte der CEO André Krause. Grégory Quin, Sportsoziologe an der Universität Lausanne, ist von diesem Ergebnis keineswegs überrascht. „Selbst so dominant wie er heute ist, auf dem Höhepunkt seines Könnens, ist Marco Odermatt ein einfach normaler Typ geblieben.“

Von allen Weltcup-Etappen hatte Marco Odermatt immer eine Schwäche für den legendären Riesenslalom von Adelboden, der für seine Rekordzahlen an Zuschauern und seine feurige Atmosphäre bekannt ist. Zu diesem waren seine Fans in Dutzenden von Bussen gekommen, um ihn vom Fuss des Chuensibärgli mit seiner schwindelerregenden Steilwand anzufeuern. Und Marco Odermatt konnte seinen Erfolg mit den Tausenden von begeisterten Zuschauern feiern. „Es ist immer etwas Besonderes hier zu sein. Die Atmosphäre ist einzigartig“, sagte er an diesem Tag. „Es ist einfach herrlich, die Begeisterung der Zuschauer spüren zu können.“

und sein Gespür für das Skifahren verbinden sich mit einem klaren Verstand und einer angenehmen Lockerheit. „Marco fährt so locker, er spielt mit den Elementen, er ist so selbstbewusst, dass er alles unter Kontrolle hat. So sehr, dass er sogar gewinnt, ohne 100%ig fit zu sein, wie man beim Riesenslalom von Bansko gesehen hat,“ sagt Julien Vuignier. Der Skilegende Erika Hess macht es unglaublich viel Spass, dem Skikünstler zuzusehen. „Man hat das Gefühl, dass er den Schnee kaum berührt, so leicht ist er auf den Skiern und er hat eine unglaubliche Fähigkeit, sich an verschiedene Bedingungen anzupassen.“