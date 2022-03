Der Champion, der eine Sehnsucht stillt: Marco Odermatt im Porträt

An den Winterspielen in Peking, es ist der 13. Februar 2022, erlebt Marco Odermatt diesen einen Moment, der alles verändert. Der 24-Jährige sitzt in der Leader-Box und wartet auf die nächsten Fahrer. Er selbst hatte nach 17 Sekunden in einer Rechtskurve einen Fehler begangen , so gross, dass er sich nur noch mit der Hand auf der Piste retten konnte. Trotzdem ist Odermatt der Schnellste. Aber er weiss, jetzt, da er in dieser Box sitzt, eingefangen von den TV-Kameras und berieselt von leichtem Schneefall, dass etwas nicht stimmt: das Gefühl auf der Piste.

Codewort "Risiko": Marco gibt bei jedem Rennen alles. © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Er entscheidet sich, für den zweiten Lauf das Material zu wechseln. Neue Ski. Verändert auch die Bindung. Auf den Pisten der Besten, mehr Eis als Schnee, zählt auch das Material. Hier zerschneidet die Stoppuhr die Sekunde in hundert Teile. Grüne Zeiten. Rote Zeiten. Hier zählt Perfektionismus , der das Gefühl für die beste Linie mit dem besten Material paart. Und diesen Perfektionismus beherrscht Odermatt zur Zeit wie kein anderer.

Mr. Cool auf der Strecke © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Odermatt steht vor dem Rennen unter dem Druck des grossen Favoriten. Die Schweiz erwartet den Sieg, alle anderen Fahrer gehen davon aus. Hunderte sind an diesem Druck gescheitert. Aber Odermatt begleitet seit jeher eine Coolness, von der er in solchen Momenten lebt. Er steht oben, Rap im Ohr , einsam im Tunnel des absoluten Fokus. Dann geht er ins Starthaus, vor ihm die neuen Skispitzen und die Tore des zweiten Laufs, eine Minute und sechs Sekunden Fahrt, dann holt er im Riesenslalom seine erste Goldmedaille an Winterspielen.

Der Vater notiert jeden Skitag – vor Peking waren es 1910

Ein paar Wochen später gewinnt Odermatt im französischen Courchevel den Gesamtweltcup . Odermatt sagt: „Das ist das Grösste in unserem Sport.“ Der Nidwaldner aus Buochs ist nach Peter Lüscher, Pirmin Zurbriggen, Paul Accola und Carlo Janka der fünfte Schweizer Gesamtweltcup-Sieger bei den Männern. Zwölf Jahre hat die Schweiz auf diesen Titel gewartet. Und schon jetzt fragt sich die Szene: Wie dominant kann Odermatt in den nächsten Jahren sein?

Tag 1: Marco auf der Klewenalp © Marco Odermatt

1910 Tage hat Odermatt auf Skiern verbracht, bevor er nach Peking reist. Vater Walter hat jeden einzelnen davon notiert. Er, der am Ursprung von Odermatts Karriere steht.

Marco fährt dermassen am Limit, dass du beim Zuschauen Angst hast. Da muss im Kopf etwas passieren, was stärker ist als alles andere. Pirmin Zurbriggen

Am 8. Dezember 1999 stellt er seinen Sohn auf der Klewenalp erstmals auf die Skier. Odermatt ist damals zwei Jahre und zwei Monate alt. Und natürlich deutet da noch nichts auf seine Karriere hin. Vielmehr ist der Vater daran, in Nidwalden Strukturen aufzubauen, die anderen zugute kommen.

Mit vier Jahren bestreitet Marco das erste Clubrennen © Marco Odermatt

Doch irgendwann profitiert auch sein Sohn Marco von diesem regionalen Leistungszentrum in Hergiswil, das sein Vater aufgebaut hat. Danach geht Odermatt an die Sportmittelschule in Engelberg. Bei der Aufnahmeprüfung, so erinnert sich ein Schulleiter, spaziert er durch die sechs Posten, die Stress simulieren sollen und von denen manche einen einzigen schaffen. Und schliesslich macht er den Weg wie alle anderen auch: Aufnahme in die Kader von Swiss-Ski, FIS-Rennen, Europacup, 2016 der erste Einsatz im Weltcup.

Auf dem Weg zum Skistar: Marco mit 8 © Marco Odermatt

Odermatt ist ein guter Junior. Aber er selbst sagt einmal: „Es war nie so, dass ich alles in Grund und Boden fuhr.“ Und auch die Trainer sehen nicht nur gute Resultate. Aber sie sehen einen Fahrer, der für sein junges Alter „extrem fokussiert ist“ und „in den Rennen eine beeindruckende Coolness beweist“, wie es einer von ihnen formuliert.

Und dann geht alles schnell: 2016 Gold und Bronze bei der Junioren-WM, 2018 fünf Goldmedaillen an der Junioren-WM , im gleichen Jahr erster Top-10-Platz im Weltcup, Anfang 2019 erster Podestplatz, Dezember 2019 der erste Sieg: im Super-G auf der berüchtigten Birds of Prey in Beaver Creek.

Schon früh zeichnet sich Marco durch seine Fokussiertheit aus. © Marco Odermatt

Nach diesem Rennen sagt Odermatt: „Wenn man sich gut fühlt, ist man sehr stark am Limit – und es geht gerade noch alles gut.“ Bei Skirennfahrern läuft viel über das Vertrauen : in sich selbst, in das Material, in die Faktoren, die von Aussen kommen. Odermatt sagt: „Die totale Kontrolle kannst du im Skisport kaum haben.“

Während den Rennen geht Marco oft ans Limit. © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Wenn du schnell sein willst, musst du ans Limit gehen, und dann wird es gefährlich. Marco Odermatt

Dreimal wirft ihn das Knie zurück

Viele sehen in Odermatts Karriere einen auf dem Reissbrett gezeichneten Aufstieg. Tatsächlich erlebt Odermatt auch Rückschläge: An der WM 2021 geht er als Favorit ins Rennen. Dann scheidet er im ersten Lauf des Riesenslaloms aus und bezeichnet das als „schwärzesten Tag meiner Karriere“. Im gleichen Jahr hat er 31 Punkte Rückstand im Gesamtweltcup und die grosse Chance, den französischen Red-Bull-Athleten Alexis Pinturault am Weltcupfinal noch zu überholen. Wegen des schlechten Wetters werden die Speed-Rennen abgesagt, seine Disziplinen. Odermatt bleibt Zweiter und sagt: „Ein Bierchen, zwei, das brauche ich definitiv. Nachher schauen wir weiter.“

Die Red Bull TV-Serie "Bending Gates" begleitet Marco Odermatt und seinen Teamkollegen Loïc Meillard hinter den Kulissen des Weltcups:

16 Min Alles oder nichts Der letzte Countdown zum Saisonfinale des FIS Skiweltcups - wie werden Marco und Loïc mit dem Druck umgehen?

Zudem werfen ihn drei Verletzungen am Meniskus zurück : eine am linken Knie, zwei am rechten. Nach der ersten Verletzung, Odermatt ist 19 Jahre alt, beendet er seine Saison. Dafür geht er mit Freunden an die Fasnacht. Schon immer gab es für ihn mehr als nur Skifahren.

Schon immer Kollegen: Fabian Bösch und Marco Odermatt © Marco Odermatt

Odermatt fährt Wakeboard , Wasserski, er spielt Tennis und Golf oder gönnt sich eine Kanutour auf dem Vierwaldstättersee. Sein liebstes Kleidungsstück ist nicht der Skihelm, sondern die Badehose. Odermatt ist der Posterboy des Schweizer Skisports, auch gerne mal angezogen wie ein Freeskier. Gepaart mit seinem urchigen Nidwaldner Dialekt, den er nach den Rennen in unsere Stuben singt, stillt er in der Schweiz eine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem nächsten grossen Champion, der ein bisschen ist wie wir selbst.

Seine Persönlichkeit hat ihn 2021 zum Schweizer Sportler des Jahres gemacht – in einem Jahr, als andere deutlich mehr gewonnen haben als er.

Er gewinnt nicht wegen dicker Oberschenkel, Brachialität und Kraft, sondern wegen unglaublichem Können gepaart mit einem grossartigen Gefühl. Das macht es so schön, ihm zuzuschauen. Hans Knauss, ehemaliger österreichischer Spitzenfahrer

Nur die 1 00 Paar Ski, die ihm die Firma Stöckli pro Saison zur Verfügung stellt, trennen ihn von uns. Und sein Können auf der Piste, dieser draufgängerische Fahrstil , dieser Instinkt dafür, den Ski in die Falllinie zu werfen und so Tempo aufzubauen. Pirmin Zurbriggen , Schweizer Kulturgut und einer der grössten Skifahrer der Geschichte, sieht in Odermatt einen „eleganten Fahrer, der weniger Kraft braucht als andere“. Und noch etwas unterscheidet Odermatt in seinen Augen vom Rest: „Marco fährt dermassen am Limit, dass du beim Zuschauen Angst hast. Da muss im Kopf etwas passieren, was stärker ist als alles andere.“

Marco in Kitzbühel am Start... © Marco Odermatt ... und am Ziel. © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Noch ist Odermatt vor allem im Riesenslalom erfolgreich. Sechs Weltcuprennen hat er in dieser Basis-Disziplin des Skirennsports gewonnen. Dazu kommen vier Siege im Super-G . Doch je mehr Skitage der Vater Walter notiert, desto tiefer graben sich die Skikanten seines Sohnes auch dort in die Weltspitze. In Kitzbühel, der gefährlichsten Abfahrt der Welt, wählt er 2022 in der neu gestalteten Traverse eine Linie wie kein anderer . Nur Beat Feuz ist am Ende schneller. Feuz ist der beste Abfahrer der letzten zehn Jahre.

Auf dem Sessellift kommen Odermatt die Tränen

Und damit zurück zur Frage, wie dominant Odermatt in den nächsten Jahren sein kann. Wie Marcel Hirscher, der den Gesamtweltcup acht Mal in Folge geholt hat? Wie Hermann Maier , der in zwei Wintern den Gesamtweltcup und die Disziplinen Riesenslalom, Super-G und Abfahrt gewonnen hat? Die Grenze scheint für Odermatt nach oben offen zu sein.

Alles erreicht - und wie geht es jetzt weiter? © Dom Daher / Red Bull Content Pool

Odermatt selbst hatte als Junge einen anderen Traum, wie er in einem Interview sagt: „Er handelte nie von einer Medaille oder einer Kristallkugel. Der eine Traum war, einmal im Riesenslalom von Adelboden am Start zu stehen , einfach am Start, nicht mehr.“ Als er 2022 in Adelboden auf dem Sessellift sitzt und zum Start hochfährt, weint Odermatt. Vielleicht, weil er an seinen Traum zurückdenkt. Danach gewinnt er das Rennen, 14 Jahre nach dem letzten Schweizer Sieg.

Marco mit seinem Idol Didier Cuche © Marco Odermatt

Hans Knauss, ehemaliger Spitzenfahrer der Österreicher, sagte über Odermatt einmal: „Er gewinnt nicht wegen dicker Oberschenkel, Brachialität und Kraft, sondern wegen unglaublichem Können gepaart mit einem grossartigen Gefühl. Das macht es so schön, ihm zuzuschauen.“

Weil Odermatt dieser Athlet geworden und dabei Mensch geblieben ist, schauen nicht nur zu. Wir leben ein bisschen mit.