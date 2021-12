Marco Odermatt: Nächster Sieg in Alta Badia

Val d‘Isere - Riesenslalom: Back on Track

Lake Louise - Abfahrt: Zweitbester Schweizer in der Speed-Disziplin

Aktuelle Stand: So steht es im Gesamtweltcup

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

Aleksander Aamodt Kilde (NOR)

in Sölden. Beim ersten Riesenslalom der Saison holt sich der Nidwalder gleich den ersten Sieg.

Marco Odermatt beim Rennen in Sölden 2021.

Es ist das erste Ausrufezeichen: Marco liegt nach dem ersten Lauf bereits auf Rang drei, holt im zweiten aber alles aus sich heraus und lässt schliesslich den Österreicher Roland Leitinger und Žan Kranjec aus Slowenien hinter sich. Somit sichert sich der Schweizer natürlich auch direkt Platz 1 in der Gesamtwertung.

Es ist das erste Ausrufezeichen: Marco liegt nach dem ersten Lauf bereits auf Rang drei, holt im zweiten aber alles aus sich heraus und lässt schliesslich den Österreicher Roland Leitinger und Žan Kranjec aus Slowenien hinter sich. Somit sichert sich der Schweizer natürlich auch direkt Platz 1 in der Gesamtwertung.

Es ist das erste Ausrufezeichen: Marco liegt nach dem ersten Lauf bereits auf Rang drei, holt im zweiten aber alles aus sich heraus und lässt schliesslich den Österreicher Roland Leitinger und Žan Kranjec aus Slowenien hinter sich. Somit sichert sich der Schweizer natürlich auch direkt Platz 1 in der Gesamtwertung.

Gerade einmal fünf Hundertstel trennen Marco von Teamkollege Beat Feuz - und damit vom Podium bei der Abfahrt in Lake Louise.

Gerade einmal fünf Hundertstel trennen Marco von Teamkollege Beat Feuz - und damit vom Podium bei der Abfahrt in Lake Louise.

Gerade einmal fünf Hundertstel trennen Marco von Teamkollege Beat Feuz - und damit vom Podium bei der Abfahrt in Lake Louise.

Bei der Abfahrt in Lake Louise erreicht Marco fast das Podium

Geschlagen geben müssen sich die beiden Schweizer in Kanada einem österreichischen Duo: Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr lassen der Konkurrenz keine Chance und holen sich die vorderen beiden Plätze. Dennoch zeigt das Schweizer Team: auch dieses Jahr sind sie in den Speed-Disziplinen harte Gegner im Kampf um den Titel.

Geschlagen geben müssen sich die beiden Schweizer in Kanada einem österreichischen Duo: Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr lassen der Konkurrenz keine Chance und holen sich die vorderen beiden Plätze. Dennoch zeigt das Schweizer Team: auch dieses Jahr sind sie in den Speed-Disziplinen harte Gegner im Kampf um den Titel.

Geschlagen geben müssen sich die beiden Schweizer in Kanada einem österreichischen Duo: Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr lassen der Konkurrenz keine Chance und holen sich die vorderen beiden Plätze. Dennoch zeigt das Schweizer Team: auch dieses Jahr sind sie in den Speed-Disziplinen harte Gegner im Kampf um den Titel.

Next Stop: USA. In Beaver Creek kommt es zunächst zum ersten Super-G der Saison - dem Nachholrennen des abgesagten Runs von Lake Louise. Und erneut bestätigt Marco seine Ausnahmeform.

Next Stop: USA. In Beaver Creek kommt es zunächst zum ersten Super-G der Saison - dem Nachholrennen des abgesagten Runs von Lake Louise. Und erneut bestätigt Marco seine Ausnahmeform.

Next Stop: USA. In Beaver Creek kommt es zunächst zum ersten Super-G der Saison - dem Nachholrennen des abgesagten Runs von Lake Louise. Und erneut bestätigt Marco seine Ausnahmeform.

Auch in Beaver Creek ist Marco wieder ganz oben.

Zum ersten Mal läuft es nicht vollständig rund für Marco Odermatt: bei der Abfahrt in Beaver Creek reicht es "nur" für Platz 15, 1.65 Sekunden hinter dem erneuten Sieger Aleksander Aamodt Kilde. Nichtsdestotrotz: die Nordamerika-Stops sind für den Nidwalder ein voller Erfolg.

Zum ersten Mal läuft es nicht vollständig rund für Marco Odermatt: bei der Abfahrt in Beaver Creek reicht es "nur" für Platz 15, 1.65 Sekunden hinter dem erneuten Sieger Aleksander Aamodt Kilde. Nichtsdestotrotz: die Nordamerika-Stops sind für den Nidwalder ein voller Erfolg.

Zum ersten Mal läuft es nicht vollständig rund für Marco Odermatt: bei der Abfahrt in Beaver Creek reicht es "nur" für Platz 15, 1.65 Sekunden hinter dem erneuten Sieger Aleksander Aamodt Kilde. Nichtsdestotrotz: die Nordamerika-Stops sind für den Nidwalder ein voller Erfolg.

Führung nach dem ersten Durchgang, Führung nach dem zweiten Durchgang: zurück in Europa lässt Marco keinen Zweifel daran, wer im Riesenslalom in dieser Saison den Ton angibt.

Führung nach dem ersten Durchgang, Führung nach dem zweiten Durchgang: zurück in Europa lässt Marco keinen Zweifel daran, wer im Riesenslalom in dieser Saison den Ton angibt.

Führung nach dem ersten Durchgang, Führung nach dem zweiten Durchgang: zurück in Europa lässt Marco keinen Zweifel daran, wer im Riesenslalom in dieser Saison den Ton angibt.

Pure Freude: in Val d‘Isere holt sich Marco erneut den Sieg

Sicher kein Wunschergebnis in Bezug auf den Gesamtweltcup: beim Super-G im italienischen Gröden belegt Marco gerade einmal Platz 24. Schwerer wiegt aber: die direkte Konkurrenz im Kampf um den Gesamtweltcup holt sich die Big Points. So teilen sich Aamodt Kilde, Mayer und Kriechmayr das Podium.

Sicher kein Wunschergebnis in Bezug auf den Gesamtweltcup: beim Super-G im italienischen Gröden belegt Marco gerade einmal Platz 24. Schwerer wiegt aber: die direkte Konkurrenz im Kampf um den Gesamtweltcup holt sich die Big Points. So teilen sich Aamodt Kilde, Mayer und Kriechmayr das Podium.

Sicher kein Wunschergebnis in Bezug auf den Gesamtweltcup: beim Super-G im italienischen Gröden belegt Marco gerade einmal Platz 24. Schwerer wiegt aber: die direkte Konkurrenz im Kampf um den Gesamtweltcup holt sich die Big Points. So teilen sich Aamodt Kilde, Mayer und Kriechmayr das Podium.

Erster Riesenslalom im italienischen Alta Badia: zum ersten Mal in dieser Saison muss sich Marco in einem Riesenslalom-Rennen geschlagen geben. Der Norweger Henrik Kristoffersen holt sich mit einem starken zweiten Lauf den Sieg, verdrängt Marco auf Rang zwei.

Erster Riesenslalom im italienischen Alta Badia: zum ersten Mal in dieser Saison muss sich Marco in einem Riesenslalom-Rennen geschlagen geben. Der Norweger Henrik Kristoffersen holt sich mit einem starken zweiten Lauf den Sieg, verdrängt Marco auf Rang zwei.

Erster Riesenslalom im italienischen Alta Badia: zum ersten Mal in dieser Saison muss sich Marco in einem Riesenslalom-Rennen geschlagen geben. Der Norweger Henrik Kristoffersen holt sich mit einem starken zweiten Lauf den Sieg, verdrängt Marco auf Rang zwei.

Platz 1 und Platz 2 in Alta Badia: Marco ist obenauf