Marco Odermatt: Gelingt der Sprung nach ganz oben?

zweiten Platz am traditionellen Eröffnungsrennen in Sölden

Auch dieser Winter startete auf sensationelle Art mit dem zweiten Platz am traditionellen Eröffnungsrennen in Sölden , wo er nur fünf Hundertstel hinter dem norwegischen Sieger Lucas Braathen lag. Genug, um optimistisch in die nächste Saison zu starten, die eine Besondere zu werden verspricht.

Auch dieser Winter startete auf sensationelle Art mit dem zweiten Platz am traditionellen Eröffnungsrennen in Sölden , wo er nur fünf Hundertstel hinter dem norwegischen Sieger Lucas Braathen lag. Genug, um optimistisch in die nächste Saison zu starten, die eine Besondere zu werden verspricht.

Marco, wie fühlst du dich nach dem ersten Rennen der Saison?

Was fehlt noch für einen Sieg im Riesenslalom?

The junior world champion skier now making his presence felt in the senior ranks.

The junior world champion skier now making his presence felt in the senior ranks.

Momentan scheint das Schweizer Riesenslalom-Team, inklusive Loïc Meillard, unaufhaltsam zu sein...

Wir verstehen uns wahnsinnig gut. Es macht wirklich Spass. Wir lachen viel zusammen, wir sind alle befreundet. Loïc ist eine grosse Bereicherung, unter anderem wegen seiner Technik im Riesenslalom. Ich von meiner Seite bringe Wissen in Sachen Geschwindigkeit. So können wir jeweils von den Stärken des anderen profitieren. Das funktioniert sehr gut.

Wir verstehen uns wahnsinnig gut. Es macht wirklich Spass. Wir lachen viel zusammen, wir sind alle befreundet. Loïc ist eine grosse Bereicherung, unter anderem wegen seiner Technik im Riesenslalom. Ich von meiner Seite bringe Wissen in Sachen Geschwindigkeit. So können wir jeweils von den Stärken des anderen profitieren. Das funktioniert sehr gut.

Wir verstehen uns wahnsinnig gut. Es macht wirklich Spass. Wir lachen viel zusammen, wir sind alle befreundet. Loïc ist eine grosse Bereicherung, unter anderem wegen seiner Technik im Riesenslalom. Ich von meiner Seite bringe Wissen in Sachen Geschwindigkeit. So können wir jeweils von den Stärken des anderen profitieren. Das funktioniert sehr gut.

Du wirst als der neue Leader des Schweizer Teams gehandelt. Was sind deine Ziele diesen Winter?