Mark McMorris: Sein Leben und seine Tricks in Bildern

Der gewaltige Mark McMorris © redbullcontentpool.com

01 2011: erster Backside Triple Cork 1440 der Welt

Es ist die Heldentat, mit der alles begann. Der erste große Coup eines Jungen, der wie ein Wirbelwind in die Geschichte seiner Disziplin eingeht. Oder besser gesagt: wie ein Korkenzieher. Wir schreiben das Jahr 2011, Mark ist 17, aber schon seit zwei Jahren in der Profiszene unterwegs. Der junge Rider aus dem kanadischen Regina hat im Jahr zuvor sogar einen ersten Sieg im Slopestyle-Weltcup eingefahren und bei den X-Games 2011 in derselben Disziplin den zweiten Platz belegt – und das gleich bei seiner allerersten Teilnahme.

Mit entsprechender Erfolgsmiene präsentiert er sich bei einem Shooting für das Transworld Snowboarding Magazine in Snowmass (Colorado). Bevor er, wie jeder im Snowboard-Universum weiß, die vier berühmten Drehungen des ersten Backside Triple Cork 1440 der Geschichte hinlegt. Er nennt es selbst den „perfekten“ Trick, den er dann auch bei den X-Games 2012 in Aspen als Erster wieder in einem Wettkampf zeigt. Bei dieser Veranstaltung gelingt ihm nicht zuletzt sein erster Big Air/Slopestyle-Doppelsieg. A King is born..

02 2015: Backside Triple Cork 1620 bei den X-Games

Vier Jahre später, mit einer weiteren X-Games-Goldmedaille (2013), einer Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften und vor allem einer Olympia-Bronzemedaille in Sotschi (nach einer schweren Verletzung!) im Gepäck, kommt „McLovin“ nach Aspen.

Für diesen Januar 2015 hat er sich vorgenommen, die Messlatte wieder ein Stück höher zu hängen. Und genau so sollte es kommen: Der Backside Triple Cork 1440 ist Geschichte, es lebe der Backside Triple Cork 1620, erstmals in einem Wettkampf. Das gilt zwar auch für die anderen Rider auf dem Podium – aber der Sieger heißt Mark. Ein geschichtsträchtiger Moment, den ihr euch im Video unten noch einmal ansehen könnt.

03 2017 : Uncorked

Vor einer weiteren schweren Verletzung im April, die ihn für mehrere Monate von den Pisten fernhalten würde, startet Mark mit einem Paukenschlag ins Jahr 2017. Er gewinnt bei den Burton US Open einen Slopestyle-Titel, gefolgt von Big Air-Gold bei den X-Games in Hafjell – mit zwei Backside Triple Cork 1620, davon einer geswitcht.

Aber das ist noch nicht alles: Gemeinsam mit Sébastien Toutant hebt er das Projekt Red Bull Uncorked aus der Taufe. Die Idee dahinter? Die Kreativität der besten Rider reihum anzuregen, und zwar mit eigens konzipierten technischen Features auf den idyllischen Hängen von Grouse Mountain, unweit von Vancouver. Dabei geht es also weniger darum, immer noch wildere Tricks hinzulegen. Mark erklärte es damals so: „Wir müssen den Leuten zeigen, wie viel Spaß Snowboarden macht, um sie für diesen Sport zu begeistern. Denn das, was wir am Wochenende [bei den Bewerben] machen, ist für die meisten Snowboarder nicht realistisch.“

1 Min Red Bull Uncorked: Mark McMorris Red Bull Uncorked: Mark McMorris.

04 2018: erster Front Board Backside Double Cork 1170 (ohja, das ist lang)

Am 28. April 2018 macht sich Mark auf zum Piz Corvatsch in der Schweiz, um an der Seite von Judd Henkes und seinem Bruder Craig einen noch nie zuvor realisierten Trick zu versuchen. Zu einer Zeit, in der große Premieren natürlich zusehends eine Seltenheit werden. Im Folgenden erzählt er, wie er das scheinbar Unmögliche geschafft hat.

8 Min Mark McMorris' world-first trick Mark McMorris: Front Board Backside Double Cork 1170

05 2019: Brothers McMorris und Unbroken

Der Erfolg gibt den Brüdern Recht. So geht es für Craig und ihn nahtlos weiter mit dem nächsten Projekt. Das Ergebnis? Die Serie Brothers McMorris, in der die Brüder mit den entsprechenden Legenden wie Eero Ettala (Street) oder Travis Rice (Backcountry) drei verschiedene Snowboarding-Disziplinen erkunden. Und natürlich schlägt sie voll ein.

22 Min Alaska Die McMorris-Brüder waren schon überall auf der Welt, aber Alaska blieb stets außer Reichweite – bis jetzt.

Darüber hinaus gibt Mark in Unbroken so viel von sich preis wie nie zuvor. Er erzählt von dem erwähnten Unfall im Jahr 2017 und seiner Rückkehr als Warrior ins Rampenlicht, nachdem er schon kurz vor dem Aus gestanden hatte. Ein einzigartiges Zeugnis featuring Danny Davis, Nicolas Muller oder Torstein Horgmo, bei dem uns auch vier Jahre später noch die Tränen hochsteigen.

45 Min Unbroken Snowboarder Mark McMorris zwischen Verletzlichkeit und unbändigem Willen, bei seinem Comeback aufs Board. Die Geschichte von einem der einflussreichsten Fahrer in einer existenziellen Krise.

2022: 3x Bronze und Chasing Winter

2022 in Peking gewinnt Mark drei olympische Bronzemedaillen in Folge – das hat vor ihm noch keiner geschafft! Eine Serie, mit der er sich nach Jahren der Dominanz endgültig als der Boss seiner Disziplin behauptet. Ein Boss, der übrigens heute auch im Backcountry immer weiter gehen will.

Chasing Winter dreht die Geschichte zurück und führt uns in ein Trainingslager in der Schweizer Gemeinde Saas-Fee – und zwar mit einer Elitebesetzung: Natürlich Mark, aber auch Jake Canter, Hailey Langland, Brock Crouch und Takeru Otsuka. Worum es geht? Die bestmögliche Vorbereitung auf eine Wahnsinns-Wintersaison!

42 Min Chasing Winter Begleite Mark McMorris und seine Freunde bei den Vorbereitungen auf eine spannende Saison 2022 in der perfekten Location Saas-Fee.

Lade hier kostenlos die Red Bull TV herunter, um unsere Videos, Live-Übertragungen und Events aus den Bereichen Musik und Extremsport auf all deinen Bildschirmen abzurufen!