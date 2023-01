Das Leben von Mark McMorris, dem erfolgreichsten Snowboarder aller Zeiten

In Kanada ist Mark McMorris weit über die Snowboard-Szene hinaus bekannt. Mit nur 29 Jahren ist er bereits ein Nationalheld. Er zählt insgesamt 21 Medaillen von den X Games und vier von den US Open. Auch nach über einem Jahrzehnt zählt McMorris bei allen Competitions, an denen er teilnimmt, noch immer zum Favoritenkreis. Hier erfährst du mehr über seinen Werdegang.

McMorris beim Slopestyle im Jahr 2016 © Burton/Red Bull Content Pool

01 Die frühen Jahre (1993–2011)

McMorris ist in Regina, Saskatchewan, geboren und aufgewachsen. Mit 5 Jahren stand er zum ersten Mal auf einem Snowboard. „Dieser Sport hat mir vom ersten Moment an so viel Spass und Freude bereitet“, so McMorris. „Mit 7 Jahren war ich bereits Teil der Community. Meine ersten Sprünge wagte ich in Mission Ridge, dem Winterpark von Regina. Es machte mir Spass, besser zu sein als die älteren Kinder. Ich hab mich sofort ins Snowboarden verliebt.“

Mark und sein Bruder Craig holten sich jeden Herbst Schnee von der Eisbahn neben an und bauten im Garten hinter ihrem Haus Rampen. Im Winter fiel immer genug Schnee, sodass sie im Winter Park von Regina ausgiebig trainieren konnten. Die 97,5 m lange Abfahrt war zwar nicht ideal, aber wie alle Kinder waren sie kreativ und bauten Module mit allem, was ihnen in die Hände fiel.

Mark McMorris odjíždějící vymazlený alley-oup 720 na quater pipe © Dom Daher/Red Bull Content Pool Man versucht immer, alles perfekt zu machen und trainiert so hart wie möglich. Manchmal klappt's dann auch. Mark McMorris

„Als Kind mochte ich Sportarten, die schwer zugänglich waren“, erklärt McMorris. „Ich war so fasziniert vom Snowboarden, dass es mir egal war, dass ich in der flachsten Gegend Kanadas lebte. Ich wollte diesen Sport trotzdem bis an mein Lebensende ausüben.“

Mit 11 Jahren wurde McMorris eingeladen, dem Saskatchewan Snowboard Team beizutreten. Er unternahm seine ersten Reisen in die Rocky Mountains und zum Olympiapark von Calgary. Der Junge war zum ersten Mal mit viel grösseren Modulen konfrontiert und erlernte schwierigere Tricks. Vier Jahre später wird er zum Profifahrer und lanciert seine langjährige Karriere direkt mit einem Sieg an der Weltmeisterschaft im Slopestyle im Jahr 2010.

02 Die dominierenden Jahre (2011–2016)

Im Anschluss folgten die Jahre der Goldmedaillen und Weltrekorde für Mark McMorris. Der Kanadier dominierte die Snowboarding-Szene. Im Jahr 2011 trat er zum ersten Mal an den X Games an und holte sich Silber hinter seinem guten Freund Sébastien Toutant. Später in diesem Jahr gelang ihm der grosse Durchbruch, als er bei einem Shooting für Transworld Snowboarding in Snowmass, USA, den ersten Backside Triple Cork 1440 der Welt zeigte.

„Bei diesem Sprung passte einfach alles“, erinnert sich McMorris. „Ich war unter Freunden. Es war einer der schönsten Momente meiner Karriere.“ Nach diesem Exploit vergoldete McMorris die kommenden Jahre mit zwei 1. Plätzen an den X Games im Slopestyle und im Big Air. Im Jahr 2015 konnte er diesen Erfolg wiederholen. Der Kanadier konnte auch zum ersten Mal in einer Competition seinen Signature Move, den Triple Cork 1440, stehen.

Nachdem er im Snowboard-Sport alles erreicht hatte, was es zu erreichen gab, widmete er sich dem Backcountry beim Travis Rice Red Bull Supernatural. Er schnitt zwar nur durchschnittlich ab, hatte aber viel Spaß und konnte weitere Erfahrung im Bergsport sammeln. 2013 kehrte er nach Aspen zurück und erreichte die höchste Punktzahl im Slopestyle in der Geschichte der X Games.

Mark McMorris © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

03 Die schwierigen Jahre (2016–2018)

Wir schreiben das Jahr 2016. McMorris konnte sich gerade seine 6. Goldmedaille im Slopestyle an den X Games sichern. Er stand inmitten von Los Angeles auf dem 16. Stockwerke hohen Big Air von Air + Style. Der Kanadier attackierte einen Frontside Triple Cork 1440, stürzte jedoch bei der Landung schwer. Er brach sich den Oberschenkelknochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Er bekam eine Metallplatte eingesetzt. „Dieser Unfall war sehr schlimm für mich“, erinnert sich McMorris. Aber ich wusste, dass ich zu diesem Zeitpunkt meinen Kontrahenten einen Schritt voraus war. Trotz der verlorenen Zeit war ich überzeugt, dass ich den Weg zurück an die Spitze schaffen konnte.“ Weniger als ein Jahr später kehrt McMorris zurück und holt sich an den X Games zwei Bronzemedaillen.

Im Jahr 2017 musste McMorris seine Moral erneut unter Beweis stellen und sich von einer schweren Verletzung erholen. Am Anfang des Jahres brach sich der Kanadier den Kiefer, den linken Arm, das Becken und mehrere Rippen, als er bei einer Backcountry-Session in einen Baum raste. „Ich konnte mir kaum vorstellen, es nochmal an die Spitze zu schaffen“, gibt er zu. „Der Snowboard-Sport entwickelte sich zu dieser Zeit sehr schnell. Aber ich hab es geschafft. 11 Monate später trat ich für Kanada an den Olympischen Spielen in PyeongChang an und gewann Gold im Slopestyle bei den X Games."

Nach all dem, was er durchgemacht hatte, konnte er der Welt erneut beweisen, dass er immer noch zu den Besten gehörte. Mark McMorris

04 Die Gegenwart (seit 2018)

Über ein Jahrzehnt nach seiner ersten Medaille an den X Games performt McMorris immer noch auf allerhöchstem Niveau. Sein Werdegang beweist, dass er auf alles vorbereitet ist. Heutzutage ist sein Ziel, im Backcountry Erfolge zu feiern.

McMorris abseits der Piste. © Tim Zimmerman/Red Bull Content Pool

„Ich hab es schon immer geliebt, im Pulverschnee der kanadischen Rocky Mountains zu fahren“, erinnert er sich. „Seither verbringe ich jedes Jahr viel Zeit abseits der Piste.“ 2021 sorgt McMorris für atemberaubende Bilder beim Burton One World. Ausserdem konnte er auf der Travis Rice Natural Selection Tour in Jackson Hole die erste Etappe für sich entscheiden. „Dieser Erfolg war ein grosser Moment meiner Karriere“, erklärt McMorris. „Im Moment versuche ich, eine gute Balance zwischen Competitions und Backcountry zu finden. Aber eines Tages will ich viel mehr Zeit dem Backcountry widmen.“