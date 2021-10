Aber einer hat allen anderen an diesem Wochenende in der Schweiz die Show gestohlen. Die Rede ist von

. Das 17-jährige Ausnahmetalent mit tschechischen Wurzeln triumphierte am Freitagabend in Chur im Big Air Bewerb – und das einem grandiosen „Nosebutter on the dub 1800“ und sensationellen 99,00 Punkten!