Freiheit auf zwei Brettern: Die 4 besten Videos von Mathilde Gremaud

Mathilde Gremaud ist die Tochter eines leidenschaftlichen Ski-Rennfahrers und wuchs in La Roche auf, einem Dorf am Fuße des Berges La Berra. Das Skigebiet lag quasi vor ihrer Haustüre und es verwundert nicht, dass Mathilde mit zwei Jahren bereits auf den Brettern stand.

Mathilde Gremaud ist die Tochter eines leidenschaftlichen Ski-Rennfahrers und wuchs in La Roche auf, einem Dorf am Fuße des Berges La Berra. Das Skigebiet lag quasi vor ihrer Haustüre und es verwundert nicht, dass Mathilde mit zwei Jahren bereits auf den Brettern stand.

Mathilde Gremaud ist die Tochter eines leidenschaftlichen Ski-Rennfahrers und wuchs in La Roche auf, einem Dorf am Fuße des Berges La Berra. Das Skigebiet lag quasi vor ihrer Haustüre und es verwundert nicht, dass Mathilde mit zwei Jahren bereits auf den Brettern stand.

Das Talent brachte sie schon immer mit, daran besteht kein Zweifel. Dennoch versuchte sie sich daneben an den verschiedensten anderen Sportarten: Neben Fußballspielen, Skateboard-, Rollerblades- und Fahrradfahren stand vor allem Leichtathletik auf dem Programm. Im 1000-Meter-Lauf gehörte sie regelmäßig zu den Besten und war früh dem ausgesetzt, was Spitzensportler nur allzu gut kennen: der Erwartungshaltung und dem Druck, konstant die beste Leistung abzurufen. Die kleine Mathilde hasste es.

Das Talent brachte sie schon immer mit, daran besteht kein Zweifel. Dennoch versuchte sie sich daneben an den verschiedensten anderen Sportarten: Neben Fußballspielen, Skateboard-, Rollerblades- und Fahrradfahren stand vor allem Leichtathletik auf dem Programm. Im 1000-Meter-Lauf gehörte sie regelmäßig zu den Besten und war früh dem ausgesetzt, was Spitzensportler nur allzu gut kennen: der Erwartungshaltung und dem Druck, konstant die beste Leistung abzurufen. Die kleine Mathilde hasste es.

Das Talent brachte sie schon immer mit, daran besteht kein Zweifel. Dennoch versuchte sie sich daneben an den verschiedensten anderen Sportarten: Neben Fußballspielen, Skateboard-, Rollerblades- und Fahrradfahren stand vor allem Leichtathletik auf dem Programm. Im 1000-Meter-Lauf gehörte sie regelmäßig zu den Besten und war früh dem ausgesetzt, was Spitzensportler nur allzu gut kennen: der Erwartungshaltung und dem Druck, konstant die beste Leistung abzurufen. Die kleine Mathilde hasste es.

Was sie in der Leichtathletik nicht fand, fand sie im Skisport. Als sie sich für Freestyle zu interessieren begann, merkte sie schnell, dass etwas anders war. Sie ging mit einer beeindruckenden Lockerheit an neue Herausforderungen und Wettbewerbe heran. Im Tumult des Umfelds alberte sie herum, hörte Musik und nahm den Druck aus dem Moment. Genau das ist das Erfolgsrezept der bald 21-Jährigen, die sich im Freestyle schnell einen Namen machte:

Was sie in der Leichtathletik nicht fand, fand sie im Skisport. Als sie sich für Freestyle zu interessieren begann, merkte sie schnell, dass etwas anders war. Sie ging mit einer beeindruckenden Lockerheit an neue Herausforderungen und Wettbewerbe heran. Im Tumult des Umfelds alberte sie herum, hörte Musik und nahm den Druck aus dem Moment. Genau das ist das Erfolgsrezept der bald 21-Jährigen, die sich im Freestyle schnell einen Namen machte:

Was sie in der Leichtathletik nicht fand, fand sie im Skisport. Als sie sich für Freestyle zu interessieren begann, merkte sie schnell, dass etwas anders war. Sie ging mit einer beeindruckenden Lockerheit an neue Herausforderungen und Wettbewerbe heran. Im Tumult des Umfelds alberte sie herum, hörte Musik und nahm den Druck aus dem Moment. Genau das ist das Erfolgsrezept der bald 21-Jährigen, die sich im Freestyle schnell einen Namen machte:

2016 holte sie sich den Titel beim Swiss Ski Open in Crans-Montana und den zweiten Platz in Glacier 3000 - beides im Slopestyle. Zudem feierte sie im Weltcup ihr Debüt.

2016 holte sie sich den Titel beim Swiss Ski Open in Crans-Montana und den zweiten Platz in Glacier 3000 - beides im Slopestyle. Zudem feierte sie im Weltcup ihr Debüt.

2016 holte sie sich den Titel beim Swiss Ski Open in Crans-Montana und den zweiten Platz in Glacier 3000 - beides im Slopestyle. Zudem feierte sie im Weltcup ihr Debüt.

Es sind jedoch nicht die Wettbewerbserfolge, die ihr den Antrieb verschaffen, immer weiterzumachen. Es ist dieser einfache Umstand, dass sie im Freestyle-Skiing ein Gefühl findet, das sie nirgendwo sonst verspürt: Freiheit - die Freiheit, den Männern um nichts nachzustehen und einen "Switch Double Cork 1440" zu landen, die Freiheit, im Kollektiv bisher unentdeckte Gipfel zu erkunden und die Freiheit, in diesen magischen Zustand einzutreten, in dem nichts anderes zählt, als die beiden Bretter an ihren Füßen.

Es sind jedoch nicht die Wettbewerbserfolge, die ihr den Antrieb verschaffen, immer weiterzumachen. Es ist dieser einfache Umstand, dass sie im Freestyle-Skiing ein Gefühl findet, das sie nirgendwo sonst verspürt: Freiheit - die Freiheit, den Männern um nichts nachzustehen und einen "Switch Double Cork 1440" zu landen, die Freiheit, im Kollektiv bisher unentdeckte Gipfel zu erkunden und die Freiheit, in diesen magischen Zustand einzutreten, in dem nichts anderes zählt, als die beiden Bretter an ihren Füßen.

Es sind jedoch nicht die Wettbewerbserfolge, die ihr den Antrieb verschaffen, immer weiterzumachen. Es ist dieser einfache Umstand, dass sie im Freestyle-Skiing ein Gefühl findet, das sie nirgendwo sonst verspürt: Freiheit - die Freiheit, den Männern um nichts nachzustehen und einen "Switch Double Cork 1440" zu landen, die Freiheit, im Kollektiv bisher unentdeckte Gipfel zu erkunden und die Freiheit, in diesen magischen Zustand einzutreten, in dem nichts anderes zählt, als die beiden Bretter an ihren Füßen.

Mathilde Gremauds "Switch Double Cork 1440"

Get fit for Skiing - mit Mathilde Gremaud und Fabian Bösch

Mentale Stärke ist ein wichtiger Anker im Spitzensport. Ohne einer gewissen physischen Grundausstattung wirst du aber schnell klein beigeben müssen und eine solche legst du dir nur mit dem richtigen Training zu - das im Doppel gleich doppelt so viel Spaß macht. Gemeinsam mit Free-Skier Fabian Bösch zeigt dir Mathilde in diesem unterhaltsamen Edit, wie du dich fit fürs Skifahren machst.

Mentale Stärke ist ein wichtiger Anker im Spitzensport. Ohne einer gewissen physischen Grundausstattung wirst du aber schnell klein beigeben müssen und eine solche legst du dir nur mit dem richtigen Training zu - das im Doppel gleich doppelt so viel Spaß macht. Gemeinsam mit Free-Skier Fabian Bösch zeigt dir Mathilde in diesem unterhaltsamen Edit, wie du dich fit fürs Skifahren machst.

Mentale Stärke ist ein wichtiger Anker im Spitzensport. Ohne einer gewissen physischen Grundausstattung wirst du aber schnell klein beigeben müssen und eine solche legst du dir nur mit dem richtigen Training zu - das im Doppel gleich doppelt so viel Spaß macht. Gemeinsam mit Free-Skier Fabian Bösch zeigt dir Mathilde in diesem unterhaltsamen Edit, wie du dich fit fürs Skifahren machst.

Get fit for Skiing - mit Mathilde Gremaud und Fabian Bösch

The Collective