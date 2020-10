What‘s New In Your Playlist, Mathilde Gremaud?

Die Wintersaison 2020/21 hat noch nicht einmal begonnen, da sorgt Mathilde Gremaud bereits für den ersten Knaller: In Saas Fee steht sie einen "Switch Double Cork 1440" - als erste Frau weltweit überhaupt.

Mathilde Gremaud's Switch Double Cork 1440 - der ganze Trick

Musik ist für die Freiburgerin bei ihren Wettkämpfen ein ständiger Begleiter. Uns zeigt sie, welche Songs sich in ihrer ganz persönlichen Playlist finden.

1. Dire Straits - So Far Away (Full Version)

Diese Musik kann ich immer hören, egal in welcher Situation. Wenn ich mal nicht weiss, was ich hören soll, fange ich damit an. Der Song inspiriert mich dazu, andere Lieder anzuhören. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

1977 gründete sich die mittlerweile schon legendäre Bluesrock-Band Dire Straits um Frontmann Mark Knopfler , ein Jahr später kam mit der Single "Sultans of Swing" der weltweite Durchbruch. Der Song "So Far Away" vom Hit-Album "Brothers in Arms" aus dem Jahr 1985 schaffte es in der Schweiz auf Platz 6 der Single-Charts. Während sich die Band 1995 auflöste, ist Mark Knopfler bis heute erfolgreich auf Solo-Pfaden unterwegs.

2. ABBA - Thank You For The Music

Für mich gehört Musik zum Alltag und genau deswegen liebe ich diesen Song und seine Botschaft! Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Wer ABBA war, muss man an dieser Stelle hoffentlich nicht erklären. Das schwedische Quartett und ihre unzähligen Hits, zu denen auch die Hymne "Thank You For The Music" gehört, sind weltweites musikalisches Kulturgut. Doch auch wenn seit Jahren immer wieder Reunion-Gerüchte die Runde machen: nach ihrer Trennung 1982 stand die Gruppe nie wieder zusammen auf einer Bühne.

3. Brandi Carlile - The Story

Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Aber es gab einen Skitag, an dem das Lied bei mir in Dauerschleife lief. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Vier Grammys bekam die US-amerikanische Singer-Songwriterin Brandi Carlile bisher verliehen. Mit ihrem Album "The Story" , inklusive gleichnamiger Single, sorgte sie 2008 für ein weltweit viel beachtetes und gelobtes Debüt. Seitdem bezaubert sie mit ihrem gefühlvollem Sound ihre Fans.

4. Opeth - To Bid You Farewell

Diese Musik erlaubt es mir, den Kopf frei zu bekommen. Ich denke einfach an nichts mehr. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Melodischer Metal aus Skandinavien, epische Lyrics und Sounds, Wechsel von sanften und düster-brachialen Klängen: für all das steht die schwedische Band Opeth . Der Song "To Bid You Farewell" vom 1996 erschienen Album "Morningrise" schlägt über weite Teile ruhige Töne an, bevor er sich nach gut sieben Minuten in eine Metal-Hymne verwandelt.

5. Phoebe Green - Reinvent

Ich habe diesen Song mehrmals gehört, weil er in einer der gemeinsamen Playlist enthalten war, die ich mit Freunden habe. Die ersten 2-3 Mal hab ich gar nicht richtig hingehört, doch dann hab ich ihn einmal bewusst abgespielt. Er gefiel mit tatsächlich und ich finde ihn auch nach wie vor ziemlich cool. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Bunt, wild, anders: Phoebe Green aus Manchester macht modernen Pop mit selbstbewussten Texten. Die mit leichter Ironie vorgetragene Botschaft: Bleib dir treu! "If I reinvent myself for every person that I meet, will it make them stick around?"

6. Miley Cyrus - Midnight Sky

Ich hatte gehört, dass sie eine neue Single veröffentlich hat und ab dem Moment lief sie bei mir rauf und runter. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Kaum ein Popstar hat in den in den vergangenen Jahren wohl so polarisiert wie Miley Cyrus . Über all die Diskussionen rund um die junge US-Amerikanerin wird allerdings oft vergessen, welch grossartige Musikerin in ihr steckt. Mit "Midnight Sky" veröffentlichte der ehemalige Teenie-Star vor Kurzem eine neue Single.

7. Mumford & Sons - Not With Haste

Mich berührt ihre Musik einfach. Und auch der Text ist interessant: es geht um ein Paar, dass immer dann glücklich ist, wenn es für sich ist. Das gilt auch für meinen Alltag hin und wieder. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Mit ihrem ersten Album "Sigh No More" , inklusive der ersten Single "Little Lion Man" , sorgte die britische Folk-Rock Band Mumford & Sons für ein kleines Beben und brachte schlagartig moderne Folk-Musik in die Charts. Die Nachfolge-LP " Babel" , auf der sich auch der Song "Not With Haste" befindet, war sogar noch erfolgreicher als das Debüt und erreicht weltweit Spitzenpositionen in den Verkaufsranglisten.

8. Machinge Gun Kelly - My Ex‘s Best Friend (ft. blackbear)

Das Lieg hat so viele verschiedene Passagen. Vor allem den Rhythmus zwischen den Refrains finde ich viel abwechslungsreicher als bei klassischeren Songs. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Wir schreiben das Jahr 2018. Der vor allem einer jüngeren Zielgruppe bekannte Rapper Machine Gun Kelly veröffentlicht seinen Song "Rap Devil" und schiesst dabei volle Breitseite gegen Rap-Gott Eminem . Dieser antwortet mit einem eigenen Diss-Track. Spätesten seitdem ist der Rapper aus Houston weltweit wirklich jedem bekannt. Fairerweise muss aber dazu gesagt werden: der 30-Jährige macht eingängige, melodische Rap-Musik mit einem Hauch Pop.

9. Justin Bieber - Holy (ft. Chanche The Rapper)

Ich höre diese Musik gerne, wenn ich im Auto bin oder als Hintergrundmusik im Haus oder in meinem Zimmer. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Ein weiterer Star, den man wohl nicht weiter vorstellen muss: Egal, wie man zum jungen Kanadier steht, Justin Bieber hat sich weltweit einen festen Platz im musikalischen Erbe gesichert. Sein aktuelles Album "Changes" erreichte - selbstverständlich - rund um den Globus Spitzenpositionen in den Charts. Hierzulande stand die LP eine Woche lang sogar auf Platz 1.

10. Miley Cyrus - Heart of Glass

Ich kenne die Original-Version von Blondie und habe die oft gehört. Aber jetzt, wo ich das Cover von Miley gehört habe, finde ich es wirklich gut - sie haucht dem Song neues Leben ein. Ich mochte den Song vom ersten Moment an. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

1979 landete die US-Band Blondie mit dem Song "Heart of Glass" einen Mega-Hit, der die Menschen auf der ganzen Welt begeisterte. Neben bis heute unzähligen Cover-Versionen, nahm sich auch Sängerin Miley Cyrus des Songs an und kreierte ihr ganz eigenes Cover.

11. Peter Gabriel - Solsbury Hill

Ich habe das Lied heute zum ersten Mal im Radio gehört. Der Song ist natürlich nicht neu, aber ich habe mich davor nicht wirklich mit dem Künstler beschäftigt. Mathilde Gremaud Freestyle Ski

Nach seiner Zeit bei Genesis gab Peter Gabriel 1977 mit "Solsbury Hill" sein Solo-Debüt. Der Song, der vor allem durch seine eingängige Gitarren-Melodie und markanten Rhythmus-Wechsel im Gedächtnis bleibt, ist bis heute einer der erfolgreichsten Lieder des britischen Sängers.

12. Eruption - I Can‘t Stand The Rain (ft. Precious Wilson)

Was mir an diesem Lied gefällt, ist der Rhythmus der Musik. Die ursprüngliche Fassung ist langsam und stetig, aber diese Version, die ich neu entdeckt habe, ist dynamischer und transformiert die Melodie auch leicht.

Ein absoluter Soul-/Blues-/Disko-/Rock-Klassiker: Mittlerweile wurde der Song von Ann Peebles so oft und auf so verschiedene Art und Weise gecovered, dass sich nicht einmal das Genre mehr richtig zuordnen lässt. Die Version der legendären britischen Gruppe Eruption schlägt eindeutig Disco-Vibes an und bringt selbst ausgewiesene Tanzmuffel auf den Dance Floor.