Matthias Appenzeller: "Die Kulisse war absolut einmalig"

Was ging Dir durch den Kopf, als Du hörtest, dass Du in einen Bergsee springen sollst?

Vor allem habe ich mich gefreut, dass ich den Dive für diesen Teaser machen darf. Es ist schon einmalig, an einem solch spektakulären Ort zu arbeiten, mit so tollen Kameraeinstellungen und mit so einem coolen Team. Ich habe sofort zugesagt – obwohl ich natürlich wusste, dass das Wasser ziemlich kalt sein würde. Um die zehn Grad waren es dann, immerhin liegt der Bachalpsee auf 2266 Metern Höhe. Aber es passiert einem schliesslich nicht alle Tage, dass man in einen See voller Gletscherwasser springen kann.

Es ging hier darum, etwas Neues auszuprobieren – es ist noch nie jemand so von einer Zipline gesprungen, und eben auch nicht in einen eiskalten Bergsee, mit einem solchen Panorama. Es ging für einmal wirklich ums Entdecken, um die Einmaligkeit, und nicht darum, von einer Plattform auf 27.5 Metern Normhöhe zu springen.

Was bekommt man an einem Red-Bull-Wettkampf mit von der Umgebung?

Gerade in Sisikon erlebe ich als Lokal-Matador die Kulisse sehr intensiv: Es kennen einen alle, sprechen einen an, ob ich nun von einem Trainingssprung komme, zu einem Interview gehe oder mir etwas zu essen hole. Man bleibt stehen, plaudert, trifft Freunde und lernt Leute kennen. Für mich ist das unglaublich, an einem solchen Wettkampf in der Schweiz teilnehmen zu können.

Was machst Du normalerweise am 1. August? Bedeutet Dir der Termin etwas?

Ich bin viel unterwegs. Im April bin ich von einer neunmonatigen Reise durch Zentral- und Südamerika heimgekommen. Ich war mit meinem Cousin unterwegs, waren in elf Ländern wandern und surfen. Während des Studiums war ich sechs Monate lang in Japan im Austauschsemester. Auch für Wettkämpfe reise ich viel. Heimat bedeutet für mich Zurückkommen, Ausruhen, Freunde sehen, ganz ohne Spektakel und Hochleistung. Das ist ein wichtiger Ausgleich.

Das Red Bull Cliff Diving Sisikon findet sozusagen in der Urschweiz statt. Was bedeutet Dir der Ort?