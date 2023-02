So wurde Matthias Dandois zum BMX-Superstar

Matthias Dandois ist einer der sympathischsten und charismatischsten BMX-Freestyler auf dem Planeten. Bei dem 33-jährigen Franzosen dreht sich alles um den puren Spaß an der Sache, sei es bei Flatland-Wettkämpfen auf allerhöchstem Niveau, beim Filmen von Videoparts oder auch abseits des Bikes als Podcast-Host und Model.

Trotz mehrerer Weltmeistertitel und sensationellen Triumphen bei einigen der größten Flatland-Contests ist Dandois noch lange nicht fertig und arbeitet stets daran, seine Fahrkünste auf ein neues Level zu heben. Sein ultimatives Ziel? Noch mehr Siege zu holen und der größte Flatlander aller Zeiten zu werden.

5 Min "At Home" mit Matthias Dandois Begleite den französischen BMX-Rider Matthias Dandois in seiner Heimat in Paris und erfahre, wie er zum Profi wurde.

Fußball als erste große Leidenschaft

Dandois' Weg zum BMX-Superstar begann wie bei vielen anderen Profis damit, dass er jemanden auf dem BMX beobachtete.

"Ich haben in einer französischen TV-Talkshow namens 'C'est Mon Choix' einen Typen gesehen, der eine BXM-Flatland-Demo machte. Das war cool!"

Bevor er BMX aber endgültig für sich entdeckte, spielte Dandois Handball und Fußball. Aufgewachsen ist der Franzose in Épinay-sur-Orge, in der Vorstadt südlich von Paris.

"Ich habe es geliebt, Fußball zu spielen. Jedes Mal, wenn ich spielte, stellte ich mir vor, dass ein Scout auf der Tribüne saß und mich beobachtete, und dass ich bei Paris Saint-Germain ein Probetraining absolvieren würde. Das Problem? Ich war nicht gut. Ich erinnere mich noch daran, dass ich in einem großen Turnier einen Elfmeter verschoss. Das war das Ende meiner fußballerischen Laufbahn!"

Der junge Dandois auf seinem ersten Mountainbike © Matthias Dandois

Für Dandois änderte sich alles, als er diesen Typen mit seinem Bike in der TV-Show sah. Er war sofort fasziniert von dem Mann, der auf so spielerische Weise Tricks auf dem Bike machen konnte. Schon bald wollte auch er ein Fahrrad von seinen Eltern, um zu sehen, ob er diese Tricks nachmachen konnte. Seine Freunde machten das Gleiche.

"Wir schauten Dinge wie die X-Games und Jackass. Wir stellten fest, dass diese Typen viel mehr Spaß hatten als wir beim Fußballspielen. Nachdem ich also Flatland für mich entdeckt hatte, schenkten mir meine Eltern zu Weihnachten ein Fahrrad, und los ging's..."

Ein Parkplatz als Spielplatz

Damals konnten Dandois und seine Kumpels nirgendwo wirklich fahren. Es gab keinen Skatepark in der Nähe, also versuchten sie es auf dem Parkplatz des örtlichen Tennisclubs, wo sie sich regelmäßig trafen und ihre ersten Flatland- und Freestyle-Moves lernten, die sie im Fernsehen und auf Videos gesehen hatten. Dandois merkte schnell, dass er Talent hatte.

"Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich gemerkt, dass ich eine gewisse Begabung hatte."

"Im Alter zwischen 13 und 16 fuhr ich bis zu 10 Stunden am Tag, also eigentlich immer wenn ich nicht in der Schule war. Die Leute fragten meinen Vater, warum ich so viel Zeit auf dem Parkplatz verbrachte. Sie fanden das merkwürdig."

Flatland ist gleich Freiheit © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

BMX wurde zu einer Obsession. Zu diesem Zeitpunkt lernte Dandois Tricks von einem BMX-Profi, der zufällig regelmäßig in einem Nachbarort zu Besuch war.

"Das war eine unglaubliche Chance, denn damals gab es in Frankreich nur zwei Flatland-Clubs. Darunter einen in Sainte-Geneviève-des-Bois, in der Nähe meiner Heimat. Er hat mir die Basics beigebracht. Wir hatten damals noch kein YouTube und es war deutlich schwieriger, neue Tricks zu lernen."

Dandois in seiner Jugend © Matthias Dandois

Wettkampferfolge ließen nicht lange auf sich warten: 2004, im Alter von 15 Jahren, gewann Dandois seinen ersten Wettkampf auf nationaler Ebene. Von da an wurde die Leidenschaft für Flatland noch größer.

"Es war crazy! Ich hatte bis dahin noch nie etwas gewonnen. Das Gefühl, auf dem Podium zu stehen, war unglaublich und ich sagte mir, dass ich dieses Gefühl mein ganzes Leben haben möchte."

Als ich 16 war bauten mir meine Eltern im Garten einen Spot zum Trainieren. Ich stellte sogar einen Scheinwerfer auf, dass ich auch nachts fahren konnte. Meine Mum kam manchmal noch spät raus, um mich ins Bett zu schicken. Ich bin ihr und meinem Vater extrem dankbar, dass sie mich in diesem Alter machen ließen, was ich wollte."

Der berüchtigte Flatland-Spot im Garten seines Elternhauses © Hadrien Picard

Sein Mentor

Eine der wichtigsten Personen in der Entwicklung von Dandois in seinen Teenagerjahren ist sein französischer Landsmann Alex Jumelin. Jumelin, der selbst ein herausragender Flatlander ist, hat Dandois in dieser prägenden Phase unter seine Fittiche genommen. Er nahm seinen Schützling mit zu Wettbewerben in Frankreich und der ganzen Welt. Dandois startete für das Stereo Panda-Team.

"Ich war noch ein Teengar, Alex war 25 als wir uns kennenlernten. Es hat meine Eltern beruhigt zu wissen, dass er an meiner Seite war. Ohne ihn und den Rest des Teams weiß ich nicht, was ich getan hätte -- vor allem logistisch gesehen."

Dandois und Alex Jumelin sind nach wie vor gute Freunde © Hadrien Picard

Erster Sieg als Profi

Dandois begann, in der Flatland-Szene erste Welle zu schlagen und gewann seine ersten internationalen Wettkämpfe. Er entwickelte sich schnell vom Amateur zum Profi. Seinen ersten großen Sieg feierte er beim Voodoo Jam in New Orleans im Jahr 2007. Es war das erste große Highlight in der Karriere des damals erst 17-jährigen Dandois.

"2007 habe ich zum ersten Mal am Voodoo Jam teilgenommen. Das Event war damals Teil des BMX Flatland World Circuits. Es war ein verrücktes Gefühl, ich war den ganzen Weg von Frankreich gekommen und plötzlich stand ich hier mit all den Profis und Stars, die ich aus Videos und Magazinen kannte. Und dann habe ich auch noch gewonnen!"

Matthias Dandois beim Voodoo Jam 2013 © Fat Tony/Red Bull Media House

Nach seinem ersten großen Triumph kehrte Dandois wieder nach Frankreich zurück, um zu sehen, ob er die schulische Abschlussprüfung bestanden hatte.

"Am Sonntag nach dem Wettkampf bin ich zurück nach Frankreich geflogen. Als ich am Montagmorgen ankam, hat mich mein Vater sofort in die Schule gebracht, wo ich dann die Ergebnisse des Baccalauréats bekam. Die Abmachung mit meinen Eltern war, dass ich, wenn ich bestand, meinen Fokus aufs Riding legen durfte. Ich habe bestanden."

Das Nest verlassen

Dandois wusste, dass er zu Hause ausziehen musste, wenn er seinen Traum vom Profileben weiter verfolgen wollte. Er folgte dem Ruf der Hauptstadt und gründete gemeinsam mit seinem Flatland-Buddy Raphaël Chiquet eine WG in Paris. Das Leben war gut, aber das Geld knapp. Es fehlte an Sponsoren. Dandois war kurz davor, seinen Traum aufzugeben, aber dann wendete sich das Blatt erneut zu seinen Gunsten.

"Ich habe begonnen, mich an englischen Unis umzuschauen, um vielleicht Übersetzer zu werden... und dann habe ich Red Bull France getroffen -- zum idealen Zeitpunkt! Das hat alle meine Probleme gelöst. Als gesponserter Athlet konnte ich meine Reisekosten decken."

Paris wird für immer seine Heimat bleiben © Vincent Perraud

Immer weiter

Nachdem Dandois bei Red Bull unterschrieben hatte, folgten bald weitere Sponsoren und weitere Siege bei großen Wettkämpfen. 2008 krönte er sich zum ersten Mal zum Weltmeister und er führte im BMX Flatland World Circuit. Die Trophäen flogen ihm buchstäblich zu und Dandois konnte sich auf spannende Videoprojekte konzentrieren, da er mehr und mehr Geld von seinen Sponsoren bekam.

"Ich hatte keinen Druck, weil ich mich immer als Underdog verstand -- das war sicherlich ein wenig naiv. Ich kam mit einem neuen, flüssigen Style. Ich montierte die Bremsen von meinem Bike ab, und da ich relativ groß war, unterschied ich mich optisch von den meisten anderen."

2 Min Matthias Dandois Raw 100 100 seconds of pure RAW riding from BMX Flatland star Matthias Dandois

Kreativer Geist

Im Jahr 2013 ließ Dandois' Passion plötzlich nach. Er sagt selber, dass er zu dieser Zeit weniger trainiert und zu viel gefeiert hat. Verletzungen wurden zur Normalität und Dandois dachte ernsthaft darüber nach, den Sport aufzugeben, da er Flatland mehr und mehr als Job sah und immer weniger Spaß daran hatte. Aber auch dafür gab's eine Lösung: Er fing mit Street-BMX an und widmete sich auch anderen Interessen, die er abseits von BMX hatte, wie der Fotografie.

"Die Flatland-Bubble zu verlassen hat mir gut getan. Das war der Schlüssel, damit mir die Luft nicht komplett ausging. Je mehr ich neben BMX mache, desto kreativer bin ich auf dem Bike. Manchmal reicht schon ein Ausflug oder ein Treffen mit einem Kumpel. Es geht darum, neue Perspektiven einzunehmen."

Fotografie ist seine zweite große Leidenschaft © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool

Seine Interessen außerhalb von BMX sind vielfältig -- Fotografie, Modeln und sogar Schauspielerei. Im Jahr 2018 spielte er in einem Spielfilm der französischen Regisseurin und Schauspielerin Axelle Lafont mit und moderierte die Red Bull-Podcast-Serie "Decoding Athletes". Außerdem gründete er mit seinem Agenten Guillaume Valladeau eine Medienagentur namens ASI Media, die spezialisiert ist auf Videoproduktion, Brand Media und Social Media.

"Ich fotografiere seit ich 16 bin, und da ich einer der ersten Flatlander war, der Videos machte, sowohl Flatland als auch Street, habe ich eine sehr starke Beziehung zu Bild und Ästhetik. Mir geht es weniger darum, technisch besonders anspruchsvolle Manöver zu machen, sondern zu zeigen, wie schön BMX sein kann."

14 Min Matthias Dandois explores Paris Model, actor, BMX flatland visionary... Matthias Dandois brings elegance and style to his Paris segment.

Flatland entwickelt sich als Disziplin ständig weiter, jüngere Athleten kommen nach und sorgen für Innovation. Wer on top sein will, muss noch mehr investieren und trainieren als früher.

"Bei Flatland muss man einfach unglaublich viel fahren und diszipliniert sein, um auf neue Tricks zu kommen. Das kann einen in den Wahnsinn treiben. Zum Glück konnte ich mich neu erfinden und weitermachen!"

Eine neue Phase

2018 nahm die UCI die BMX-Disziplin auf und hauchte Flatland damit neues Leben ein. Gleich darauf wurde eine Weltcupserie eingeführt und 2019 die erste offizielle Weltmeisterschaft im Rahmen der UCI ins Leben gerufen. Für Dandois bedeutete das einen neuen Motivationsschub, da Flatland auf der ganzen Welt populärer wurde.

Dandois holte sich 2018 und 2019 den Gesamtsieg im Weltcup und gewann 2021 die WM auf heimischem Boden im französischen Montpellier. Man munkelt, das Flatland in Zukunft vielleicht sogar olympisch werden könnte, möglicherweise ab den Spielen 2028.

"Die Situation hat sich völlig verändert. Wir nähern uns langsam einer neuen Dimension."

Immer noch on top: Dandois bei Red Bull Circle of Balance im Dezember 2022 © Jeff Zielinski/Red Bull Content Pool

Neuer Ansatz, neue Challenges

Mit 33 Jahren musste Dandois seinen Zugang neu ausrichten. Er ist nun nicht mehr der Jüngste, so dass ein Großteil der Arbeit weniger auf dem Rad als beim Kraft- und Konditionstraining stattfindet. Dandois ist außerdem begeisterter Läufer.

"Ich bin froh, dass ich heute nicht so viel auf dem Rad sitzen muss, um zu gewinnen, denn das liegt mir mittlerweile irgendwie in der DNA. Ich trainiere viel mehr abseits vom Bike."

Und ans Aufhören denkt der Flatland-Superstar noch lange nicht. Dass Flatland in Zukunft möglicherweise olympisch wird, ist natürlich eine starke Motivation. Die Tatsache, dass es sich um eine Disziplin handelt, die auf besonderen Fahrkünsten basiert, lässt viel Spielraum, um weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen. Dandois möchte alles "Schritt für Schritt" angehen. Wenn er aufhören will, dann zu seinen Bedingungen.

"Ich werde aufhören, an der absoluten Weltspitze zu stehen, aber ich werde mein ganzes Leben lang BMX fahren. BMX ist mein Leben!"