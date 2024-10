«Es berührt mich, dass viele meinen Rücktritt bedauern»

Ich freue mich, dass mein Know-How aus 30 Jahren Fechten gebraucht wird und ich dieses Wissen an junge Menschen weitergeben darf. Ich hatte als Profi eine coole Zeit, davon will ich etwas vermitteln. Zudem bin ich noch immer nahe an den Athleten, die ich früher täglich sah und jetzt in einer anderen Funktion betreue.