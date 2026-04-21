Die Teams, gegen die Max Verstappen bei den 24h Nürburgring antritt

Wenn Max Verstappen vom 14. bis 17. Mai sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gibt, wird er in einem der stärksten Teams antreten - Verstappen Racing. Mercedes kann dabei oft auf starke Fahrer zurückgreifen. So auch in diesem Jahr. Aber es gibt auch einige andere Konkurrenten, die große Chancen auf den Sieg haben. Zu Beginn des Qualifyings gibt es eine gute Gelegenheit, einen Blick auf die Spitzenreiter und ihre Fahrer zu werfen.

Erlebe jeden Moment des ADAC RAVENOL 24h Nürburgring live auf Red Bull TV mit deutschem Kommentar und sei live dabei, wenn Geschichte geschrieben wird. Los geht’s mit den Qualifiern ab 18. April.

01 In welcher Klasse tritt Verstappen an?

Das Team Verstappen fährt in der Klasse SP9 mit GT3-Fahrzeugen. Es werden zwar über 100 Autos auf der Strecke sein und damit auch über 100 Teams, aber Verstappen wird sich bei diesem ultimativen Härtetest auf die Teams in derselben Klasse konzentrieren.

Der Sieger des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring kommt fast immer aus der SP9-Klasse, so dass der Niederländer dieses Jahr gute Chancen hat. Verstappen fährt in einem der stärksten Teams des gesamten Feldes, aber es gibt einige hochkarätige Gegnerteams, die man im Auge behalten sollte.

Max Verstappen schnallt sich am Nürburgring an © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

02 BMW-Teams und die Sieger des letzten Jahres

Im letzten Jahr stand das Team Rowe Racing ganz oben auf dem Podium und wurde Gesamtsieger des Rennens. Wie die meisten großen Hersteller ist auch BMW immer mit einigen Teams vertreten, und die beiden Teams des Team Rowe werden einen BMW M4 GT3 fahren. Das Hauptteam wird der größte Gegner von Team Verstappen sein.

Die Fahrer des Hauptteams sind in diesem Jahr:

Kelvin van der Linde

Rafaelle Marciello

Augusto Farfus

Jordan Pepper

Das ist eine beeindruckende Besetzung, die die Sieger des letzten Jahres noch übertrifft. Drei der vier Fahrer kehren als Sieger zurück und steigen erneut in den Team Rowe BMW. Van der Linde, Marciello und Farfus sind Nürburgring- und Langstreckenrennen-Experten und zählen zu den besten Fahrern der Welt.

Jordan Pepper ist der neue Fahrer für das Team. Er vertrat ABT Sportsline im letzten Jahr bei demselben Rennen und ist für 2026 zum Team Rowe gewechselt. Der 29-Jährige wird eine starke Ergänzung zu den bereits erfahrenen Fahrern sein.

Max Verstappens Bolide für die 24h Nürburgring 2026 © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

03 Porsche und Manthey

Die anderen Hauptkonkurrenten des Teams Verstappen werden die Porsche-Werksteams sein, insbesondere das Hauptteam Manthey - Rekordsieger der 24h Nürburgring. Das Team Manthey, das den Porsche 911 GT3 R fährt, ist wahrscheinlich das kompletteste Team in der Startaufstellung, das aus jungen Stars, Superstars und Nürburgring-Veteranen besteht.

Die Fahrer des Manthey Racing Teams sind:

Kevin Estre

Thomas Preining

Ayhancan Guven

Patrick Pilet

Kevin Estre wird von vielen als einer der besten GT-Fahrer der Welt angesehen, da er im Jahr 2025 die schnellste Runde im Qualifying gefahren ist. Er ist nicht nur auf einer einzigen Runde schnell, sondern auch über längere Zeiträume. Er ist ein Fahrer, mit dem man rechnen muss.

Thomas Preining ist ein früherer DTM Champion, dessen Stil auf Beständigkeit ausgerichtet ist. Er ist ein zuverlässiges Paar Hände, wenn das Team ihn braucht.

Manthey is the record winner of the Nürburgring 24 Hours © Manthey

Ayhancan Güven ist der aufsteigende Stern am Langstreckenhimmel und hat bereits große Rennen gewonnen. Er hat mit Manthey bereits starke Leistungen erbracht und ist bereit für ein weiteres starkes Jahr.

Der letzte Fahrer für das Manthey-Team ist Patrick Pilet, der erfahrene Porsche-Werksfahrer. Er hat viel Erfahrung mit Langstreckenrennen und verfügt über einen taktischen Verstand, der für jedes Team bei 24-Stunden-Rennen sehr nützlich ist.

04 ABT Sportsline

Auch die Äbte aus dem Allgäu gehen bei den 24h Nürburgring 2026 wieder an den Start und das mit hohen Ambitionen: Bereits im vergangenen Jahr lag ABT Sportsline in aussichtsreicher Position, bis Strafen und technische Probleme die Siegchancen zunichte machten. Das soll sich in diesem Jahr ändern.

Der #84 Lambo von ABT Sportsline für die 24h Nürburgring 2026. © ABT Sportsline

Zum Jubiläum in 2026 (ABT feiert 130 Jahre Unternehmensgeschichte) wird ABT Sportsline mit gleich zwei Lamborghini antreten, deren Fahrer-Line-up es in sich hat.

Im Red Bull-Lamborghini mit der Startnummer 84, in Anlehnung an das Gründungsjahr von Red Bull (1984) wird unter anderem der Italiener Mirko Bortolotti Platz nehmen, der die DTM im Jahr 2024 gewinnen konnte. Er teilt sich das Cockpit mit Luca Engstler (Deutschland) und Patric Niederhauser (Schweiz).

ABT Sportsline schickt zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 an den Start. © ABT Sportsline

Quotation Wir freuen uns, dass wir erneut eine so schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen konnten. Martin Tomczyk.

Der zweite ABT-Lamborghini wird mit der Nummer 130 starten. Eine Anspielung auf das Gründungsjahr des Traditionsrennstalls aus dem Allgäu. Pilotiert von Marco Mapelli (Italien), Nicky Catsburg (Niederlande) und Nick Yelloly (Großbritannien).

05 Andere Teams, die du im Auge behalten solltest

Während das Team Verstappen, das Team Rowe und das Team Manthey die drei Favoriten für das Rennen 2026 sind, gibt es noch einige andere Teams, die man im Auge behalten sollte, vor allem wenn das Rennen chaotischer wird.

Audi, Ferrari und Lamborghini werden alle mit ein paar Teams vertreten sein, aber die Hauptteams haben alle eine Chance auf den Sieg in der SP9-Klasse. Die Autos, die die Teams fahren werden, sind der Audi R8 LMS GT3 evo II, der Ferrari 296 GT3 und der Lamborghini Huracán GT3 Evo 2.

The start of the 53rd ADAC RAVENOL 24h at the Nürburgring in 2025 © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Auch wenn die Teams nicht mit so vielen großen Namen des Langstreckensports besetzt sind, gibt es doch einige, auf die du ein Auge haben solltest. Christopher Haase ist ein Audi-Werksfahrer, der schon mehrere 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, Mirko Bortolotti ist ein Lamborghini-Werksfahrer und ehemaliger F1-Testfahrer, und David Perel ist ein bekannter Ferrari-Stammfahrer, der im Langstreckenrennsport hervorragend ist.

06 Wie du zuschauen kannst

Sieh zu, wie Max Verstappen im Mai um den Nürburgring fliegt © Gruppe C GmbH/Red Bull Content Pool

Auch wenn nicht jedes Team, das am letzten 24-Stunden-Rennen im Mai teilnimmt, am Qualifying teilnimmt, kannst du Verstappen und viele seiner Konkurrenten live verfolgen. Die Qualifikationsrennen im April und Mai sowie das finale Rennen am 16. und 17. Mai werden alle live und mit deutschem Kommentar auf Red Bull TV und dem Red Bull Motorsports YouTube-Kanal übertragen. Hier ist, wann du einschalten kannst:

Date Session Time Saturday, April 18 Qualifiers Race 1 3pm UTC (5pm CEST) Sunday, April 19 Top-Qualifying 8:30am UTC (10:30am CEST) Qualifiers Race 2 10:30am UTC (12:30pm CEST) Thursday, May 14 Qualifying 1 11:10am – 1:30pm UTC (1:10pm – 3:30pm CEST) Qualifying 2 5:55pm – 9:45pm UTC (7:55pm – 11:45pm CEST) Friday, May 15 Top-Qualifying 1 6:45am – 7:25am UTC (8:45am – 9:25am CEST) Top-Qualifying 2 7:40am – 8:25am UTC (9:40am – 10:25am CEST) Qualifying 3 8:30am – 10:05am UTC (10:30am – 12:05pm CEST) Top Qualifying 3 11:30am – 12:45pm UTC (1:30pm – 2:45pm CEST) Saturday, May 16 Warm-Up 8:00am – 9:30am UTC (10:00am – 11:30am CEST) Race 12:30pm – 1:45pm +1 UTC (2:30pm – 3:45pm +1 CEST)

Auf Red Bull TV gibt's die drei Qualifying-Sessions vom Wochenende noch einmal in der Replay:

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Rennen 1 Erlebe das erste Qualifikationsrennen für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um die beste Startposition.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Rennen 2 Erlebe das zweite Qualifikationsrennen für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, in dem die Fahrer:innen um den besten Startplatz kämpfen.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Top-Quali Verfolge das Top-Qualifying bei den ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um den besten Startplatz.