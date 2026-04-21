Kann Max Verstappen die 24h Nürburgring gewinnen?

Mit der Teilnahme am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Mai setzt Max Verstappen die Demonstration seiner erweiterten Rennfähigkeiten fort. Vor diesem Rennen nahm er am Qualifying-Wochenende teil, und dabei gab es für ihn und das Team viel zu lernen. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse:

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01 Verstappen hat eine echte Chance auf den Sieg

Die wichtigste Erkenntnis des gesamten Qualifying-Wochenendes war, dass Verstappen und sein Team den Speed und die Qualität haben, um eine Chance auf den Sieg im Hauptrennen der 24h Nürburgring 2026 ( 14. bis 16. Mai mit deutschem Kommentar LIVE auf Red Bull TV ) zu haben. Während es aufgrund der begrenzten Rennzeit am Samstag schwer abzusehen war, wie gut das Team wirklich performt, zeigte es am Sonntag eine starke Leistung.

Im zweiten Qualifying des Wochenendes war ihr Mercedes das erste Auto, das die Neun-Minuten-Marke für eine Runde auf der Strecke unterbot. Diese Runde kam zustande, als die Strecke nach einem feuchten Beginn der Session abzutrocknen begann.

Als die Zeiten immer besser wurden, war das Team Verstappen auf einer schnellen Runde, bevor es wegen eines Problems an die Box musste, was wertvolle Zeit kostete. Am Ende des Rennens war das Team aus den Top 25 herausgefallen.

Max Verstappen lernt seinen Mercedes-AMG GT3 Evo noch kennen © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Nach der Session sagte Verstappen: "Das Auto funktioniert wirklich gut. Gleichzeitig lerne ich selbst immer noch mehr, was das Setup angeht - wir probieren immer noch kleine Dinge aus, um noch mehr Tempo zu finden. Die anderen Teams arbeiten auch an der Feinabstimmung und der Balance, und genau das tun wir auch. Hoffentlich klappt alles im Hauptrennen."

Später am Sonntag setzte das Team Verstappen seine Form fort, als Lucas Auer das Auto auf den fünften Platz in den gezeiteten Runden brachte und seinen Speed über zwei Runden zeigte, was das Maximum war, das die Session erlaubte. Damit stand die Startposition für das zweite Rennen des Wochenendes fest, mit dem das Qualifikationswochenende abgeschlossen wurde.

Das zweite Rennen, das vier Stunden dauerte, begann gut für das Team Verstappen. Mit dem Niederländer am Steuer führte das Team in den ersten 90 Minuten der Session das gesamte Feld an.

Verstappen kämpfte sich durch das Teilnehmerfeld, um die Führung zu erringen. Allerdings kehrten die Splitter-Probleme vom vergangenen Wochenende zurück, und das Team fiel zurück. Auer schaffte es, sich vom Ende des Feldes wieder nach vorne zu kämpfen und kam schließlich in der Mitte des Feldes ins Ziel.

Die Fähigkeit des Teams, schnellste Runden zu fahren und über einen längeren Zeitraum an der Spitze zu bleiben, zeigt, dass sie eine echte Chance haben, das 24-Stunden-Rennen im Mai zu gewinnen.

02 Zuverlässigkeit als entscheidender Faktor

Die Erfolgschancen des Teams Verstappen werden davon abhängen, ob sie ihre Zuverlässigkeitsprobleme in den Griff bekommen können.

Bei Langstreckenrennen ist es wohl der wichtigste Faktor, auf der Strecke zu bleiben und so viele Runden wie möglich zu drehen, um zu gewinnen. Wenn du das schnellste Team bist, aber nur die Hälfte deiner Zeit auf der Strecke verbringst, wirst du nicht gewinnen. Auch wenn die Probleme, die das Team Verstappen im Qualifying hatte, nicht gravierend waren, werden sie in Zukunft Probleme vermeiden wollen.

Team Verstappen führte das Feld im Qualifying lange an. © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Nach dem Rennen sagte Verstappen: "In der zweiten Runde meines zweiten Stints habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Der Splitter war abgebrochen. Das ist seltsam, denn ich habe niemanden getroffen, also weiß ich nicht, wie das passiert ist. Wir müssen das untersuchen und klären."

Verstappen hofft, dass diese technischen Probleme schnell behoben werden können, denn er möchte so viel Zeit wie möglich am Steuer des Mercedes verbringen. Das liegt daran, dass sich GT-Langstreckenrennen stark von der Formel 1 unterscheiden. Je mehr Zeit er also zum Üben hat, desto wohler wird er sich beim 24-Stunden-Rennen fühlen.

03 Ein offeneres Feld als erwartet

Eine weitere wichtige Erkenntnis vor dem Rennwochenende der 24h Nürburgring ist, dass das Feld offener sein könnte als erwartet. Das Porsche-Team Manthley war immer stark, aber die unterschiedlichen Spitzenreiter im Qualifying zeigen, dass viele Teams auf dem Nürburgring eine Chance auf den Sieg haben.

Verstappen und Lucas Auer © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

An diesem Wochenende gab es vier verschiedene Sieger oder schnellste Teams. BMW, Audi, Aston Martin und Ferrari hatten alle Siegerautos, was zeigt, wie konkurrenzfähig das Feld ist.

Auch die Identität einiger der schnellsten Teams ist eine Überraschung. Während BMW und Audi immer konkurrenzfähig sind, gehörten Aston Martin und Ferrari nicht zu den Favoriten im Vorfeld der Qualifikation. Die Teams zeigten aber ein Niveau an Geschwindigkeit und Beständigkeit, das mit dem vieler anderer Spitzenreiter mithalten kann.

Dieser Wettbewerb ging auch über die Siegerpositionen hinaus, denn auf den ersten fünf Plätzen jeder Veranstaltung finden sich immer eine Vielzahl von Namen und Teams. Das Team Verstappen wird bei der Gesamtwertung im Mai eine Menge Konkurrenz haben.

Das Qualifying-Wochenende der ADAC RAVENOL 24h Nürburgring noch einmal in der Replay erleben:

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Rennen 1 Erlebe das erste Qualifikationsrennen für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um die beste Startposition.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Rennen 2 Erlebe das zweite Qualifikationsrennen für das ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, in dem die Fahrer:innen um den besten Startplatz kämpfen.

ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring Top-Quali Verfolge das Top-Qualifying bei den ADAC RAVENOL Qualifiers 24h Nürburgring. Hier kämpfen die Fahrer:innen um den besten Startplatz.

Dennoch gab es am Qualifikationswochenende auf dem Nürburgring auch viel Positives für das Team Verstappen. Auch wenn es Probleme mit der Zuverlässigkeit gab, zeigte das Team sein Tempo in einem hart umkämpften Feld.