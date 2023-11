Ein Jahr der Rekorde: Max Verstappen spricht über seine F1-Saison 2023

Jedes Rennen ist natürlich sehr unterschiedlich. Manchmal kommst du gut ins Rennen und das Auto ist einfach unglaublich. Manchmal startest du und das Auto ist ein bisschen durcheinander. Aber ja, manchmal gibt es Wochenenden, an denen einfach alles zusammenpasst und es sich einfach unglaublich anfühlt, zu fahren. Barcelona war ein bisschen so, glaube ich, [in Barcelona erzielte Verstappen einen Grand Slam aus Pole, schnellster Runde und Sieg mit jeder Runde in Führung]. Aber für mich war es in Japan noch mehr der Fall. Nach Singapur war ich wirklich enttäuscht, aber das lag auch daran, dass es das erste Rennen war, bei dem [die FIA] eine neue Regel mit dem Frontflügel eingeführt hat. Und alle sagten: 'Ach, wir denken, dass du deshalb in Singapur so schlecht warst', also sagte ich: 'Okay, ich werde euch in Suzuka zeigen, dass es nicht daran lag'. Ich war sehr motiviert, dort ein gutes Ergebnis zu erzielen.