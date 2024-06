Maxime Chabloz findet die perfekte Linie vom Winter in den Sommer

das Element Wasser, ob in flüssigem oder gefrorenem, beherrscht wie nur Wenige, ist nicht neu. Der Innerschweizer ist Freerider, in den Bergen zaubert er verrückteste Linien in den Schnee. Er ist aber auch Freestyle-Kitesurfer und schwebt mit seinem Board regelrecht übers Wasser.

Diese spezielle Kombination hat mit seiner Kindheit zu tun. Chabloz ist am Vierwaldstättersee aufgewachsen, Skifahren am Morgen, Kiten am Nachmittag, das gab es manche Male, vor allem im Frühling. Und so machte Chabloz stets das eine, während er dem anderen auch treu blieb. Das trieb ihn bis in die Weltspitze.