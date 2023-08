Mentaltraining im Klettern: Diese zehn Techniken liefern dir den Boost

Beth taucht in diesem Gespräch tief ein in ihren intensiven Kampf mit selbstzerstörerischem Verhalten, der sie im Laufe ihrer erfolgreichen Kletter-Kariere am laufenden Band begleitete -- ein Problem, mit dem sich viele Kletterer (und Menschen im Generellen) identifizieren können.

Die Atmung ist ein guter Ankerpunkt, um den Fokus während eines Climbs zu halten, da sie ganz automatisch funktioniert und dich im unmittelbaren Moment hält. Konzentriere deine Atmung, wo immer du sie am intensivsten spürst -- in deinen Nasenlöchern, in deiner Brust oder im Unterleib. Wenn du mit den Ablenkungen konfrontiert bist (und das wirst du an einem Punkt sein), verlege deinen Fokus ganz bewusst auf den Bereich deiner Wahl und trainiere das immer wieder; angefangen bei fünf Minuten bis hin zu zwanzig und mehr.

Indem du das, vor dem du dich fürchtest, benennst, hast du den ersten Schritt bereits getan. Eine ganze Liste davon zu führen mag hingegen etwas überwältigend wirken, weshalb der logische Schluss darin liegt, ein Kletter-Journal anzulegen, in dem du jeden Climb, den du machst, reflektierst. Schreibe darüber, was dich mit Blick auf die Zukunft nervös macht und was die schlimmstmöglichen Folgen sein können.

