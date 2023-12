Mercee: «In meiner Muttersprache Spanisch kann ich mich besser ausdrücken»

. Dabei gelingt es ihr nicht nur, all diese Emotionen in ihre Kunst zu verpacken, sondern sie schafft es auch ihr Publikum direkt anzusprechen damit. Und das funktioniert genauso, wenn man kein einziges Wort Spanisch versteht: «Es ist natürlich schön, wenn jemand die Lyrics versteht, aber es geht auch nicht nur darum. Ich glaube man kann viel mit Emotionen und dem Sounddesign selbst auslösen». Dass die neuste EP «Venganza» im spanischen Kleid daherkommt, mag ihre eingefleischten Fans überraschen. Zuvor sang Mercee nämlich meistens in Englisch.

Irgendwo zwischen Melancholie, gebrochenen Herzen und dann wieder purer Lebensfreude. Das emotionale Spannungsfeld, in dem wir Menschen uns bewegen, kennt auch die Zürcher Sängerin

Zur Auswahl hätte sie aber noch drei andere: «Ich spreche Deutsch, Spanisch, Italienisch, Englisch und ein wenig Portugiesisch. Die Einflüsse kommen von meinen Eltern, sie sprechen spanisch und italienisch. Deshalb habe ich nun auch dieses Projekt auf Spanisch veröffentlicht, in meiner Muttersprache kann ich mich einfach besser ausdrücken». Auf der EP sind neun Songs zu finden, alle davon ziehen einem direkt in den Bann. Wer Mercee nicht kennt, hat das Gefühl sie danach zu kennen. Genau das, ist auch das Ziel der Sängerin: «Ich hoffe, dass meine Musik den Herzschmerz rüberbringt, der auch Teil meiner eigenen Geschichte ist. Ich hoffe, dass sich andere damit identifizieren können».

60 Seconds mit Mercee: Eine Liebeserklärung an Zürich und die Mittzwanziger

Mercee gehört zu den unterschätzten Künstlerinnen dieses Landes. Bereits seit über 4 Jahren erscheint Musik von der Zürcherin, trotzdem ist sie der breiten Masse noch nicht bekannt. Gegen einen Durchbruch hätte sie nichts einzuwenden: «Wenn man schon länger im Game ist, wünscht man sich natürlich, dass die eigene Community wächst. Aber ich glaube auch, dass das alles ein Prozess ist und man dranbleiben muss und vor allem den Mut nicht verlieren sollte». Vielleicht bringt die neuste EP einen Durchbruch. Oder vielleicht wird es eine Anfrage von einem grösseren Künstler, gemeinsam auf Tour zu gehen. Oder die Teilnahme im berühmten Newcomer-Format «Colors Studios». Alles Dinge von denen Mercee träumt: «Es ist gar nicht so einfach, sich den eigenen Durchbruch vorzustellen und wie man sich ihn wünscht. Aber wenn es passiert, wird es dann wohl sowieso perfekt sein».

